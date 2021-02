Com Odorico Paraguaçu e Zeca Diabo, 'O bem-amado' reestreia nesta segunda

Lima Duarte e Paulo Gracindo em cena de 'O bem-amado' (foto: TV GLOBO / CEDOC )

O bem-amado, novela de 1973 que entrou para a história como o primeiro folhetim em cores do Brasil, estreia nesta segunda-feira (15/2), no Globoplay. Clássico da dramaturgia nacional, o folhetim, mesmo quase 50 anos depois de sua exibição original, segue como obra atemporal. Escrita por Dias Gomes, a trama começa com o corrupto e demagogo Odorico Paraguaçu (Paulo Gracindo), que se candidata a prefeito de Sucupira e se elege com o slogan “Vote em um homem sério e ganhe um cemitério”. O problema é que ninguém morre para que a obra seja inaugurada. Por isso, o prefeito resolve consentir a volta do matador Zeca Diabo (Lima Duarte) à cidade com a garantia de que ele não será preso.



***

O prefeito só não esperava que Zeca Diabo voltaria a Sucupira disposto a virar um homem correto. Odorico tem como aliadas as irmãs Cajazeiras – Doroteia (Ida Gomes), Dulcineia (Dorinha Duval) e Judiceia (Dirce Migliaccio), que mantêm relacionamentos amorosos com o prefeito sem desconfiar umas das outras – e Dirceu Borboleta (Emiliano Queiroz), seu fiel secretário pessoal. “Dias Gomes era um crítico profundo e inteligente. A novela tinha personagens maravilhosos, profundos, bem compostos e o povo se apaixonou”, recorda Lima Duarte. O bem-amado foi a primeira novela do ator na Globo.





BELEZA GG

NO LIKE





Indira Nascimento traz Beleza GG como destaque no Reality desta segunda (15/2), às 20h, no Like. A apresentadora conta as novidades da segunda temporada do programa do canal E!, após sucesso da temporada de estreia. A atração acompanha a vida de modelos plus size, com seus desafios pessoais, profissionais e familiares. Alguns anos se passaram desde a primeira temporada, mas a série continua com o compromisso de transmitir a mensagem do movimento “body positive”, dando voz e representatividade a mulheres que não se enxergam na mídia ou na sociedade.





A FEBRE

CANAL BRASIL

(foto: CANAL BRASIL/DIVULGAÇÃO )

A febre (2019), primeiro longa de ficção de Maya Da-Rin, estreia nesta segunda (15/2), às 20h50, no Canal Brasil. O filme conta a história de Justino, um indígena da tribo desana, de 45 anos, que trabalha como vigia no porto de cargas de Manaus. Enquanto a filha Vanessa, sua principal companhia desde que sua esposa faleceu, está de partida para estudar medicina em Brasília, ele é dominado por uma febre misteriosa. Fugindo do viés histórico ou documental, normalmente explorado ao tratar de indígenas no cinema, o filme investe em uma trama ficcional em que seus principais personagens falam em língua nativa. A produção já foi exibida em mais de 60 festivais internacionais e ganhou 30 prêmios, incluindo o de melhor filme nos festivais de Brasília, Biarritz, Pingyao, Indie Lisboa e Mar del Plata.





CORAÇÃO DO SAMBA

FILME

(foto: CURTA!/DIVULGAÇÃO )



O documentário Coração do samba vai ser exibido na faixa Segunda da música, às 22h40, no Curta!. A proposta é provocar uma imersão nas baterias das escolas de samba, por meio de áudio bem cuidado e de imagens gravadas em suas apresentações, a partir do ponto de vista dos próprios ritmistas. O filme é dirigido por Theresa Jessouroun e enfoca, principalmente, a bateria da Estação Primeira de Mangueira, contrapondo passado e presente, tradição e inovação, e a paixão pela Verde e Rosa e pela música.





CANTO CORAL

INSCRIÇÕES





A Sociedade Artística Brasileira (Sabra) está com inscrições abertas até o próximo dia 19 para o curso de coral adulto. Para participar, é preciso ter 18 anos ou mais e comprovar residência em Minas Gerais. O edital prevê 42 vagas para trainee, para cantores amadores, e oito vagas para monitoria, destinadas a estudantes de canto ou cantores experientes, com bolsa de até R$ 850. O edital está disponível em www.sabra.org.br/site/editais. As aulas ocorrerão de março a dezembro, sendo realizadas inicialmente de modo remoto.





MINNIE MOUSE

NO CARNAVAL

(foto: Disney Channel/DIVULGAÇÃO)



Nesta segunda (15/2) e na terça-feira (16/2), ao longo da programação, o Disney Channel vai transmitir o curta Carnaval, tendo Minnie Mouse como protagonista. A produção conta com a participação de Zé Carioca, o charmoso papagaio do Rio de Janeiro conhecido por seu ritmo musical e pela grande amizade com o Pato Donald. No filme, Mickey Mouse corre para salvar Minnie depois que ela voa com sua fantasia de penas durante o carnaval do Rio de Janeiro. O curta apresenta trilha sonora original de Christopher Willis (indicado ao Emmy).





ITAMAR VIEIRA JÚNIOR

NO RODA VIVA





O escritor Itamar Vieira Júnior, autor de Torto arado, é o convidado do Roda viva desta segunda (15/2), às 22h, na TV Cultura. Com apresentação de Vera Magalhães, a edição, inédita e ao vivo, terá como entrevistado o vencedor do Prêmio Jabuti de Melhor Romance em 2020. O livro também garantiu a Vieira Júnior, no ano passado, o Prêmio Oceanos, um dos mais importantes de língua portuguesa. Torto arado é uma história passada no sertão da Chapada Diamantina. A obra retrata a dramática realidade vivida nos sertões, a seca, a violência contra as mulheres e as práticas escravocratas que permanecem nas relações de trabalho.





PLANETA VERMELHO

CAMINHOS EM MARTE





O especial Novos caminhos em Marte estreia nesta segunda-feira (15/2), às 22h, no Smithsonian Channel. A produção acompanha de perto o desenvolvimento do projeto e da construção do Perseverance, o mais sofisticado de todos os rovers enviados a Marte, até então, pelos engenheiros da Nasa. Além disso, pode revelar o que o planeta vermelho tem em comum com a Terra.





SALVE-SE QUEM PUDER

RETORNO EM MARÇO





A novela Salve-se quem puder, que teve as gravações interrompidas pela pandemia do novo coronavírus, tem data marcada para retornar ao ar. Em 22 de março, as aventuras de Alexia (Deborah Secco), Kyra (Vitória Strada) e Luna (Juliana Paiva) voltarão a ocupar o horário das 19h, após o término de Haja coração. A novela de Daniel Ortiz, que tinha poucos capítulos no ar quando precisou ser interrompida, será exibida desde o início até o momento dos capítulos inéditos, previstos para o mês de maio.