Festival Arte Como Respiro encerra temporada com 51 pocket shows

A rapper mineira Tamara Franklin está na programação do festival (foto: Neide Oliveira/divulgação)

A partir desta sexta-feira (15/1), o Itaú Cultural exibe, sempre às 20h, em seu site, a programação de encerramento da vertente de música do Festival Arte como Respiro, que se estende até o próximo dia 31. Serão apresentados diariamente três pocket shows. Ao todo, foram selecionados 51 artistas, sendo 10 mineiros.





O Festival Arte como Respiro faz parte da série de editais de emergência realizados pela instituição para apoiar artistas impactados pela paralisação do setor cultural no contexto da pandemia da COVID-19. Entre 12.396 inscritos, o programa selecionou 160 projetos de artistas individuais e grupos. Eles foram remunerados para apresentar seus trabalhos autorais, que vêm sendo divulgados desde julho passado.





O encerramento da programação conta com artistas de Minas Gerais e de outros 15 estados. Com gêneros diversos, do rock ao rap, passando pelo samba, jazz, forró, MPB e a música instrumental, cada performance, previamente gravada, permanece no ar por 24 horas, até ceder lugar à próxima.





No próximo dia 24, a rapper mineira Tamara Franklin apresenta três músicas que resumem o discurso do seu último álbum, Fugio – Rotas de fuga pro aquilombamento. As faixas debatem questões relacionadas ao machismo, opressão feminina, racismo, celebrações e a fusão do congado de Nossa Senhora do Rosário com o rap.









A MC afirma que a remuneração proporcionada pelo edital representou “um alívio muito grande. Foi uma grana para pagar contas que estavam atrasadas, conseguir dar uma respirada e até ter novas perspectivas”.





No dia 25, é a vez de o cantor e compositor mineiro Makely Ka exibir a apresentação feita ao lado da esposa, Rosa Antunã. Com letras gravadas por Lô Borges, Samuel Rosa e Titane, entre outros, o violonista apresenta três músicas autorais, que discutem questões políticas e ambientais. São elas: Paracatu, Regresso ao agreste e Coco das serras.





“É um tipo de concepção de música que eu sei que não é todo mundo que vai ouvir. Hoje, as pessoas em geral escutam música como plano de fundo. Eu faço uma música que exige essa atenção para perceber as nuances e os detalhes”, diz Makely Ka, de 45 anos.





Ele conta que a participação no festival permitiu dar continuidade à gravação de seu novo álbum, Rio aberto, e se orgulha de estar entre os 160 artistas contemplados. “Acho que é o reconhecimento de um trabalho de 20 anos de carreira batalhando, apesar do nosso reconhecimento aqui em Minas ser muito restrito.”





O Quarteto Araçá terá sua apresentação divulgada no dia 27, representando a cultura do choro na programação de encerramento do festival. Natural de Poços de Caldas, o grupo formado por Jorge Viviani, Otávio Quartier, Leo Brasileiro e Flávio Danza nasceu em 2016, com a proposta de preservar as obras de importantes compositores do gênero, como Pixinguinha, Moacir Santos e Cartola.





Em 2019, os artistas lançaram o primeiro EP de inéditas. No Festival, eles apresentam três músicas instrumentais (Noite de São, Patuá e Bacalhau com cumari) presentes em seus dois primeiros trabalhos autorais.





O violinista Jorge Viviani, de 44 anos, afirma que a aprovação no edital foi um salto na carreira do grupo. “O choro, apesar de ser tão brasileiro e rico, não atinge a grande massa. A gente faz um trabalho que é mais difícil de ter reconhecimento. É uma realização imensa ver que conseguimos ser classificados com as nossas músicas e defendendo o gênero de que tanto gostamos num edital de tamanha importância.”





Na avaliação do violonista, “o momento ainda é complicado e delicado”. Ele diz acreditar que “esses projetos vão continuar valorizando e salvando a classe artística”. Ângelo Scarpelli, Bruno Cupertino, Higor Antunes, Fabrício Conde, Maurício Tizumba, Paulo Santos e o grupo Babadan completam a lista de mineiros presentes no encerramento do Festival Arte como Respiro.





MINAS PRESENTE

Confira quando os artistas do estado se apresentam no festival





• Sábado (16/1)

Ângelo Scarpelli

• Domingo (17/1)

Bruno Cupertino

• Terça (19/1)

Grupo Babadan

Higor Antunes

• Quinta (21/1)

Fabrício Conde

• Sábado (24/1)

Tamara Franklin

• Domingo (25/1)

Makely Ka

• Terça (27/1)

Quarteto Araçá

• Sábado (30/1)

Maurício Tizumba

• Domingo (31/1)

Paulo Santos





Festival Arte como Respiro – Edição Música

Desta sexta (15/1) a 31 de janeiro, sempre às 20h. No site do Itaú Cultural.





*Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes