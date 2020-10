Arnaldo Antunes retorna aos palcos com repertório de sucesso

LIVES DO DIA





ARNALDO ANTUNES





O cantor e compositor Arnaldo Antunes (foto) fará neste sábado (3), às 19h, apresentação especial transmitida ao vivo do palco do Sesc Pompeia, em São Paulo. A live será transmitida pelo canal de YouTube do Sesc São Paulo e pelo Instagram do Sesc Ao Vivo. O cantor estará acompanhado do pianista Vitor Araújo e interpretará composições do álbum Real resiste (2020). Sucessos como Debaixo d’água, O pulso, Socorro, Vilarejo, Contato imediato e Alta noite também estarão no repertório. O cantor e compositor vai também declamar poemas.





VELHA GUARDA DA PORTELA





Como parte das comemorações de seus 50 anos, a Velha Guarda da Portela fará live especial neste sábado (3), às 14h. Intitulada Uma história contada a samba, a apresentação comemorará também o aniversário de meio século da música Foi um rio que passou em minha vida, composição de Paulinho da Viola, idealizador do grupo. O show será transmitido pelos canais no YouTube da Fitamarela e da Portela TV. Você me abandonou e Amor proibido fazem parte do repertório. Roberta Sá, Teresa Cristina, Eliane Faria, Beatriz Rabello, Marisa Monte e Paulinho da Viola (foto) farão participações especiais durante a apresentação.





JOÃO CARLOS MARTINS





Para celebrar o início da primavera, o maestro João Carlos Martins e a Bachiana Filarmônica SESI-SP realizarão live especial neste sábado (3), às 18h. A apresentação será transmitida diretamente do Teatro Prevent Senior, em São Paulo, pelo Facebook e YouTube do maestro e do teatro. O concerto começará com a apresentação da música Jesus alegria dos homens, de Johann Sebastian Bach. O tenor Jean William também participará do show, interpretando a canção Por una cabeza, de Carlos Gardel e Alfredo Le Pera, que foi tema do filme Perfume de mulher.





ESTAÇÃO N

CIÊNCIA NA NETIFLIX





A plataforma virtual Estação N – Feira de Ciências da Netflix estará disponível para o público a partir deste domingo (4). O projeto é uma celebração do Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, e reunirá nomes como Larissa Manoela, Felipe Castanhari, Priscilla Alcântara, Iberê Thenório e Gato Galáctico. Eles vão promover atividades e experimentos inspirados no espaço sideral e nas séries e filmes da Netflix. Ao todo, serão 12 planetas, em 3D e 360°, disponíveis para serem desbravados pelos pequenos.





ENTRANHAS DA TERRA E APARECIDA RAINHA

LANÇAMENTOS LITERÁRIOS

Neste sábado (3), os escritores Alan Passos e Leonardo Costaneto vão lançar as obras Entranhas da terra (foto) e Aparecida rainha, respectivamente. No livro de Alan Passos, que também é médico perito, estão contos escritos a partir de sua experiência no atendimento às vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho, em 2019. Já Costaneto apresenta as lutas de pessoas comuns, por meio da história de uma heroína que atravessa o oceano num navio negreiro. Os livros podem ser adquiridos no site da editora Caravana (caravanagrupoeditorial.com.br), por R$ 40.





JUVENTUDE E EDUCAÇÃO

CINECLUBE





A nova temporada do Cineclube Futura estreia neste sábado (3), às 22h, no Futura. Serão 23 filmes inéditos, entre animações, ficção e documentários, que abordam temas relacionados à educação e à juventude. Após cada sessão, a apresentadora Yasmin Thayná conversará com jovens brasileiros e estrangeiros, interessados em cinema, sobre o título exibido. Para abrir a programação, será exibido o documentário Esperando pelo Super Homem, de Davis Guggenheim, que trata das falhas no sistema educacional público dos Estados Unidos.





FESTIVAL DE GASTRONOMIA

EM TIRADENTES





O Festival Cultura e Gastronomia Pró-Tiradentes tem extensa programação on-line neste final de semana, transmitida pela plataforma do Festival Fartura. Neste sábado (3), o Grupo Girino (10h), e o Circo Lar (14h) farão apresentações cênicas; e Rockin’strings (16h30), Renato Savassi Quarteto (18h) e Wagner Tiso (21h) realizarão shows. Já no domingo (4), a programação contará com a apresentação teatral do grupo Armatrux (10h) e da Cia Fusion (14h). Também nesse dia haverá show do Duo Mitre (11h), The Big Odd (16h30), Chico Amaral Quarteto (18h), Juarez Moreira (20h) e Vitor Araújo (21h).





ANDREA BOCELLI

NOVO ÁLBUM





O tenor italiano Andrea Bocelli lançará em 13 de novembro o álbum Believe. As canções do disco abordarão temas como fé, esperança e caridade, celebrando a influência da música nas emoções humanas. O novo trabalho do tenor contará com a participação da cantora e compositora Alison Krauss, 27 vezes vencedora do Grammy. A cantora lírica Cecilia Bartoli também participa do álbum.





PICCOLA GALLERIA

SELEÇÃO





O 4º Programa de Seleção da Piccola Galleria, promovido pela Casa Fiat de Cultura, está com as inscrições abertas. O projeto tem o objetivo de incentivar a arte contemporânea e promover artistas brasileiros e estrangeiros. As inscrições podem ser realizadas a partir deste sábado (3), pelo site casafiatdecultura.com.br, e vão até 2 de novembro. Pela primeira vez, a seleção será realizada de forma totalmente on-line, podendo inscrever-se artistas nas categorias pintura, desenho, gravura, escultura, fotografia, vídeo arte, instalações e performances. Os escolhidos terão as obras expostas na galeria em 2021 e receberão até R$ 3.500 para custear os gastos.





SHOW DIA EQUATORIAL

CLUBE DA ESQUINA E CARPINEJAR

A banda Equatorial, composta por Cláudio Fraga, Rogério Delayon, Will Mota, Hairlan Rodrigues e Robinho Batera, realizará neste domingo (4), às 18h, o show Dia equatorial – O som das montanhas, em homenagem ao Clube da Esquina. A apresentação contará com a participação do poeta gaúcho radicado em Minas Fabrício Carpinejar (foto), que falará sobre como o movimento musical mineiro influencia seu trabalho. No repertório, Caçador de mim, Mesmo de brincadeira, Equatorial e Um girassol da cor do seu cabelo. O show será transmitido via redes sociais do Bar do Museu Clube da Esquina (BH).





PLÍNIO MARCOS

DOCUMENTÁRIO NO YOUTUBE

O documentário Plínio Marcos – Nas quebradas do mundaréu (foto), sobre o poeta, escritor, diretor e jornalista brasileiro, que morreu em 1999, já está disponível no canal no YouTube do Cine Teatro Brasil Virtual. Dirigido por Júlio Calasso, o longa conta com depoimentos de amigos e familiares do escritor. Plínio é autor de obras consagradas, como as peças Abajur lilás, Barrela, Dois perdidos numa noite suja e Navalha na carne.





CARNE DOCE

NO ALTO-FALANTE





A banda goiana Carne Doce é a convidada deste sábado (3), às 14h, do programa Alto-Falante, da Rede Minas. A vocalista Salma Jô e o guitarrista Macloys Aquino falarão sobre os desafios da carreira e os álbuns lançados pelo grupo de indie rock. A conversa será mediada pelo jornalista Terence Machado.