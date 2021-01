Com novos quadros, Saia justa estreia temporada especial nesta quarta

(foto: Bob Paulino/gnt)

O reencontro de Astrid Fontenelle e suas companheiras Mônica Martelli, Pitty e Gaby Amarantos na temporada de versão do Saia justa está marcado para esta quarta-feira (6/1), às 22h15, no GNT. O programa foi gravado na Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, em São Paulo, em um cenário que celebra o encontro da natureza com a tecnologia: com muito verde e elementos futuristas. Gaby e Pitty serão as anfitriãs musicais, ao lado de uma banda 100% virtual. No repertório, canções próprias, rock brasileiro, samba, pagode e maracatu. Além de pautas relevantes e debates calorosos, os telespectadores poderão conferir quadros novos, com temas leves, divertidos e informação.





Em Segredos da mata, Gaby vai compartilhar saberes regionais relacionados à beleza, bem-estar e simpatias, como os chás e suas funções, os afrodisíacos naturais e os cosméticos que podem ser encontrados na natureza. Já Mônica Martelli faz viagens virtuais em Mônica viajando. Com a ajuda de chroma key, a apresentadora faz um tour por diferentes cenários turísticos. A atriz e roteirista Maria Bopp, através de sua personagem Blogueirinha do Fim do Mundo, traz esquetes sobre o "clima" desse verão atípico, com seu humor ácido e irreverente. A poetisa Vitória Rodrigues comanda o De repente, verão, em que faz repentes sobre temas relacionados à pauta do programa. A temporada conta com oito episódios inéditos, exibidos semanalmente. A temporada especial do Saia justa foi gravada respeitando as medidas de distanciamento e segurança.





COMPOSIÇÃO MUSICAL

OFICINA COM PEDRO LUÍS





Pedro Luís, um dos fundadores do Monobloco, roqueiro nos anos 1980 e ativista do funk poético dos anos 1990, está na programação de férias do Instituto Estação das Letras. A oficina “A inspiração vem de onde? Composição musical e autoral” é direcionada a compositoras, compositores e letristas em qualquer nível de desenvolvimento. Os quatro encontros virtuais, às segunda-feiras – 11, 18 e 25 de janeiro e 1º de fevereiro –, serão das 19h às 20h30. O objetivo é trabalhar com as experiências do artista como compositor. Inscrições e informações pelo e-mail iel@estacaodasletras.com.br e pelo whatsApp (21) 99127-4088.





MASTERCHEF BRASIL

INSCRIÇÕES ABERTAS





As inscrições para a oitava temporada do Masterchef Brasil já estão abertas e seguem até 31 de março. Interessados em participar da competição culinária, que será exibida pela Band em 2021, deverão preencher um formulário no site oficial da emissora (https://inscricao.band.uol.com.br/). Exigências: ser maior de 18 anos e não ter prestado serviços profissionais como cozinheiro. Também não serão aceitas inscrições de pessoas que tenham curso superior em gastronomia ou sejam estudantes da área. A convocação dos selecionados na primeira etapa está prevista para ocorrer até 30 de abril.

O período de gravações ainda não foi definido.



(foto: Fox Premium/DIVULGAÇÃO)



THIS IS US

EPISÓDIOS INÉDITOS





A história dos Pearson retorna às telas do Fox Premium 1 a partir desta quarta (6/1), às 21h30, com novos episódios da quinta temporada de This is us. A série havia entrado em hiato de fim de ano desde 25 de novembro. Até agora, dos 18 episódios previstos para a nova safra, quatro já foram lançados. Com narrativa inovadora e emocional, os novos capítulos incorporaram acontecimentos reais da atualidade, como a COVID-19 e a situação social nos Estados Unidos após a morte de George Floyd. Com idas e vindas através do tempo, principalmente até o dia do nascimento dos trigêmeos, a quinta temporada começa com os Pearson reunidos na cabana da família para celebrar o aniversário de 40 anos de “Big Three”. A trama continua a investigar a doença de Rebecca, a separação entre Kevin e Randall, o relacionamento de Kevin e Madison e o nascimento de seus gêmeos, e o processo de adoção do segundo filho de Kate e Toby.



(foto: FOX life/DIVULGAÇÃO)



DRAMA MÉDICO

NEW AMSTERDAM





Os 18 episódios da segunda temporada do drama médico New Amsterdam serão reexibidos no Fox Life, de segunda a sexta, sempre às 18h. A série, inspirada no hospital público mais antigo dos Estados Unidos, conta a história do Dr. Max Goodwin (Ryan Eggold, Blacklist), o novo diretor médico da instituição, que se propõe a renovar a forma de gerenciar o estabelecimento. Max luta para derrotar a burocracia e fornecer o melhor atendimento possível aos pacientes do hospital, enquanto trabalha para equilibrar sua vida e derrotar seus demônios pessoais. Sem aceitar um "não" como resposta, Dr. Goodwin deve interromper o status quo e mostrar que não vai desistir de dar uma nova vida a esse hospital pouco valorizado, pois é o único no país capaz de atender pacientes com ebola, prisioneiros de Rikers Island e o presidente dos Estados Unidos ao mesmo tempo.





ISSO É KITESURF

NO RIO DE JANEIRO





Nesta quarta-feira (6/1), às 21h, o Off exibirá o oitavo episódio de Isso é Kitesurf. No programa, os atletas Stephan Figueiredo e Pedro Matos apresentam a cidade onde nasceram e praticam kitesurf diariamente, o Rio de Janeiro. Eles fazem sessões em diferentes picos, mostrando as condições de cada um.



(foto: TV CULTURA /DIVULGAÇÃO)



CHICO AMARAL E SAMUEL ROSA

SHOW NA TV CULTURA





O show que brinda a parceria de 25 anos entre o saxofonista Chico Amaral e o cantor mineiro Samuel Rosa será exibido nesta quarta-feira (6/1), às 22h45, no Noturno. Os dois músicos compuseram mais de 50 canções, incluindo hits que estarão no repertório, como Três lados, Jackie Tequila, O beijo e a reza e Mil Acasos, entre outros sucessos. A apresentação faz parte de uma série de shows que celebram a carreira de Chico Amaral, revisitam suas várias facetas e buscam dialogar com as particularidades que conectaram Chico com os artistas convidados.





OS BUSBYS + 5

NA PANDEMIA





O tempo de bebê ficou para trás. Depois de muitas mamadeiras, fraldas, alegrias e preocupações, as quíntuplas de Os Busbys 5 completaram 4 anos e estão prontas para interagir com os amiguinhos, cheias de curiosidade pela vida e o mundo – mas, quando essa fase de descobertas coincide com tempos de pandemia, os desafios para todos na família serão inéditos. A partir desta quarta-feira (6/1), às 22h10, o Discovery Home & Health exibe novos episódios da série, que acompanha de perto as cinco gêmeas (Ava, Olivia, Riley, Parker e Hazel), a irmã mais velha delas, Blayke, e os jovens pais Danielle e Adam Busby.