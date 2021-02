Aposta na conturbada temporada de estreias, 'Monster hunter' estreia em BH

A Tenente Artemis (Milla Jovovich) estabelece uma aliança com Hunter (Tony Jaa) para tentar sobreviver aos monstros do "novo mundo", que dizimaram sua equipe (foto: TENCENT PICTURES / SONY) estreia adiada em virtude da pandemia do novo coronavírus, “Monster hunter” finalmente chegou à telona em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (18/02).



Adaptação do videogame homônimo da desenvolvedora de jogos Capcom, o longa tem no elenco Milla Jovovich (“Resident evil”), Ron Perlman (“Sons of anarchy”) e o ator e artista marcial tailandês Tony Jaa. A direção é de Paul W.S. Anderson, marido de Jovovich e já acostumado a comandar adaptações de games para o cinema, em projetos como “Mortal kombat” (1995) e a franquia “Resident evil” (2002- 2016).





Embora muito aguardado, o filme não empolgou a crítica internacional. O site “Rotten tomatoes” relacional 78 textos de avaliação, sendo que apenas 47% foram positivas. No site "International Movies Database" (IMDb), a produção obteve a nota 5.3 (sendo 10 a pontuação máxima), atribuída por usuários.





Na opinião do crítico Peter Debruge, da revista “Variety”, “muito pouco de ‘Monster hunter’ faz sentido, mas é visualmente interessante e divertido de se assistir com um amigo em casa, tirando sarro e fazendo perguntas”.



A principal crítica dirigida ao filme, contudo, não se relaciona com sua qualidade técnica. Embora 25% das salas de cinema chinesas estivessem reservadas para a estreia de “Monster hunter”, esse número caiu para apenas 0,7% no dia seguinte. O filme foi excluído da programação depois que uma de suas cenas foi interpretada como racista em relação aos asiáticos, provocando protestos de chineses.





Na cena em questão, o personagem interpretado por Jin Au-Yeung conversa com um outro personagem enquanto dirigem em alta velocidade. “O quê?”, pergunta ele. “Olhe para os meus joelhos”, grita Jin. “Que tipos de joelhos são esses?” pergunta o outro personagem. “Chi-nese”, responde Jin, em inglês, dividindo a palavra nas sílabas “chi” e “nese”, brincando com a sonoridade da segunda sílaba, que é idêntica à da palavra “knees” (joelhoS, em inglês).





A revolta ocorreu porque a audiência chinesa associou a piada a uma antiga rima racista de países de língua inglesa, utilizada para zombar dos povos asiáticos, que diz “Japanese, chinese, dirty knees, look at these” (Japonês, chinês, joelhos sujos, olhem para isso). Embora não seja possível afirmar se a piada foi de fato racista ou simplesmente uma coincidência infeliz, a onda de indignação que tomou a rede social asiática Weibo foi suficiente para derrubar o filme no mercado chinês.



“Monster hunter” está em cartaz nos cines BH Shopping, Diamond Mall, Pátio Savassi, Cinesercla Norte e Cinépolis Estação BH. A outra estreia da semana é a animação “Tom & Jerry - O filme”, de Tim Story.



