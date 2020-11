Impressões de Minas lança livro sobre Teoria Estética de Adorno

(foto: YouTube/reprodução )

A Editora Impressões de Minas acaba de lançar o livro A atualidade da Teoria Estética de Theodor W. Adorno, organizado por Rodrigo Duarte e Daniel Pucciarelli. "Embora inacabada, a obra condensa a reflexão estética de toda uma vida desse autor que ofereceu uma das contribuições à disciplina mais decisivas do século passado. Trata-se de seu 'grande livro sobre a estética', como Adorno (foto) se referiu à Teoria Estética em uma das últimas entrevistas que concedeu", informa a editora. O volume reúne textos de Silke Kapp, Bruno Pucci, Douglas Garcia Alves Júnior, Lucyane de Moraes, Daniel Pucciarelli, Verlaine Freitas, Luiz A. Calmon Nabuco Lastória, Rachel Cecília de Oliveira e Rodrigo Duarte. O exemplar custa R$ 40. Pré-venda em www.impressoesdeminas.com ou na loja física da editora, na Rua Bueno Brandão, 80/2, Floresta, em BH.





DIVERSÃO EM CENA

JOÃO E MARIA





O musical infantil João e Maria é a atração deste domingo (29), às 16h, do projeto Diversão em Cena. A transmissão poderá ser acompanhado pelo YouTube, em Youtube.com/c/FundacaoArcelorMittal.



(foto: Elmo Gomes/divulgação )



INSENSATA

PRU-TI-TI





Neste domingo (29), às 16h, a Insensata Cia. de Teatro, que se dedica há seis anos ao público infantil, vai apresentar o espetáculo Pru-ti-ti Memórias de estimação (foto), com transmissão pelo canal da companhia pelo YouTube.



(foto: Macabro/divulgação)



CINEMA

HORROR NACIONAL





A mostra macaBRo – Horror brasileiro contemporâneo, promovida pelo Centro Cultural Banco do Brasil, decidiu prorrogar sua agenda, que prossegue neste domingo (29), com transmissão gratuita na plataforma de streaming darkflix.com.br/macabro. Das 13h às 23h59 de hoje, ficarão disponíveis os filmes O segredo de Davi (foto), dirigido por de Diego Freitas, com limite de 500 visualizações; A sombra do pai, de Gabriela Amaral Almeida (até 200 visualizações); e O diabo mora aqui, de Rodrigo Gasparini e Dante Vescio (até 200 visualizações).





• • •

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )



CASA FUNARTE

CIRCO NO DOMINGÃO





Palhaça Kiki, a dupla Palhaço Furrequinha e Palhaço Pimentão (foto), o equilibrista Moisés Quintão Faria e acrobatas da Família Velásquez estão entre os artistas circenses que se apresentarão neste domingo (29), às 11h, na Casa Funarte Liberdade (Av. Bias Fortes, 50, Funcionários). O espetáculo ao vivo, em cores e de frente para o público, é coordenado por Sula Mavrudis. Entrada franca.