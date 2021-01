Com queda drástica de público, Cine Norte fecha as portas

A rede Cinesercla opera os cines Big, em Contagem, e Norte, em Venda Nova (foto: Cinesercla/Divulgação)

O Cine Norte, que pertence à rede Cinesercla, anunciou que fechará suas portas por tempo indeterminado. De acordo com a empresa, a baixa frequência de público inviabiliza a continuidade da atividade, já que o faturamento não é suficiente para cobrir os custos de operação da sala.

O setor de exibição cinematográfica foi fortemente afetado pela pandemia do novo coronavírus, tendo sido obrigado a manter as salas fechadas durante meses, no esforço de conter a disseminação da doença.

“Entendemos que seria menor o prejuízo estando momentaneamente fechados. Assim, reduziríamos nossas despesas”, disse, em nota, a assessoria de comunicação da rede Cinesercla.

Na reabertura das salas, que foi autorizada pela Prefeitura de Belo Horizonte a partir de 31 de outubro passado, um novo problema se impôs: a programação de filmes capazes de atrair de volta o espectador.

A rede exemplifica que aguardava para a semana que vem a estreia de Monster hunter, filme de ação estrelado por Milla Jovovich, mas foi informada pelo distribuidor na última terça-feira (5/1) que o lançamento passou o próximo dia 28.

Inaugurado em janeiro de 1998, o Cine Norte fica na Avenida Vilarinho, em Venda Nova, dentro do Shopping Norte. O complexo tem cinco salas, com um total de 629 lugares. De acordo com os novos protocolos sanitários, as sessões agora devem ter no máximo 50% dos lugares ocupados, como forma de possibilitar o distanciamento entre os espectadores.

A distribuição de álcool gel e a autorização apenas a membros de um mesmo grupo familiar para se sentarem próximos são outras das medidas adotadas pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), desde a reabertura.

De acordo com a Cinesercla, nos meses em que o cinema operou em 2020, o público atendido equivale a 25% dos frequentadores no mesmo período no ano anterior. A rede opera também o Cine Big, em Contagem, que foi fechado em dezembro passado, depois que funcionários tiveram confirmação de teste positivo para COVID-19. A sala ainda aguarda autorização da prefeitura para reabrir.

*Estagiária sob a supervisão da editora Silvana Arantes