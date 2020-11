Mostra on-line destaca o talento de autoras negras

Vídeo da bailarina Júnia Bertolino será apresentado amanhã na Mostra Negras Autoras (foto: Jahi Amani/divulgação)

"Esta mostra quer incentivar as mulheres negras. Então, já vamos na contramão do racismo e do machismo, ainda tão presentes. Ela já nasce como uma forma de resistência", afirma a cantora e compositora Elisa de Sena, uma das criadoras e organizadoras da Mostra Negras Autoras, que será realizada neste domingo (29) e na segunda-feira (30), em Belo Horizonte.









“Não foi fácil escolher. Tentamos trazer alguns critérios não muito comuns no meio. Como queríamos a diversidade, olhamos onde a mulher mora, se ela é autora ou coautora, o tom de pele. Temos mulheres mais claras, com mais de 30, lésbicas, trans, de BH e de fora da cidade”, explica Elisa.





A agenda reúne teatro, circo, audiovisual e música. A programação poderá ser acompanhada gratuitamente pelo canal do Coletivo Negras Autoras no YouTube. “É um modo de o material ficar salvo na rede. De alguma forma, é o registro histórico do que está acontecendo hoje”, observa Elisa de Sena.





''São mulheres negras contando a história de seu lugar de fala'' Elisa de Sena, cantora e compositora







A Mostra Negras Autoras, segundo ela, destaca artistas que geralmente não conseguem se apresentar em outros festivais. “As mulheres têm gratidão por estarmos abrindo um espaço, elas se sentem acolhidas. Teoricamente, o espaço artístico é democrático, mas se você der uma olhada, a maioria (dos contemplados) é branca e masculina”, aponta.





O formato on-line foi a saída para viabilizar o evento nestes tempos de pandemia. “É bem diferente de quando fizemos a mostra presencial. Foi tão bom o encontro com as mulheres, aquela troca... Mas o on-line é um superdesafio, pois não temos aquele calor do encontro. Achamos melhor não adiar, porque as mulheres precisam trabalhar”, observa Elisa.

Durante a mostra, será lançado livro sobre a trajetória do coletivo. “É mais um registro histórico. São mulheres negras contando a história de seu lugar de fala. Ter o registro físico é bastante importante para a transformação. O livro traz os nossos textos e, em alguma medida, também representa outras pessoas”, comemora Elisa de Sena.





Neste domingo, vão se apresentar NáLù Pimenta (música), Vita Pereira (fotografia e curta-metragem), Jeiza da Pele Preta (cena circense), Pâmela Bernardo (artes visuais) e Amorina (música). Amanhã, as atrações serão Lu Mosqueira (música), Priscila Rezende (artes integradas), Renata Paz (teatro), Júnia Bertolino (dança), e a dupla Nívea Sabino/Luiza da Iola (poesia e música).

MOSTRA NEGRAS AUTORAS

Neste domingo (29) e amanhã (30), a partir das 20h, no canal do Coletivo Negras Autoras no YouTube





* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria