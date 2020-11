Videoarte dá voz aos excluídos na periferia de Belo Horizonte

(foto: Nmundo/divulgação)





FILARMÔNICA

CONCERTO NO YOUTUBE





Após sete meses, a Sala Minas Gerais abrirá as portas para a realização de um concerto da Filarmônica de Minas exclusivo para assinantes, que adquiriram pacotes para a temporada 2020. Nesta quinta (5), às 20h30, a apresentação será transmitida ao vivo pelo canal da orquestra no YouTube (fil.mg/youtube). Na sexta (6), o programa da Maratona Beethoven será repetido. O repertório reúne Marcha Zapfenstreich, Música para um balé de cavaleiros e Sinfonia nº 6 em fá maior, op. 68/Pastoral. A regência é do maestro assistente José Soares. Novas regras regem a sala, que receberá no máximo 412 pessoas (30% de sua capacidade).





ALOK

LUZ DO CÉU

Nesta quinta-feira (5) à noite, olhe para o céu de BH e veja a mensagem que Alok (foto) estará enviando para os mineiros. O DJ acionará o poderoso laser para divulgar o projeto Alive, anunciado para 5 de dezembro. A capital mineira é a quarta cidade “iluminada” por Alok. A ideia é mandar boas vibrações nestes dias de pandemia.





BETTE DAVIS

DEUSAS DO CINEMA

Musas de Hollywood que encantaram o mundo entre as décadas de 1930 e 1960 são lembradas em Deusas do cinema, promovido pelo projeto CineCentro. Nesta quinta-feira (5), estará em cartaz Escravos do desejo (foto), filme de John Cromwell estrelado por Bette Davis (1908/1989). É um melodrama e tanto... Bette faz o papel de garçonete Mildred, paixão de Philip Carey (Leslie Howard), homem com deficiência física que troca a ambição artística pela medicina. A moça abandona Philip, se dá mal no casamento e volta para ele grávida. E ... lhe causa mais sofrimento. O filme está disponível no link https://www.youtube.com/watchv?=rd7V8elzL2s





GRUPO CORPO

WORKSHOP ON-LINE





De sábado (7) a segunda-feira (9), o Grupo Corpo promove workshop on-line gratuito voltado para pessoas de todas as idades. Em três aulas ao vivo, bailarinos ensinam pequenas coreografias inspiradas em espetáculos do grupo. É necessário fazer inscrições previamente em www.grupocorpoplay.com.br/workshop