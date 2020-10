Série 'Por trás daquele som' revela o segredo do sucesso

Alicia Keys explica como compôs a faixa 3 hour drive, em meio às saudades do filho caçula Genesis (foto: fotos: Netflix/divulgação)

Criado em 2014 por Hrishikesh Hirway, o podcast Song exploder nasceu com a premissa de desvendar como as canções são feitas. Ao longo de 193 episódios, o programa ficou famoso por entrevistar músicos de diferentes estilos sobre suas criações. A lista de convidados vai de Metallica a Lorde, passando por Fleetwood Mac, Solange, Wilco, U2 e muitos outros que não deixam a desejar.





Tamanha é a popularidade do podcast que a Netflix resolveu transformá-lo na série documental que está em cartaz na plataforma de streaming. Os quatro episódios da primeira temporada da atração, que ganhou o título Por trás daquele som no Brasil, têm menos de 30 minutos e transportam o programa original para o universo audiovisual.





A premissa, portanto, continua a mesma. Músicos analisam e compartilham as histórias de suas canções. A série reúne entrevistas aprofundadas, imagens de arquivo e registros das gravações à medida que cada artista conta sobre sua composição, camada por camada, compartilhando uma visão íntima da inspiração pessoal por trás das letras e da produção.





No primeiro episódio, Alicia Keys desnuda a produção da música 3 hour drive, presente no recém-lançado disco ALICIA (2020). Ao lado do compositor James Napier e do músico inglês Sampha, que também participa da canção, ela conta sobre os dias que passou em Londres para se dedicar à composição do álbum, realizando uma sessão bastante produtiva com os dois parceiros.

O americano Hrishikesh Hirway criou o podcast Song exploder



SAUDADE

Na ocasião, Alicia Keys passava alguns dias longe de seu filho mais novo, Genesis, e Sampha acabara de perder a mãe. Na entrevista, os dois revelam que a saudade marcou todo o processo de composição.





No segundo episódio, Lin-Manuel Miranda fala sobre a canção Wait for it, do musical Hamilton, baseado na vida de Alexander Hamilton, que estreou na Broadway em 2015. O curioso é que o ator desvenda suas inspirações e chega à letra perfeita no metrô.





No terceiro episódio, Michael Stipe, vocalista da extinta banda de rock R.E.M., fala não só sobre a composição de Losing my religion, mas sobre como a canção bombou na década de 1990 e mudou a vida dos integrantes do grupo. “Essa música é uma espécie de erro. O que ela se tornou ainda é intrigante para todos nós”, vela.





Lançada em 1991, no álbum Out of time, Losing my religion se tornou o maior sucesso do R.E.M., além de ser uma das canções mais icônicas dos anos 1990.





LOS ANGELES

No episódio final, Ty Dolla $ign narra a história por trás de LA, escrita em homenagem a Los Angeles, onde o artista nasceu. A canção, que conta com a participação de Kendrick Lamar e Brandy e James Fauntleroy, abre o disco de estreia do rapper, Free TC (2015).Foi escrita em poucos minutos.





Dirigida por Morgan Neville, a série documental segue o estilo de outras produções Netflix do gênero. Leve e divertida, a montagem ajuda a produção a desconstruir as canções, apresentando elementos inéditos, como fotos de arquivo e registros das sessões de gravação.





Assim como no podcast, ao final de cada episódio as músicas abordadas são apresentadas na íntegra. Genuíno e original, principalmente pela lista de convidados, Por trás daquele som é um prato cheio para os amantes de música.





Ao anunciar o lançamento da série, Hrishikesh Hirway escreveu em suas redes sociais: “Ainda não acredito totalmente, mas o podcast que comecei no meu quarto será uma série da Netflix.”





O projeto, bastante celebrado, recebeu vários prêmios, incluindo o de Melhor podcast do iTunes, em 2015, e o de Melhor podcast de música pela Academia de Podcasters.





Para quem quiser explorar o universo de Song exploder, os 193 episódios estão disponíveis gratuitamente no site songexploder.net. Lançado em 23 de setembro, o último deles desvenda Lose you to love me, hit de Selena Gomez.





