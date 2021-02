Edição especial do Fenac tem inscrições abertas até 31 de março

O cantor e compositor Adriano Kamy vai se apresentar no Fenac/Minas Gerais (foto: Twitter/reprodução) homenagear os 300 anos de Minas Gerais, edição especial do Festival Nacional da Canção (Fenac) será realizada em 23 e 24 de abril. Abertas até 31 de março, Com a proposta deos 300 anos de, edição especial doserá realizada em 23 e 24 de abril. Abertas até 31 de março, as inscrições contemplam exclusivamente compositores mineiros ou que morem no estado há mais de um ano.





Serão duas edições em 2021. Gleizer Naves, diretor e fundador do Fenac, explica que em abril se encerrarão as comemorações das cinco décadas do festival, paralelamente à homenagem a Minas. A outra edição deve ocorrer em agosto e setembro, datas tradicionais de realização do evento.





04:00 - 24/03/2020 Fenac é adiado para 2021 “Dependendo do andamento da pandemia, o festival pode ser realizado apenas em setembro, nas proximidades do feriado do dia 7”, observa Gleizer, lembrando que o Fenac adotou o formato on-line por causa da COVID-19.





O candidato à edição de abril deve postar sua canção no YouTube e depois se inscrever no site do festival, sem se esquecer de informar o link do vídeo. “Vale todo tipo de efeito, menos clipes musicais. É simples: o participante faz a gravação e nos manda”, explica o organizador.



Um júri selecionará 20 canções entre as inscritas no Fenac de abril. Cada uma delas receberá R$ 1,5 mil. “Todas estarão automaticamente classificadas para a edição do segundo semestre”, detalha Gleizer Naves. “Em abril, não teremos primeiro, segundo e terceiro lugares. O prêmio vai para as 20”, reforça.



Entre as atrações de abril estão shows de Cláudio Venturini, vocalista e guitarrista da banda 14 Bis, e de Adriano Kamy, cantor e compositor do Sul do estado.



“Eles cantarão seis músicas mineiras. Também estamos preparando clipes sobre as regiões do estado. Se o compositor é de Governador Valadares, por exemplo, será exibido um vídeo sobre o Vale do Aço”, adianta Naves.



A transmissão ocorrerá no



A transmissão ocorrerá no Facebook e no YouTube do Festival Nacional da Canção , com flashs exibidos pela TV Alterosa e apresentadores comandando a festa ao vivo. O evento foi viabilizado pela Lei Aldir Blanc, com apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult).

Gleizer Naves estuda três opções para o festival no segundo semestre. O plano A é promovê-lo com plateia nas sete cidades de praxe, no Sul de Minas. O 49º Fenac, por exemplo, foi realizado em Perdões, São Thomé das Letras, Coqueiral, Barroso, Três Pontas, Nepomuceno e Boa Esperança, onde sempre ocorre a finalíssima e a entrega do Troféu Lamartine Babo.





Formato híbrido na pauta

O plano B é o festival aberto ao público, mas com plateias restritas, de acordo com protocolos sanitários devido à pandemia. A terceira opção é o formato híbrido, em apenas uma cidade. Apresentações culturais (teatro, dança, ópera e show instrumental) ocorreriam ao vivo, mas os concorrentes se apresentariam on-line.





Na última edição do festival, o formato virtual permitiu que uma orquestra de câmara da Ucrânia ficasse em terceiro lugar, conta Gleizer Naves. A vencedora foi a banda Caldêra, de BH, que compôs a música “Longe de mim” durante o confinamento social.





“Não temos ainda as datas do 51º Fenac, pois estou aguardando o andamento da pandemia para que possamos ter ideia exata de como faremos, mas tudo caminha para que seja em apenas uma cidade”, informa Naves.





FENAC/ EDIÇÃO ESPECIAL MINAS GERAIS

Em 23 e 24 de abril. Inscrições até 31 de março no site www.festivalnacionaldacancao.com.br. Podem se inscrever compositores nascidos em Minas ou que morem no estado há mais de um ano.