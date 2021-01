O pianista Maurício Veloso é o convidado de hoje da série 'Allegro Vivace'

Maurício Veloso acredita que seu piano pode transportar as pessoas %u201Cpara outros universos%u201D (foto: Rodrigo Queiroz/divulgação)

A performance do pianista Maurício Veloso abre a temporada de 2021 da série de recitais Allegro Vivace, que será transmitida nesta terça-feira (26/1), às 20h, diretamente do auditório da Rede Mater Dei de Saúde, em Belo Horizonte.





Foi por iniciativa da mãe, amante da boa música, que Maurício, aos 6 anos, começou a estudar piano. Era desejo dela que todos os filhos se educassem na música, mas o pequeno garoto foi o único entre os irmãos que perseverou nesse caminho.





BEETHOVEN

O repertório de hoje da Allegro Vivace vai reunir peças de Beethoven (cujos 250 anos de nascimento foram comemorados em 2020), Villa-Lobos, Granados e Chopin.





Para o pianista, o grande encanto do piano está nas vastas oportunidades oferecidas ao instrumentista. “Ele é delicado, sutil e versátil. Você pode tocar sozinho, pode fazer música de câmara, ele pode ser um instrumento percussivo em orquestras. Em muitos casos, o piano, quase sozinho, faz as vezes de uma orquestra inteira”, diz.





Maurício conta que seu gosto pelo repertório clássico foi natural, inicialmente por influência dos pais. “Depois, tive acesso a muitas gravações de música erudita e o interesse aumentou. Fui cativado e seduzido pela música erudita da maneira que considero a mais adequada: a partir do ouvido”, afirma.





A música clássica é inesgotável, defende. “Há sempre algo novo, mesmo em obras com mais de 200 anos. São grandes peças, tanto de autores do passado quanto contemporâneos, que representam um desafio. Você viaja para outros locais, para outros universos, e também se volta para dentro, para o eu interior. É uma forma de conhecimento e autoconhecimento, uma experiência transcendente, quase religiosa”, acredita Veloso.





Para Maurício, o poder da música está na partilha, na socialização que ela proporciona, além de ser uma forma de entretenimento. Com a pandemia e o confinamento social, ela representa também uma válvula de escape. “É uma maneira de comunicação, de ouvir os outros, encontrar histórias, relaxar, viajar sem sair do isolamento. A arte é muito importante para manter o espírito vivo”, defende o pianista.





A expectativa para o recital de hoje é grande. A COVID-19 obrigou Maurício a cancelar praticamente todos os compromissos e apresentações em 2020, mantendo apenas algumas gravações transmitidas pela internet.





“Meu último recital ao vivo foi em janeiro do ano passado. No Allegro, apesar de não termos o público presente, é um prazer retomar a música ao vivo, em tempo real, com as pessoas assistindo ao mesmo momento em que estou tocando. Nunca passei por uma experiência assim”, pontua.





CHANCE

Diretora artística e produtora da série, Myrian Aubin destaca a importância desse novo formato de recital, que dá chance ao músico de apresentar seu trabalho e, por outro lado, democratiza o acesso do público à música clássica.





“Os artistas agradecem a oportunidade de poder fazer música em plena pandemia, estão motivados a voltar aos palcos, mesmo que de modo virtual, e continuar vivendo esse desejo. Pode ser digital, mas a responsabilidade é a mesma”, garante a coordenadora da série.





Ano passado, a Allegro Vivace recebeu o violonista Fabio Zanon, o conjunto de sopros Trio Concertante, o pianista Gabriel Oliveira, a dupla de percussão Desvio e o duo de violas formado por Mikhail Bugaev e Valentina Shmyreva.





ALLEGRO VIVACE

Com o pianista Maurício Veloso. Nesta terça (26/1), às 20h, com transmissão no YouTube (Recitais Allegro Vivace). Informações: Instagram (@recitaisallegrovivace).