Fox Channel exibe maratona de filmes neste sábado, Dia da Saudade

(foto: Fox Premium/divulgação )

Este sábado (30/1) é o Dia da Saudade. O canal Fox Channel promoverá maratona nostálgica com filmes que deixaram lembranças em muita gente dos tempos que não voltam mais. O festival começa cedo, às 10h, e vai até depois da meia-noite, quando se encerra a última sessão, com Titanic. Confira a programação:





10h: Os Simpsons

Episódios das primeiras temporadas. Quando surgiu, essa comédia virou a cabeça de jovens e adultos, que se divertiram com o dia a dia da família formada por Homer e Marge, pais de Bart, Lisa e Maggie, na cidade americana de Springfield.





13h: MIB – Homens de preto

Lançada em 1997, a comédia protagonizada por James Edwards (Will Smith) e K (Tommy Lee Jones) traz os agentes de óculos escuros à caça de um terrorista intergalático que planeja destruir a Terra.





14h45: Jumanji

Lançado em 1995, o filme é “protagonizado” por um jogo, enterrado em 1869 e descoberto por um garoto 100 anos depois. Ele e demais jogadores ficam presos dentro da coisa, são libertados anos depois

e têm de terminar a partida.





16h30: Indiana Jones e a última cruzada

No filme de 1989, Indiana Jones (Harrisson Ford) recebe informações sobre a localização do Santo Graal. O arqueólogo enfrenta o perigo quando tenta libertar o pai, Henry Jones (Sean Connery), sequestrado pelos nazistas, e luta para que a relíquia não caia em mãos erradas.





18h40: Independence day

Lançado em 1996, o filme mostra o mundo às voltas com o caos provocado por um ataque alienígena.





21h: Titanic

O blockbuster açucarado de 1997, protagonizado pelo casal Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) e Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet), se baseou no naufrágio real do transatlântico no Atlântico Norte, em 1912.





ZIRIGUIDUM

SANGUE NOVO





Novos compositores serão a atração do Festival #ZiriguidumEmCasa, que poderá ser acompanhado a partir das 20h deste sábado (30/1) no canal de Ziriguidum no YouTube. A noite ficará por conta de Claudio Lins, Dani Black, Verônica Ferriani, Julie Wein, Telma Tavares, Khalil, João Fênix, Theo Lustosa, Bárbara Barcellos, Fernando Malt, Clara Castro, Laura Jannuzzi, Júlio Morais, Mestrinho, Gui Moscardini, Danilo Moura e Ananda Torres.





TREM TAN TAN

MEMORIAL VALE





Domingo (31/1), às 16h, as redes sociais do Memorial Vale apresentam Sambilolado e trem negreiro, show do Trem Tan Tan, que traz um pouco do que o coletivo lançou recentemente. Samba, música romântica e funk influenciaram a sonoridade da turma. O grupo, formado por compositores com sofrimento psiquíco, nasceu em oficinas dos centros de convivência Venda Nova e Providência, ligados à saúde mental em BH. O coletivo já lançou os discos Trem Tan Tan e Sambabilolado.





TIRADENTES

JOHNNY HOOKER

(foto: Carlos Sales/divulgação)



Johnny Hooker será a atração musical deste sábado (30/1), da Mostra de Cinema de Tiradentes, realizada em versão on-line. Às 22h, no canal do Sesc Minas no YouTube e no site www.mostratiradentes.com.br.





ARTE COMO RESPIRO

MINEIROS NA ÁREA





Promovido pelo Itaú Cultural, o Festival Arte como Respiro vai apresentar, neste fim de semana, dois nomes de destaque na música mineira. Neste sábado (30/1), às 20h, o show on-line ficará por conta de Maurício Tizumba. Ele divide a cena com a cearense Lia Maia e o potiguar Alan Persa. Domingo (31/1), no mesmo horário, Paulo Santos, ex-Uakti, faz show em noite que contará também com Indiara Sfair, do Paraná, e Eva Dlong, de Rondônia. Transmissão em www.itaucultural.org.br.





WEBSÉRIE

PARQUES DE BH

(foto: Coreto/divulgação)



BH tem 75 parques e 750 praças e jardins, além de área verde calculada em 39 milhões de metros quadrados. Buscando chamar a atenção para a importância da saúde ambiental, a websérie Parques de BH será lançada neste sábado (30/1), às 20h, em https://www.coretocultural.com.br. Dirigido por Chico de Paula, o piloto foi filmado no Parque Municipal Jacques Cousteau, no bairro Betânia, com a participação da DJ Black Josie e dos músicos Maurício Tizumba, Elisa de Sena e Marcelo Dai. “É tudo só um elemento: as pessoas, os bichos, as árvores, o vento. O Jacques Cousteau tem uma personalidade admirável, delicada e ímpar”, afirma o diretor.





SÉRIE

PERIGO NO ÁRTICO





Na série Sozinhos – Desafio de um milhão de dólares, competidores enfrentam as agressivas condições do Ártico. No episódio inédito desta semana, os participantes procuram fontes de alimento duradouras. A maioria tenta sair para pescar, mas a aventura pode colocá-los em perigo. Confira neste sábado (30/1), às 18h10, no History.





EM COMBATE

TUDO POR GRANA





O filme O garoto de ouro será exibido neste sábado (30/1), às 21h40, no A&E. Ex-campeão juvenil de luta livre que passou anos na prisão, Dillon quer ajudar o amigo Jake a quitar uma enorme dívida de jogo. Para isso, terá de competir em uma liga menor de MMA, além de enfrentar mafiosos, policiais corruptos e um promotor mau-caráter. O elenco reúne Wes Chatham, Devon Sawa e Sarah Butler.





VELHO OESTE

BILLY THE KID





Ethan Hawke e Dane DeHaan são os destaques do elenco de Billy The Kid – O fora da lei, filme que o Telecine Premium programou para este sábado (30/1), às 22h. No Velho Oeste, Rio foge com a irmã após matar o pai para defender a mãe. O tio inicia uma caçada à dupla, que acaba envolvida num conflito entre famoso fora da lei e respeitado xerife. Também estão no elenco Jake Schur, Leila George e Chris Pratt.





YOUNG SHELDON

CONFUSÃO À VISTA





Protagonizada por Iain Armitage, a quarta temporada de Young Sheldon mostra a infância de Sheldon Cooper, personagem de The big bang theory. No episódio inédito de amanhã, a orientação da faculdade não sai como Sheldon planejou. Além disso, Mary é convidada para uma festa, pois foi confundida com uma universitária, e George ajuda o pastor Jeff a montar uma creche. Neste domingo (31/1),

às 21h35, na Warner.