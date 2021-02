Filme conta o drama de Maria Luiza, a primeira mulher transexual da FAB

(foto: Vinicius Cardoso/Esp.CB/D.A Press)

A história da primeira mulher transexual da Força Aérea Brasileira (FAB) é o tema de Maria Luiza, documentário que o Canal Brasil vai exibir nesta quinta-feira (4/2), às 19h10. Dirigido por Marcelo Diaz e lançado em 2019, o filme mostra que a cabo Maria Luiza foi aposentada por invalidez com metade de seus vencimentos depois de trabalhar 22 anos na FAB. Quando assumiu sua transexualidade, a mecânica de aviação foi considerada “incapaz”.





Reportagem do Correio Braziliense mostrou o preconceito enfrentado pela profissional da

Aeronáutica, que sonhava vestir a farda feminina. O documentário foi exibido em festivais

da Colômbia, Argentina, Holanda e Estados Unidos. Em 2020, ganhou o prêmio de melhor filme no Humano Film Festival, realizado no México. No ano passado, a Justiça reconheceu que a aposentadoria por invalidez da cabo da FAB foi discriminatória.





A FEBRE

AGORA NA NETFLIX

(foto: VITRINE FILMES/DIVULGAÇÃO )



Exibido em 60 festivais de cinema em vários países e vencedor de 29 prêmios, A febre, de Maya Da-Rin, agora está disponível na plataforma Netflix. Em 19 de março, o longa tem pré-estreia marcada no Lincoln Center, em Nova York, e será distribuído para salas do Canadá, Reino Unido e China. O filme conta a história de Justino, indígena da etnia desana, vigilante do porto de Manaus. Enquanto a filha se prepara para estudar medicina em Brasília, ele é vítima de uma febre misteriosa e volta à sua aldeia. O elenco reúne Regis Myrupu, Rosa Peixoto, Johnatan Sodré e Kaisaro Jussara Brito, entre outros.





FILME

PÂNICO NO JAPÃO





Lançado no ano passado, o filme japonês Fukushima: Ameaça nuclear, do diretor Setsurô Wakamatsu, será exibido nesta quinta-feira (4/2), às 22h, no Telecine Premium. Baseado em fatos, o longa conta a história de Masao Yoshida e sua equipe, que arriscam a vida para impedir a propagação do desastre numa usina nuclear de Fukushima, no Japão, após um tsunami devastador. O elenco reúne Kôichi Satô, Ken Watanabe, Hidetaka Yoshioka e Naoto Ogata.





FICÇÃO CIENTÍFICA

AVENTURA EM 2092





O filme sul-coreano Nova ordem espacial entra no catálogo da Netflix na sexta-feira (5/2). No longa, cuja trama se passa em 2092, quatro rebeldes em busca de sonhos e lixo espacial encontram segredos explosivos ao tentar vender uma humanoide. O elenco reúne Song Joong-ki, Kim Tae-ri, Jin Seon-kyu e Yoo Hai-jin.





CINECENTRO

SÔNIA VIEGAS

(foto: Acervo Sônia Viegas)



Sônia Viegas, professora da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, que faleceu em 1989, aos 45 anos, vítima de câncer, inspirou a mostra especial do projeto CineCentro neste mês. Os filmes foram selecionados com base nas ideias de Sônia. Considerada “pensadora da cultura”, ela chamou a atenção por ampliar as reflexões sobre o cinema, sobretudo em diálogo com a filosofia. Na década de 1980, participou ativamente do projeto Cinema comentado, promovido pelo Savassi Cine Clube, assim como de eventos realizados na Sala Humberto Mauro do Palácio das Artes.





Nesta quinta-feira (4/2), será exibido vídeo documental sobra a filósofa, com depoimentos dos ex-alunos Edésio Fernandes Júnior, Miriam Campolina Peixoto e Marcelo Pimenta Marques. Numa gravação de arquivo, Sônia comenta como o desejo e a motivação são a base do fazer filosófico. Também serão exibidos Gritos e sussurros, de Ingmar Bergman (em 9/2), São Bernardo, de Leon Hirszman (em 11/2), O selvagem da motocicleta, de Francis Ford Coppola (em 18/2), e A festa de Babette, de Gabriel Axel (em 23/2). Informações no Facebook, Instagram e YouTube do Centro Cultural UFMG.





#QUARENTEMAS

ÚLTIMA CENA





A websérie #Quarentemas chega ao fim nesta quinta (4/2), às 20h, com a exibição de

Grande prêmio, seu 20º episódio, no Instagram (@teatroemmovimento) e no YouTube (youtube.com/teatroemmovimento). O apresentador será o ator João Vitório, de 8 anos,

que estrelou o vídeo Som de fora, em outubro.





PONTEIO

TULIO ARAUJO





Na sexta-feira (5/2), o pandeirista Tulio Araujo lança o single Ponteio, com arranjo de Felipe Vilas Boas para a canção de Edu Lobo e Capinam, clássico da MPB, um dos sucessos do cantor Jair Rodrigues. A nova versão, que, segundo Tulio, tem sonoridade fusion com timbragens brasileiras, estará disponível na plataforma Bandcamp.





NA GLOBO

ARCANJO RENEGADO

(foto: Guto Costa/divulgação)



A série Arcanjo Renegado estreia nesta quinta-feira (4/2) na TV Globo, logo depois do Big brother Brasil 21. É a história de Mikhael (Marcello Melo Jr.), líder da equipe Arcanjo e primeiro-sargento do Batalhão de Operações Especiais. Ele enfrenta dilemas éticos e jogos políticos que vão colocar em xeque sua carreira e a vida de seus familiares. O elenco conta com os atores Erika Januza, Álamo Facó, Rita Guedes, Flavio Bauraqui, Danni Suzuki e Leonardo Brício.





CHICO E O MAR

NOVO SINGLE





Foi mal, single da banda mineira Chico e o Mar, chega na sexta-feira (5/2) às plataformas digitais. A canção será uma das faixas do EP sdds, com lançamento previsto para março. “Na pequena história da Chico, de apenas dois anos, vivemos várias fases e o EP fala sobre elas”, afirma o guitarrista Guilherme Vittoraci. A sonoridade do grupo é inspirada no indie dos EUA e no pop nacional, influenciada por Coin, Hippo Campus, The 1975 e Wallows. Além de Vittoraci, Chico e o Mar reúne Daniel Moreira (voz/guitarra), Caio Gomes (bateria) e Gustavo Vittoraci (teclado/backing vocal). Os rapazes comemoram 260 mil plays no Spotify e 50 mil visualizações em seu canal no YouTube.