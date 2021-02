Landau lança 'Refúgio', com repertório das 'lives' que ele fez em 2020

Landau gostou de explorar violão acústico e viola caipira em seu novo trabalho (foto: Sérgio Santoian/Divulgação)

Aquecer corações com boas lembranças. É o que promete o cantor, compositor e guitarrista Landau, que está lançando nas plataformas digitais o álbum Refúgio, com 10 faixas retiradas de lives feitas por ele no ano passado. Amor demais ganhou clipe. "A canção foi escrita neste período de reconhecimento máximo da importância dos entes queridos", afirma.





Há mais de 20 anos na estrada, Landau, irmão caçula dos músicos Rogério Flausino e Sideral, diz que seu novo trabalho traz sonoridade mais leve do que os anteriores, com destaque para violão, teclados, piano e viola caipira.





COLÉGIO

Produzido pelo próprio músico com a colaboração de Gustavo Frandoloso, Bruno de Souza e da produtora Roleta Russa Filmes, o clipe Amor demais foi gravado no colégio onde Landau estudou e sua mãe, dona Dacha, deu aulas, em Alfenas, no Sul de Minas, a cidade da família.





O disco acústico traz letras com mensagens positivas e de superação, afirma Landau. As autorais Natureza, Guardião, Nosso tempo e Aprendendo a viver são “calmas e nostálgicas”, inspiradas em canções de Neil Young e Pepeu Gomes. Já Astronauta lírico, Difícil, Céu dourado e Inspiração do desejo vieram de compositores de quem Landau é fã – respectivamente, Vitor Ramil, Franco Levine, Leno, Guilherme Lamounier e Didio Venvier.





“O fato de cada um ser de um lugar do Brasil traz algo de raiz. Sempre quis interpretar essas verdadeiras obras de arte. São temas românticos que falam sobre a solidão da estrada e soam como combustível para mim”, diz Landau.





O mineiro explica que selecionou o melhor do repertório das lives realizadas em 2020. “Dei ao disco o nome de Refúgio por analogia a este período no qual ficamos meio enclausurados. Tem a ver com o conceito de ficar mais introspectivo. Conseguimos fazer poucos shows, mas as lives foram uma alternativa para me reaproximar do povo.”





Landau destaca a sonoridade do novo projeto. “Inspirei-me muito no canadense Neil Young para fazer o material. Inclusive, estou lendo a biografia dele, um grande compositor. Nesse álbum, usei violão de 12 cordas e até uma viola caipira”, diz.





POESIA

Para ele, Amor demais é especial. “Ficou bonita, tem uma poesia muito legal. Compus rapidinho, até parecia que os versos já estavam prontos dentro de mim.” Além desse videoclipe, ele já mandou para a internet clipes de Natureza, Astronauta lírico e Apenas indo.





“No Dia do Astronauta, 9 de janeiro, soltei Astronauta lírico, canção linda do gaúcho Vitor Ramil, o irmão da dupla Kleiton e Kledir que tem composições gravadas por Milton Nascimento, entre outros artistas”, conta.





Landau está noivo da modelo, atriz e humorista Gabi Roncatti, com quem faz o show Rock + humor. “É um projeto paralelo nosso. Ela faz stand up e toco as minhas músicas. Em 27 de fevereiro, estaremos nos apresentando no Cine Theatro Brasil Vallourec, na Praça Sete, em BH”, avisa.









REFÚGIO

Disco de Landau

Independente

10 faixas

Disponível nas plataformas digitais