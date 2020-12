'Anticomputador sentimental', com João Santos, estreia hoje

(foto: Acervo pessoal)

O dramaturgo João Santos (foto) é o protagonista da peça Anticomputador sentimental, que estreia nesta segunda-feira (21), às 19h30, nos canais do Memorial Vale na web. Dirigido por Teuda Bara, atriz do Grupo Galpão, o monólogo aborda o medo e a esperança no mundo contemporâneo. Uma das inspirações do trabalho é a obra do neurocientista Antônio Damásio. João assinou as peças Doida e Luta, protagonizadas por Teuda. O espetáculo poderá ser conferido em https://www.facebook.com/memorialvale, https://www.instagram.com/memorial.vale e https://www.youtube.com/user/memorialvale





PAPO DE ORQUESTRA

GESTÃO CULTURAL





Nesta segunda-feira (21), o projeto Papo de Orquestra vai reunir Diomar Silveira, presidente do Instituto Cultural Filarmônica, e Paulo Zuben, diretor da Santa Marcelina Cultura, para conversar sobre gestão cultural no Brasil. Às 20h, no Instagram da Filarmônica de Minas Gerais (@filarmonicamg) e da Santa Marcelina Cultura (@santamarcelinacultura).



(foto: Paulo Colen)



TRIO AD LIBITUMM

CONCERTO ON-LINE





O trio Ad Libitumm, formado pelo barítono Pedro Vianna, a cantora Fabíola Protzner e o pianista Ricardo Matosinho (foto), apresenta concerto natalino às 10h30 desta segunda-feira (21), nos jardins do Hospital Luxemburgo, em BH, com transmissão pelo Instagram e Facebook do Espaço de Cultura e Arte (@ecabh) e no Instagram do Instituto Mario Penna (@institutomariopenna). O recital é promoção do projeto Música no Hospital. O repertório reúne composições de Assis Valente, John Lennon, Flávio Venturini, Leonard Cohen e Andrew Lloyd Webber, entre outros autores.



(foto: Itaú Cultural/divulgação)



LIMA DUARTE

FILMES





A partir desta segunda-feira (21), mostra on-line dedicada ao ator Lima Duarte estará em cartaz no site do Itaú Cultural. Cinco longas protagonizados pelo mineiro serão exibidos – entre eles, Sargento Getúlio (foto), dirigido por Hermano Penna; Guerra conjugal, filme de Joaquim Pedro de Andrade; e A volta para casa, de Diego Freitas. As sessões serão comentadas pelo jornalista Amilton Pinheiro, autor da biografia do artista.





INSCRIÇÕES

ORQUESTRA JOVEM MINAS





Até 6 de janeiro, a Orquestra Jovem Minas recebe inscrições para o grupo que será formado e ensaiado em 2021. Poderão se inscrever candidatos de 18 a 29 anos que já toquem um instrumento. A equipe deve ter formação básica em violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta, oboé, clarineta, fagote, trompa, trompete, trombone, tuba, tímpano e percussão. Informações: www.umoja.com.br.