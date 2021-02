Caxi Rajão lança single com a orquestra russa St. Petersburg Studio

O compositor Caxi Rajão comemora o diálogo de seu violão com as cordas da St. Petersburg Orchestra (foto: Dimitri Dubreucq/Divulgação)





Experimentar possibilidades harmônicas e melódicas no violão de sete cordas. Com esse propósito, o instrumentista mineiro Caxi Rajão compôs Valsa pra ti, single que será lançado nas principais plataformas digitais na quinta-feira (11/2). Diferentemente das composições que demoram dias para ser concluídas, essa veio espontaneamente. “Sem nenhum esforço, a melodia foi brotando em minha mente e transpus a inspiração para o violão”, conta.





Valsa pra ti é a realização de um sonho: foi gravada com o acompanhamento da St. Petersburg Studio Orchestra, regida pelo maestro, produtor e arranjador brasileiro Kleber Agustinho da Silva. O grupo russo já trabalhou com Milton Nascimento, Caetano Veloso e Flávio Venturini.





“Sempre trouxe comigo o desejo de gravar com uma orquestra de cordas. Gravei com um violão de sete cordas e a orquestra participou com 12 violinistas, quatro violoncelos e dois contrabaixos”, conta Caxi.





ERUDITO

O arranjo é assinado pelo pianista mineiro Christiano Caldas. Foi ele quem entrou em contato com o maestro Kleber Agustinho, enviando para a Rússia a gravação já com o arranjo de cordas. Para o autor da valsa, violão e cordas, juntos, conferiram sonoridade erudita ao trabalho dele.





“Digo isso no sentido de ser algo orquestral, mais trabalhado harmonicamente. Foi uma satisfação ver que minha música tomou uma cara mais erudita. Mas também pudera... Ela foi executada por uma orquestra de 24 músicos”, observa. “Surgiu um trabalho muito legal, somando a massa sonora de timbres da orquestra de cordas ao violão de sete cordas.”





Reconhecido instrumentista, Caxi está feliz em revelar outra faceta de sua obra. “Tenho o prazer de colocar Valsa pra ti no streaming para que as pessoas possam ter acesso ao meu lado compositor”. Composta há alguns anos, a canção permaneceu inédita. “Esperei o momento certo de mostrá-la ao público. Guardei-a para meu próximo disco, mas, hoje em dia, o CD ficou para trás. Em vez de um álbum com 10 faixas, agora preferem lançar um single de cada vez, e colocá-los aos poucos na internet.”





Caxi comemora a parceria com Christiano Caldas. “Músico maravilhoso, além de grande instrumentista. Chris está se revelando um ótimo arranjador”, comenta, lembrando que o pianista já tocou com Milton Nascimento, Vander Lee, 14 Bis e Flávio Venturini.





Caxi Rajão pretende lançar mais dois singles em breve. “O próximo será Tema para Ipoema, cujo violão já está gravado. Na primeira parte, puxa para o tango e na segunda para o choro, como se fosse uma linguagem entre Argentina e Brasil. O bandeonista argentino Mariano Mores, que já gravou a parte dele”, adianta. “Tem uma pegada para cima, porque tango é passional. Mas acabou que virou um choro na segunda parte.” A orquestra russa gravará a sua participação nos próximos dias.





Deu trabalho, foram várias páginas de partituras. “É muito bacana ver a grade do violino, da viola e do cello, como tudo isso é feito. A tecnologia nos permite tocar aqui e mandar para a Argentina e para a Rússia. Em Buenos Aires, Mariano escutou no fone de ouvido, leu a partitura, gravou o bandoneon e nos devolveu. Assim que recebemos, encaminhamos as partituras para a Rússia”, explica.





Como aconteceu em Valsa pra ti, todos os músicos gravam em separado. “Tanto eles quanto o regente usam fones de ouvido. Verão a partitura, cada um lê a sua grade, gravam e nos mandam de volta. Aqui no estúdio, vamos mixar e masterizar”, diz Caxi. O lançamento está previsto para março.





Além de Valsa pra ti, ele planeja lançar dois singles com a St. Petersburg Studio Orchestra: Tema para Ipoema e Cachoeira do Tabuleiro. “Essa última compus há cerca de um mês quando estive lá, um verdadeiro santuário ecológico”, conta.





Como ainda não conseguiu patrocínio, o mineiro está bancando o projeto, mas pretende buscar apoio das leis de incentivo municipal e estadual. “É algo que não poderia deixar de fazer neste momento da minha carreira. Fiquei muito tempo sem gravar, lancei há nove anos o último dos meus quatro discos. Tinha estúdio em Macacos, mas gravava bastante outros músicos. Dediquei o estúdio também à publicidade, fazendo trilhas”, relembra.





EUROPA

Caxi morou um ano e meio em Portugal. Voltou em julho de 2020, por causa da pandemia. “Fui em janeiro de 2019, mas já tinha estado lá em 2017. A intenção era ficar durante o verão, conhecer músicos e casas noturnas, enfim, buscar algum espaço para tocar. Em 2019, fui para morar. A volta foi de tudo um pouquinho, mas o que pesou mais foi a pandemia.”





Caxi passou 100 dias confinado em um apartamento, de onde só saía para comprar comida. “Dava aulas na escola Fábrica do Braço de Prata, em Lisboa. O contrato foi cancelado e os shows desmarcados. Isso me tirou o estímulo de continuar em Portugal. Decidi voltar para BH e dar sequência ao projeto de gravar com a orquestra russa”, conclui.



(foto: Acervo pessoal)

VALSA PRA TI

.Single de Caxi Rajão

.Com a St. Petersburg Studio Orchestra

.Arranjo de Christiano Caldas

.Disponível nas plataformas digitais na quinta (11/2)