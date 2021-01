Marina Sena adere ao bloco do eu sozinha e lança carreira solo

A artista mineira prevê lançar o disco até março, com 10 canções, algumas já divulgadas em suas redes sociais. Ela seguirá também com o trabalho nas bandas (foto: SARAH LEAL BERNARDO SILVA/DIVULGAÇÃO )

Não fosse a pandemia da COVID-19, o Brasil inteiro estaria se preparando para a chegada do carnaval neste início de 2021. Em respeito ao recomendado distanciamento social, a festa que arrasta multidões está oficialmente cancelada em grande parte do território nacional.





Sendo assim, não haverá um grande hit do verão, conhecido pela maioria dos foliões e reproduzido incessantemente nos blocos de rua. Caso o cenário fosse diferente e a folia estivesse liberada, Me toca, single cujo lançamento nas plataformas digitais Marina Sena programou para a 0h desta quinta-feira (14/1), certamente seria forte candidato.





Afinal, a música tem os atributos para “grudar”: um ritmo animado, letra chiclete, é divertida e ambígua, e dialoga com o clima de flerte presente nas festas de carnaval. A canção chega para anunciar o primeiro álbum solo da cantora e compositora mineira, cujo trabalho já é reconhecido nas bandas Rosa Neon e A Outra Banda da Lua.

"Tenho a sorte de poder trabalhar com pessoas que 'botam' muita fé no meu rolê. Entendem o que eu quero dizer e me ajudam a colocar minhas ideias em prática. Sempre idealizei que meu trabalho solo fosse sair de forma muito espontânea, com leveza, sem que eu precisasse sofrer para conseguir. E aconteceu assim" Marina Sena, cantora e compositora





ÁLBUM

“Essa foi a última música que a gente compôs, já depois de entender o rumo do álbum”, conta ela, que construiu o trabalho com o produtor Iuri Rio Branco. “Fizemos todas as faixas juntos. As composições são minhas, mas ele imprimiu a marca dele, deu a elas muita personalidade”, acrescenta.





Para Marina Sena, Me toca “sintetiza a energia do disco e traz frescor”, além de ser a realização de um sonho antigo. “Sempre tive vontade de ter um trabalho só meu. Desde quando iniciou a Banda da Lua. Mesmo compondo, eu já sabia distinguir quais músicas seriam das bandas e quais seriam minhas. De forma intuitiva mesmo. Só esperava o momento ideal, porque queria fazer um trabalho bem-feito”, diz ela.





Apesar de ser um disco solo, Marina destaca que o trabalho em equipe foi essencial para colocar o projeto de pé. Para o clipe de Me toca, que será lançado no YouTube às 12h desta quinta (14/1), ela contou com a ajuda de 16 profissionais, entre eles Vito Soares e Eliza Guerra, que assinam a direção. As cenas foram gravadas numa casa em Nova Lima e mostram a artista performando a canção em diferentes ambientes.





“Tenho a sorte de poder trabalhar com pessoas que 'botam' muita fé no meu rolê. Entendem o que eu quero dizer e me ajudam a colocar minhas ideias em prática. Sempre idealizei que meu trabalho solo fosse sair de forma muito espontânea, com leveza, sem que eu precisasse sofrer para conseguir. E aconteceu assim. O próprio Iuri, meu produtor, mudou minha perspectiva como artista”, afirma.





Ao construir um trabalho solo, ela conta que experimentou uma liberdade criativa inédita. “Fiquei mais livre para pensar e para sonhar. Quando você sonha algo só seu, você sabe seus gostos e seus limites. Um trabalho coletivo é cheio de concessões. Nesse novo trabalho, quando eu falo 'sim', é 'sim', e quando eu falo 'não', é 'não'. Então é mais fácil.”





No entanto, ela pondera: “Mas eu gosto muito de trabalhar em grupo e respeitar o sonho dos outros. Também gosto de ser maria vai com as outras às vezes. Acho que tudo tem o seu momento e vale a pena como artista”.





Tanto gosta que o voo solo não significa a saída de Marina Sena da Rosa Neon – que agora ela divide com Marcelo Tofani e Baka, após Mariana Cavanellas e Luis Gabriel Lopes deixarem o grupo – e d'A Outra Banda da Lua – também integrada pelos músicos Matheus Bragança, Edson Lima, Mateus Sizílio e André Oliva.





“A princípio, pretendo continuar com todos os projetos e acredito que um não vai atrapalhar o outro. São grupos muito diferentes entre si, inclusive esteticamente”, diz.





Como está na fase inicial da divulgação do álbum, Marina ainda mantém algumas informações em segredo, como o título e a data exata de lançamento, que deve ocorrer entre março e abril. Até lá, a cantora pretende lançar outros singles.





Para o Estado de Minas ela revelou que o trabalho terá 10 faixas, entre elas Me toca e Seu olhar, esta já gravada pelo também mineiro Octavio Cardozzo.





“Nem todas são completamente inéditas. Algumas eu até postei nas redes sociais, em vídeo, tocando no violão. Mas no disco a versão é 'tunada', de pista. Está tudo bem animado e com um ritmo bem gostoso. E elas falam muito sobre amor. Quando não é amor pelo 'boy' é amor próprio'', explica.





Nascida em Taiobeiras, no Norte de Minas, Marina Sena vem sendo tratada como nova aposta da música mineira. Para o futuro, confessa que gostaria de ser mais reconhecida pelo trabalho como compositora e apresenta uma razão para isso: “Eu não faço música ruim”. Afirmação que, até aqui, vem se mostrando verdadeira.





ME TOCA

(Marina Sena)





Eu descobri tudo quanto não presta

Quando eu te vi não olhei pra mais nada

Você pra mim é coisa de novela

Tudo pra mim te trazer pra minha casa

Luta por mim que eu tô dentro, eu tô nessa

Você aí, eu aqui, não tem graça

Vem me engolir, passear na minha cama

Finge que finge que ama, mas ama

Me toca

Me toca

Pra ver se toca

Me toca

Não me provoca

Se joga

Que eu tô na sua

Pra ver

Se for

O single editado pela Alá/Altafonte estará disponível a partir desta quinta (14/1) nas plataformas digitais