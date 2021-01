Em nova temporada de 'Cobra Kai', missão é superar a rivalidade

Nos novos episódios da franquia estrelada por Ralph Macchio (Daniel LaRusso) e William Zabka (Johnny Lawrence) os personagens têm o objetivo comum de salvar o dojo (foto: TINA ROWDEN/NETFLIX/DIVULGAÇÃO)

Lançadas em agosto passado na Netflix, as duas temporadas iniciais delogo se tornaram um dos grandes sucessos da plataforma – diferentemente do que ocorreu no YouTube Premium, que produziu a série entre 2018 e 2019. Quando a Netflix adquiriu a continuação do fenômeno, o então ainda inédito terceiro ano, gravado antes da pandemia do novo coronavírus, veio no pacote.