Inscrições para Concurso de Fotografia Águas de Minas terminam no domingo

Os interessados em participar do concurso têm até domingo (21/2) para inscreverem suas fotografias (foto: Divulgação/Sisema) Concurso de Fotografia Águas de Minas têm até domingo (21/2) para inscreverem suas imagens na iniciativa lançada pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam). Os interessados em participar dotêm até domingo (21/2) parasuas imagens na iniciativa lançada pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam).





As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do Igam . Maiores de 18 anos, profissionais ou amadores, podem se inscrever.





O concurso está dividido em quatro categorias de registros fotográficos, por Unidades Estratégicas de Gestão (UEG): Águas Gerais, Águas da Cultura, Águas e seus Diversos Usos e Águas impactadas.





As unidades são territórios integrados, definidos por critérios técnicos, com características similares ou particulares, nas quais são aplicadas diretrizes comuns de gestão e planejamento de usos de recursos hídricos. As bacias que compõem cada uma delas estão descritas no ANEXO I do Regulamento (veja o regulamento aqui ).



Categorias





Na categoria “Águas Gerais” serão selecionadas fotografias que mostrem imagens das águas da bacia hidrográfica no contexto de beleza paisagística ou que tenham a água como aspecto central, como por exemplo: rios, lagos, nascentes, sumidouros, veredas e cachoeiras.





Já na categoria “Águas da Cultura” as fotografias devem retratar registros de interação do ser humano com os recursos hídricos da bacia hidrográfica no contexto cultural local, a exemplo de festas populares, costumes religiosos, monumentos naturais/históricos, populações ribeirinhas, produção de artesanato, comidas e bebidas típicas da região.





Na categoria “Águas e seus Diversos Usos” serão selecionadas imagens que retratem os diversos usos e finalidades que as águas possuem para os seus consumidores: irrigação, agricultura familiar, preservação de ecossistemas aquáticos, abastecimento humano, locais onde animais matam a sede, recreação, aquicultura e pesca, navegação, atividades de lazer e turismo ecológico, uso industrial.





E, por último, a categoria “Águas Impactadas” deve conter registros de ameaças à qualidade e à quantidade dos recursos hídricos, como poluição das águas, lançamentos de esgoto sem tratamento, incêndios florestais, disposição inadequada do lixo, desmatamento irregular, degradação dos solos, degradação de margens de rios, dentre outros.





O diretor-geral do Igam, Marcelo da Fonseca, destacou a importância da realização deste concurso, que vai reunir os olhares da população mineira sobre as bacias hidrográficas: “É a tradução, em forma visual, dos dados quantitativos e das informações que trazemos nos relatórios e publicações produzidas pelo Instituto”.





Marcelo também destacou que as fotografias enviadas vão compor o acervo de imagens do Igam e podem ser selecionadas para ilustrar as publicações elaboradas pelo instituto.



“Os autores das melhores fotografias serão escolhidos por meio de votação popular e terão seus trabalhos publicados em um e-book de imagens”, finalizou.





Inscrições









As inscrições podem ser feitas por meio do preenchimento dos formulários on-line específicos para cada uma das quatro categorias. Os participantes podem inscrever quantas fotografias quiserem, conforme especificações contidas no regulamento do concurso, disponível no site do Igam



Prazos





• Até 21 de fevereiro - Inscrição on-line com o envio do formulário de inscrição; fotografia; aceite do Termo de Cessão de Direitos de Uso e Responsabilidades; e autorização para publicação (se for o caso);

• 22 de fevereiro a 5 de março - Validação e seleção das fotografias pela comissão julgadora;

• 8 a 14 de março - Votação on-line aberta ao público em geral;

• 15 a 19 de março - Apuração dos votos do público em geral;

• 22 de março - Divulgação do resultado do concurso;





Comissão julgadora





A comissão julgadora será composta por nove membros, servidores do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema), que serão responsáveis por selecionar até cinco fotografias por categoria para cada Unidade Estratégica de Gestão.





Após a seleção, será aberta votação on-line para o público, que vai eleger as melhores fotos por categoria para cada unidade.



As melhores fotografias serão divulgadas em evento virtual marcado para 22 de março.





Votação





A votação será aberta ao público. Os quatro formulários de votação on-line, um para cada categoria, poderão ser acessados no site do Igam





Vencedores





Os autores das 28 melhores fotografias do concurso vão receber:

- Certificado de Participação;

- Publicação das melhores fotografias no E-book do Concurso de Fotografias Águas de Minas 2021, a ser divulgado nos veículos de comunicação e redes sociais do Igam e parceiros, entre outros, com o devido crédito aos autores.





*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina