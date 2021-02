Após anunciar fechamento, Cine Norte, em BH, volta a funcionar nesta 5ª

Cinesercla/Divulgação (foto: A rede Cinesercla opera os cines Big, em Contagem, e Norte, em Venda Nova) voltar a funcionar a partir desta quinta-feira (18/2) em Belo Horizonte. No início de janeiro deste ano, baixa frequência de público e do faturamento insuficiente para cobrir os custos de operação das salas. O Cine Norte, que pertence à rede Cinesercla, vaia partir desta quinta-feira (18/2) em Belo Horizonte. No início de janeiro deste ano, o complexo de salas anunciou que fecharia suas portas por tempo indeterminado , devido àde público e dopara cobrir os custos de operação das salas.





Porém, nesta segunda-feira um cartaz na porta do cinema anunciava a volta das atividades. “O Cinesercla do Shopping Norte voltará a funcionar dia 18 de fevereiro! Venha curtir seus filmes aqui”, diz a mensagem. No site do Cine Norte, no entanto, ainda não é possível fazer a compra dos ingressos para os filmes em cartaz.

Cartaz com anúncio da volta das atividades nesta quinta-feira (foto: Cristiane Silva/EM/D.A press)





Pandemia e novas medidas de funcionamento





O setor de exibição cinematográfica foi fortemente afetado pela pandemia da COVID-19, uma vez que foi obrigado a manter as salas fechadas durante meses para tentar conter a disseminação da doença.





Inaugurado em janeiro de 1998, o Cine Norte fica na Avenida Vilarinho, em Venda Nova, em BH, dentro do Shopping Norte. O complexo tem cinco salas, com um total de 629 lugares. De acordo com os novos protocolos sanitários, as sessões agora devem ter no máximo 50% dos lugares ocupados, como forma de possibilitar o distanciamento entre os espectadores.





A distribuição de álcool gel e a autorização apenas a membros de um mesmo grupo familiar para se sentarem próximos são outras das medidas adotadas pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec) desde a reabertura.





De acordo com a Cinesercla, nos meses em que o cinema operou em 2020, o público atendido equivale a 25% dos frequentadores no mesmo período no ano anterior.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira