Doctor Soul, banda formada por médicos, lança clipe com Luiz Caldas

Os médicos Eduardo Gil, Maurício Pimentel, Guilherme Queiroz, Marcus Thadeu e Fábio Maron formam a Doctor Soul (foto: Duarte Velloso/Divulgação)

Nestes tempos de quarentena, cinco médicos baianos resolveram montar uma banda, cujo objetivo é distrair a cabeça e fazer o tempo passar mais rápido. A Doctor Soul mandou para as plataformas de streaming o clipe de Always on my mind, que contou com um convidado especial: o cantor e compositor Luiz Caldas, pai da axé music. Nestes tempos de quarentena, cinco médicos baianos resolveram montar uma banda, cujo objetivo é distrair a cabeça e fazer o tempo passar mais rápido. A Doctor Soul mandou para as plataformas de streaming o clipe de Always on my mind, que contou com um convidado especial: o cantor e compositor Luiz Caldas, pai da axé music.





“Foi muito bom participar desse clássico da música mundial, imortalizado na voz de Elvis Presley e Willie Nelson. O grupo me convidou para cantar e tocar guitarra nessa releitura. Fiquei feliz, porque Eduardo Gil é meu parceiro há anos. Ele é um dos fundadores do bloco Eva, um cara que tem uma história muito legal na música e na medicina”, diz Caldas.





ESTÚDIO O ortopedista Eduardo Gil conta que o grupo já havia gravado algumas canções, mas agora fez algo profissional, em estúdio. “O próprio Luiz sugeriu a música. Resolvemos dar a ela uma levada mais rock and roll, que é a cara da banda”, diz.





Além de Eduardo Gil (voz, violão e guitarra), Doctor Soul reúne os ortopedistas Marcus Thadeu (contrabaixo) e Maurício Pimentel (voz e violão), o cirurgião plástico Guilherme Queiroz (bateria) e o anestesista Fábio Maron (guitarra solo).





“Criamos a banda em maio de 2020. Eu e meus colegas já tocávamos e cantávamos juntos em festas e em casa. No início da pandemia, quando não podíamos sair, pensamos em gravar alguns vídeos”, relembra Eduardo.





Porém, a pandemia impôs suas regras aos doutores. “Cada um gravava o vídeo no próprio celular, em casa mesmo. Era meio amador. Depois, me remetiam o material e eu fazia a edição”, conta o ortopedista. “Ninguém podia sair de casa. Dessa forma, levamos música como terapia para as pessoas.”





Os baianos se surpreenderam ao postar vídeos do grupo na internet. “Mandávamos para os amigos, colocávamos no YouTube, Instagram e grupos de WhatsApp. O pessoal começou a gostar e fomos produzindo outros. Em setembro e outubro, quando a pandemia começou a amenizar, resolvemos ensaiar e formar uma banda de verdade”, explica Gil.





O novo coronavírus impediu a Doctor Soul de se apresentar ao vivo, mas isso não desanima os músicos. “Se Deus quiser, assim que a pandemia passar, vamos pisar no palco. Colegas e instituições médicas da Bahia fazem eventos e querem nos contratar”, revela o ortopedista.





Em 2019, ele gravou o álbum Seis+six com 12 canções autorais – metade em português, metade em inglês. “Meu show foi filmado e teve a participação de Luiz Caldas, Saulo e Durval Lélys”, relembra o vocalista da Doctor Soul, que tem canções autorais gravadas pelas bandas Eva e Asa de Águia.





SURPRESA Enquanto durar o confinamento social, a banda continuará firme em seu projeto de gravar vídeos. “A pandemia pegou todos de surpresa, inclusive os médicos. É uma doença desconhecida, pouco se sabia sobre ela. Houve muita especulação, mas ficou provado que o isolamento social foi e ainda é importante para reduzir a transmissão do coronavírus, assim como o uso de máscaras”, reforça Eduardo Gil.





O ortopedista baiano defende a vacinação. Inclusive, já tomou a primeira dose da vacina. “Tenho muita fé e esperança de que vai dar tudo certo”, conclui o doutor cantor.





DOCTOR SOUL

• Clipe de Always on my mind (Wayne Carson, Johnny Christopher e Mark James)

• Disponível nas plataformas digitais