Confira os discos que fizeram diferença na década 2010/2020

Elza Soares conquistou o Brasil com A mulher do fim do mundo, disco contundente e feminista lançado em 2015 (foto: Carl de Souza/AFP)

Em 2020, o ano que parece estar longe de acabar, o mundo parou por causa da COVID-19. Chegamos a dezembro e a impressão é de que nada foi produzido enquanto tentamos sobreviver à guerra invisível contra o novo coronavírus. Porém, este ano deixa boas lembranças, como o disco Do meu coração nu, do pernambucano Zé Manoel, que está entre os preferidos da cantora Fernanda Takai e do produtor Kassin. Em 2020, o ano que parece estar longe de acabar, o mundo parou por causa da COVID-19. Chegamos a dezembro e a impressão é de que nada foi produzido enquanto tentamos sobreviver à guerra invisível contra o novo coronavírus. Porém, este ano deixa boas lembranças, como o disco Do meu coração nu, do pernambucano Zé Manoel, que está entre os preferidos da cantora Fernanda Takai e do produtor Kassin.





O ano também foi do cantor e compositor norte-americano Moses Sumnay. Grae, álbum dele, é apontado pelo cantor Rodrigo Vellozo como um dos melhores de 2020. Untitled (Sault) é outro lançamento do ano destacado por Kassin.





Dez profissionais ligados à música foram convidados pelo Estado de Minas para listar os discos que marcaram a década 2010/2020. Entre os brasileiros, Elza Soares, com A mulher do fim do mundo, lançado há cinco anos, é quase unanimidade. “Um álbum de importância histórica”, afirma Rodrigo Vellozo. “É o trabalho mais potente dela, tanto pela qualidade musical quanto pela gama de símbolos que carrega”, destaca o rapper Roger Deff.





» JOÃO FERREIRA

Vocalista da banda Daparte





. Random access memories (2013)

De Daft Punk

“Em um álbum que sustenta uma tese e tece argumentos, a primeira faixa da obra-prima do Daft Punk, tanto lírica quanto sonoramente, inaugura um assunto que seria amplamente abordado e discutido pelo restante da década: devolva a vida à música. Com a mecanização e transformação da produção fonográfica em uma indústria de modos fordistas, é fácil perceber a falta de entusiasmo lírico e a desalma das composições radiofônicas de meia-vida povoando as rádios. Mais notável ainda se torna um álbum produzido e gravado com técnicas dos anos 70 e 80, mixado analogicamente, alcançar o número 1 na Top 200 da Bilboard. Como o grande álbum que é, Random access memories tem não só um, mas dois smash hits: Get lucky e Lose yourself to dance, que trouxeram de volta às paradas (e ineditamente ao léxico de uma geração afogada em sons de plástico) a estética do funk e techno setentista e oitentista, que seria seguidamente adotada por ídolos teen como Bruno Mars, Miley Cyrus e Dua Lipa. O álbum de 2013 foi extensamente aclamado por público e crítica por ser conciso e congruente em sua mensagem de recuperação do clamor artístico, do calor musical e do tesão dançante que parecia se diluir e ainda dilui nos tempos de autotune. Uma peça impecável de mixagem e masterização, R.A.M. é obra para se ouvir de cabo a rabo, em ordem, como se fazia com os antigos LPs, mas com uma diferença: a sua sobrinha de 15 anos também gosta dela.”





. AM (2014)

De Arctic Monkeys

. Currents (2015)

De Tame Impala

. A moon shaped pool (2016)

De Radiohead

. Caress your soul (2013)

De Sticky Fingers

. Manual (2015)

De Boogarins

. Why me why not (2019)

De Liam Gallagher

. World’s strongest man (2018)

De Gaz Coombes

. Noel Gallagher's high flying birds (2011)

De Noel Gallagher

. Melhor do que parece (2016)

De O Terno









» FERNANDA TAKAI

Cantora da banda Pato Fu





. Seasons of my soul (2010)

De Rumer

“Ouvi a música Slow tocando na Barnes & Noble, em Los Angeles, na época em que gravei com o Andy Summers. A voz dela me lembrou demais a Karen Carpenter. Comprei o disco na hora e as canções são ótimas!”





. Record (2018)

De Tracey Thorn

. Mafaro (2010)

De André Abujamra

. Super Mario odyssey (2018)

De The Greatest Bits

. Superultramegafluuu (2015)

De Erika Machado

. Religar (2010)

De Léo Cavalcanti

. Disco voador (2011)

De Clã

. Claridão (2012)

De Silva

. Goldfrapp (2010)

De Head First

. Do meu coração nu (2020)

De Zé Manoel









KASSIN

Produtor musical e multi-instrumentista





. Untitled (Rise) (2020)

De Sault

“Neste ano estranho de 2020, basicamente um ano suspenso, dois discos desta lista foram lançados, Zé Manoel e o primeiro aqui, Sault, que lançou dois discos quase ao mesmo tempo e poderiam estar aqui nesta lista, mas não quis ficar repetitivo. Sault é um projeto misterioso, não se sabe ao certo quem participa, mas o que interessa é que a música é muito boa.”





. Black Messiah (2014)

De D’Angelo

. Metaprogramação (2019)

De Deafkids

. Do meu coração nu (2020)

De Zé Manoel

. O glorioso retorno de quem nunca esteve aqui (2013)

De Emicida

. Abraçaço (2013)

De Caetano Veloso

. IIII+IIII (2017)

De Ìfé

. AOR (2013)

De Ed Motta

. Bang (2015)

De Anitta

. Zony w pracy (2016)

De LXMP









» KADU VIANA

Cantor





. Belo Horizonte (2019)

De Toninho Horta e Orquestra Fantasma

“Para mim, é o mais importante disco da década por ter levado a música feita em Belo Horizonte, Minas Gerais, ao topo do mundo, uma vez que foi o vencedor do Grammy Latino 2020 – Melhor álbum de MPB.”





. Dreaming fully awake (2019)

De Moons

. Rua dos Amores (2012)

De Djavan

. AOR (2013)

De Ed Motta

. Cantante (2020)

De Mariana Nunes

. The lost and found (2011)

De Gretchen Parlato

. Momentum (2013)

De Jamie Cullum

. Lo mejor de cada casa (2013)

De Steen Rasmussen Quinteto e Leo Minax

. Paradise valley (2013)

De John Mayer

. Voicenotes (2018)

De Charlie Puth





RODRIGO VELLOZO

Cantor





. A mulher do fim do mundo (2015)

De Elza Soares

“O encontro da voz mítica de Elza Soares com a invenção de alguns dos principais artistas da cena contemporânea brasileira constrói um álbum de importância histórica e fundamental.”





. Lemonade (2016)

De Beyoncé

. Grae (2020)

De Moses Sumney

. O disco das horas (2018)

De Romulo Fróes

. AmarELO (2019)

De Emicida

. Casas (2018)

De Rubel

. Pedaço duma asa (2015)

De Mariana Aydar

. Recanto (2011)

De Gal Costa

. Mulher (2015)

De As Baías

. Bahia fantástica (2012)

De Rodrigo Campos









» LUÍS COUTO

Vocalista da banda Devise





. Dogrel (2019)

De Fontaines D. C.

“É muito bom ver que uma banda

'de guitarras' ainda pode ser muito relevante no mundo da música. O disco de estreia do Fontaines D.C., banda de Dublin, é daqueles álbuns salvadores do rock que aparecem de tempos em tempos para provar que o estilo segue vivo, apesar de todos os pesares internos e externos que envolvem o rock hoje em dia. Dogrel é garage rock com boas doses de

pós-punk e o genial vocalista/frontman Grian Chatten comprovando que sua forte ligação com a literatura o transformou em um dos melhores letristas da atualidade.”





. Felt the bolt cutters (2020)

De Fiona Apple

. Blackstar (2016)

De David Bowie

. A mulher do fim do mundo (2015)

De Elza Soares

. Lonerism (2012)

De Tame Impala

. AM (2013)

De Arctic Monkeys

. Assim tocam os meus tambores (2020)

De Marcelo D2

. Manual (2015)

De Boogarins

. Salad days (2014)

De Mac DeMarco

. Heads up (2016)

De Warpaint







» PEDRINHO ALVES MADEIRA

Produtor





. Recanto (2011)

De Gal Costa

“Considero a Gal Costa e a Ella Fitzgerald as melhores cantoras, não intérpretes, do século 20. Gal, certamente, é a mais camaleônica cantora brasileira de todos os tempos. Seus lancinantes agudos já estiveram a serviço de históricos projetos e, também, de outros quase banais. Recanto, ousado projeto criado por Caetano Veloso, cumpriu a árdua tarefa de resgatar Gal Costa, a mais fiel intérprete de sua obra, do embotado período que ela atravessou ao longo de praticamente toda a primeira década dos anos 2000. E o resultado, embora tenha gerado opiniões diversas, pode ser considerado um divisor de águas na ampla e irregular discografia da errática musa do Tropicalismo. Quem esperava um disco no mesmo clímax dos hoje icônicos trabalhos que ela gravou entre o final dos anos de 1960 e meados dos anos de 1970, certamente se decepcionou. Os lancinantes agudos e o célebre cantar rasgado foram levados pelo tempo, cedendo espaço a novos e até então pouco conhecidos graves, que, somados à também desconhecida qualidade de Gal Costa como intérprete, causaram estranhezas e encantamentos. O inédito feixe de impactantes canções e arranjos instigantes, por vezes minimalistas, foram as senhas para que pudéssemos decifrar a velha/nova Gal Costa de volta ao futuro. Recanto pode até não soar experimental como muitos ansiavam, mas classificá-lo como atemporal não é exagero algum. É bemprovável que, mais adiante, o repertório venha a ser redescoberto e gravado por uma nova geração de conectadas/antenadas cantoras/intérpretes, as verdadeiras herdeiras da

camaleônica Gal Costa.”





. The suburbs (2010)

De Arcade Fire

. Lonerism (2012)

De Tame Impala

. Cavalo (2013)

De Rodrigo Amarante

. Gilbertos samba (2014)

De Gilberto Gil

. A mulher do fim do mundo (2015)

De Elza Soares

. Abyss (2015)

De Chelsea Wolfe

. You want it darker (2016)

De Leonard Cohen

. Triplicate (2017)

De Bob Dylan

. Bluesman (2018)

De Baco Exu do Blues

. AmarElo (2019)

De Emicida

. Só (2020)

De Adriana Calcanhotto









» ROGER DEFF

Rapper e jornalista





. A mulher do fim do mundo (2015)

De Elza Soares

“A mulher do fim do mundo é uma obra de grande importância para a música brasileira. É o primeiro disco da Elza Soares com repertório totalmente inédito em seus mais de 60 anos de carreira. Arrisco dizer que é o trabalho mais potente dela, tanto pela qualidade musical quanto pela gama de símbolos que carrega.”





. Nó na orelha (2011)

De Criolo

. Pangeia (2015)

De Cromossomo Africano

. Emicídio (2010)

De Emicida

. Amor geral (2016)

De Fernanda Abreu

. Boa noite (2018)

De Julgamento

. Para dias ruins (2018)

De Mahmundi

. 2 atos (2017)

De Matéria Prima

. Cores e valores (2014)

De Racionais

. Nacional (2011)

De Transmissor













» WILSON SIDERAL

Cantor e compositor





. Brothers (2010)

De The Black Keys

“O número 1 da minha lista – se é que é possível escalar um destes álbuns como melhor do que o outro – escolho pelo impacto a longo prazo e pelos 'milhões de plays' que já dei nele: Brothers, de The Black Keys, é um festival de boas referências, blues, rock, soul, psicodelia e timbres, muitos timbres incríveis... Desses que a gente

tenta reproduzir em estúdio! Riffs,

sons e melodia em perfeita

engenharia de áudio! Inspirador.”





. Esperar é caminhar (2010)

De Palavrantiga

. 21 (2011)

De Adele

. Nó na orelha (2011)

De Criolo

. Unorthodox jukebox (2012)

De Bruno Mars

. Dois amigos, um século de música

ao vivo (2015)

De Caetano Veloso e Gilberto Gil

. I still do (2016)

De Eric Clapton

. Boogie naipe (2016)

De Mano Brown

. Blue & Lonesome (2016)

De Rolling Stones

. Melhor do que parece (2016)

O Terno