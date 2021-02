Em 'Hard', a viúva Sofia namora ator pornô e tenta sair do armário

Em "Hard", a viúva Sofia (Natália Lage) se apaixona pelo ator pornô Marcello Mastroduro (Júlio Machado) (foto: HBO/divulgação)

No início, ela tinha de lidar com a viuvez, com os dois filhos e com a descoberta de que o negócio do marido era uma produtora de filmes pornô. Se o tom do começo era de sobrevivência, o que vem agora é adaptação. Na nova leva de seis episódios de "Hard", que estreiam domingo (21/2) na HBO, Sofia Costa (Natália Lage) tem um grande desafio pela frente: sair do armário.





Leia-se: a viúva deve assumir que passou a comandar uma empresa do gênero, o que não é fácil para alguém do mundinho conservador de classe média alta de São Paulo. Mais: assumir o namoro com um astro pornô que tenta entrar no universo do cinema “sério”, mas continua sendo reconhecido pela infame alcunha de Marcello Mastroduro (papel de Júlio Machado).









“Hard” é adaptação da série francesa homônima, com três temporadas exibidas entre 2008 e 2015. Fugindo à regra das produções seriais, a atração teve todos os 18 episódios rodados durante três meses em São Paulo de uma só vez. O lançamento é por partes, com meia dúzia de episódios por ano. A produção está no ar desde maio de 2020.

“Por um lado (rodar de uma vez), é bom para concentrar energia. Ter o arco (completo) do personagem te ajuda a saber que linha fazer. Por outro, você perde a resposta do público”, comenta a atriz.





A nova leva de episódios começa com desafios tanto na área profissional quanto na pessoal. Na produtora, Sofia encontra dificuldades em fazer com que os antigos funcionários entendam sua visão do negócio. Em vez de filmes pornô convencionais, ela quer criar produções mais pessoais, voltadas para as fantasias de mulheres.





Já no lado pessoal, Sofia tem, ao mesmo tempo, que lidar com as chantagens da filha mais velha, que descobriu a natureza da produtora de filmes, com o assédio de um vizinho, que também sabe seu segredo, e com o relacionamento com Marcello. Apaixonada, ela tem dificuldade de assumir publicamente a relação.





“Os novos episódios trazem um passo muito importante: mostrar a Sofia tomando conta do seu lugar. É um lugar bem visceral, pois ela, para deixar a produtora acesa, demonstra uma paixão que não se lembrava que tinha. Em relação ao Marcello, há o lado racional de saber lidar com aquilo (ele ser ator pornô). Mas ela só consegue ir até a página dois. É conflito o tempo inteiro”, revela Natália. Mas sempre com uma pegada de humor, que foge do riso fácil das produções do gênero.





