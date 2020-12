Livro revela a trajetória do pernambucano Heraldo do Monte

(foto: Carlos Sadao Miyabara/divulgação)



As cordas livres de Heraldo do Monte mostra a trajetória do músico pernambucano, de 85 anos, e seu papel na história da guitarra elétrica no país. Publicação do Instituto Çarê e editora Contraponto, é a primeira obra do projeto Brasil de Dentro, dedicado a compositores brasileiros. Nesta quinta (10), às 20h, o livro será lançado durante bate-papo com Heraldo (foto). Integrante do Quarteto Novo, Dick Farney Trio, Hermeto Pascoal & Grupo e Walter Wanderley & Seu Conjunto, ele ajudou a escrever um capítulo importante da MPB. Coordenada por Ivan Vilela, a publicação tem pesquisa e texto assinados por Budi Nascimento. O “lançamento live” pode ser acessado em www.youtube.com/channel/UCox031Y2BhXcaAKLr5Tet5A.





QUATROLOSCINCO

TRAGÉDIA





A peça Tragédia, do grupo Quatroloscinco, ganha nova versão para a web, que será transmitida nesta quinta-feira (10), às 20h, em https://bit.ly/youtubemostra. Inspirada em Antígona, de Sofócles, a criação coletiva é dirigida por Ricardo Alves Jr. A proposta da trupe é compreender a situação atual do Brasil no contexto das tragédias contemporâneas enfrentadas pelo mundo. Após a sessão, haverá bate-papo on-line com os atores.





CLIPE

QUANDO AMANHECER





A banda Djalma Não Entende de Política encerra 2020 com o clipe Quando amanhecer. Ele é parte do EP Djalma, que será lançado na sexta-feira (11) nas plataformas digitais. A cineasta mineira Ana Carolina Soares dirige o vídeo da canção, que foi composta por Carlos Bolívia.





#QUARENTEMAS

TEATRO ON-LINE





Os atores Maurício Canguçu e Ilvio Amaral são a atração desta quinta (10) de #Quarentemas, apresentando Sabor, o 14º episódio da websérie idealizada pelo projeto Teatro em Movimento. Comida, gula e hábitos alimentares, sobretudo durante a pandemia, inspiraram a cena on-line. Às 20h, no Instagram (@teatroemmovimento) e youtube.com/teatroemmovimento.



(foto: Leandro Marins/divulgação)



BH INSTRUMENTAL

NIVALDO ORNELAS





Nesta quinta (10), chega ao fim a temporada deste ano do projeto BH Instrumental on-line. Às 20h, o saxofonista Nivaldo Ornelas (foto) faz live no canal da Veredas Produções no Youtube. No show Do jazz ao Clube da Esquina, ele estará acompanhado de Sérgio Barrozo (contrabaixo), Paulo Braga (bateria) e Kiko Continentino (piano). A abertura da noite ficará a cargo do Daniel Souza Quarteto, com o show Serôdia em Minas. Além do guitarrista Daniel, o grupo é integrado por Marcelo Ricardo (bateria), Marcos Andrade (baixo) e Gil Costa (saxofone).