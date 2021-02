Maratona dedicada a Alfred Hitchcock exibe 12 filmes neste fim de semana

(foto: AFP)

O especial 125 anos do cinema, promoção do canal Telecine Cult, homenageia um mestre: o inglês Alfred Hitchcock (1899-1980), diretor que determinou os pilares do cinema de suspense, sem se esquecer do humor, muitas vezes macabro. Confira a maratona neste fim de semana:





SÁBADO (6/2)





12h20: O sabotador (1942)

Com Robert Cummings, Priscilla Lane, Norman Lloyd e Otto Kruger. Operador de fábricas de armamentos, após incêndio provocado por um sabotador, é acusado do crime e foge para capturar o verdadeiro culpado.





14h20: À sombra de uma dúvida (1943)

Com Teresa Wright, Joseph Cotten, Macdonald Carey e Hume Cronyn. Tio é assassino de viúvas ricas, que seduz para ficar com o dinheiro delas. A sobrinha desconfia. Quando outro suspeito morre durante tentativa de fuga, a inocência do tio parece provada. Mas a dúvida permanece. O tio, por três vezes, tentará matar a garota.





16h20: O terceiro tiro (1955)

Com Edmund Gwenn, John Forsythe e Shirley MacLaine. Cadáver aparece numa cidade da Nova Inglaterra, subvertendo a vida pacata

dos habitantes.





18h10: Festim diabólico (1948)

Com James Stewart, Farley Granger e John Dall. Dois jovens estrangulam um companheiro acreditando que seres inferiores podem ser eliminados. Em seguida, organizam uma festa com o corpo escondido em um baú na sala. O professor deles começa a investigar o crime.





19h40: U m corpo que cai (1958)

Com James Stewart, Kim Novak e Barbara Bel Geddes. Detetive com medo de altura é contratado para seguir a mulher de um amigo, por quem acaba se apaixonando.





22h: Janela indiscreta (1954)

Com James Stewart, Grace Kelly e Thelma Ritter. Com a perna engessada, fotógrafo passa o dia espiando os vizinhos pela janela e descobre

um assassino.





Meia-noite: O homem que sabia demais (1956)

Com James Stewart e Doris Day. Família é envolvida, acidentalmente, numa conspiração de assassinato internacional.





DOMINGO (7/2)





2h15: Trama macabra (1976).

Com Karen Black, Bruce Dern e Barbara Harris. Falsa médium e o namorado tentam arrancar dinheiro de mulher, dizendo que se comunicam com o sobrinho desaparecido dela.





11h25: Frenesi (1972)

Com Jon Finch, Barry Foster e Billie Whitelaw. Homem é perseguido pela polícia, suspeito de assassinar mulheres, crime cometido por um serial killer sem gravata.





15h45: Cortina rasgada (1966)

Com Paul Newman e Julie

Andrews. Cientista americano

deserta para Berlim Oriental.

A noiva intercepta mensagem para

ele e resolve segui-lo.





18h05: Ladrão de casaca (1955)

Com Cary Grant, Grace Kelly

e John Williams. Na Riviera

Francesa, série de roubos de joias lembra o estilo do um célebre ladrão conhecido por “Gato”.





20h: Psicose (1960)

Com Anthony Perkins, Vera Miles

e Janet Leigh. Mulher rouba

US$ 40 mil, foge e se hospeda em motel à beira da estrada. Lá, é assassinada no chuveiro.





OSWALDO MONTENEGRO

DEUS E O DEMÔNIO

(foto: Helade Izabela/divulgação)



Neste sábado (6/2), às 22h30, o Music Box Brasil exibe Músicas para cinema, com direção do cantor e compositor Oswaldo Montenegro. Ele selecionou 38 canções para embalar o especial, no qual interpreta um demônio saudoso de Deus. Os atores Vanessa Giácomo, Emilio Dantas, Paloma Duarte, Renato Góes e Françoise Forton contracenam com o cantor.

MONSTROS LENDÁRIOS

NO HISTORY

A série Monstros lendários estreia no canal History neste sábado (6/2), às 19h50. O primeiro episódio mostra que há séculos vêm sendo documentadas aparições de criaturas que se escondem nas águas escuras de nosso planeta. A produção investiga duas lendas para tentar descobrir a verdade sobre o que se oculta sob a superfície da Terra.





FILME

OBSESSÃO SEM FIM

O filme O treinador mortal será exibido neste sábado (6/2), às 21h, no Lifetime. Dirigido por Lane Bishop, o elenco reúne Adam Huber, Hannah Barefoot e Drew Roy. Na trama, Melissa termina um namoro e, decidida a levantar a autoestima, contrata o personal trainer Trey. Não demora e ela começa a marcar encontros com outros rapazes, mas nenhum deles a procura de volta. Intrigada, a moça investiga a situação e descobre que Trey a segue, ameaçando os homens com quem ela sai.





PÉ DE SONHO

FOLIA DOMINGUEIRA

Rock da barata, Que bicho será? e Dragão são algumas das canções do bailinho on-line de carnaval que o Grupo Pé de Sonho apresentará domingo (7/2), às 16h, no canal do Memorial Vale no YouTube. Frevo, samba, rock, baião e forró animarão a festa, comandada pelos músicos Weber Lopes e Geovanne Sassá, ao lado dos convidados Sarah Lopes (voz e performance), Maria Almeida (voz), Amora Nunes (voz), Lia Lopes (voz), Ricardo Cheib (percussão e bateria) e Kristoff Silva (voz).





MARCOS PALMEIRA

BOCA DE OURO

(foto: Elo Company/divulgação)



Inspirado na obra de Nelson Rodrigues, o filme Boca de Ouro (2020) é atração de domingo (7/2), às 23h10, no Canal Brasil. Marcos Palmeira interpreta o bicheiro temido no Rio de Janeiro que gosta de ostentar dentes de ouro. Poderoso e carismático, sua vida desperta a curiosidade do repórter Caveirinha, que prepara uma reportagem sobre ele. Dirigida por Daniel Filho, a produção tem no elenco Lorena Comparato e Malu Mader.





REMAKE

VIAGEM MALDITA

Domingo (7/2) tem remake no A&E. Às 21h40, vai passar Viagem maldita, inspirado no clássico escrito e dirigido por Wes Craven, em 1977. O casal Bob e Ethel decide fazer uma viagem em família pelo deserto, para celebrar o 50º aniversário de casamento. Porém, pegam um atalho e se perdem. Logo descobrem que aquele local é habitado por seres mutantes e canibais. Ted Levine, Kathleen Quinlan e Dan Byrd estão no elenco.





ANIMAÇÃO

NEY MATOGROSSO E MANOEL DE BARROS

(foto: TV Cultura/divulgação)



A TV Cultura programou a série infantil O menino que engoliu o sol para este sábado (6/2), às 9h30. Narrada por Ney Matogrosso e inspirada nos poemas de Manoel de Barros, a animação estimula o diálogo das crianças com a natureza por meio do personagem Manoel. Meio menino, meio passarinho, ele pula do ninho direto para seu quintal, o Pantanal.