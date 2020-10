'A grande fuga' é atração de maratona on-line da Filarmônica

(foto: Bruna Soares/divulgação)

A Maratona Beethoven prossegue na agenda on-line da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. A partir das 20h30 desta quinta-feira (1º/10), o concerto virtual, regido pelo maestro assistente José Soares (foto), apresentará as peças Quartetos de cordas nº 2 e nº 3 e A grande fuga. A transmissão ao vivo, direto da Sala Minas Gerais, poderá ser acessada no canal da Filarmônica no YouTube (fil.mg/youtube). As peças serão executadas pelos instrumentistas Luka Milanovic, Jovana Trifunovic, João Carlos Ferreira, Eduardo Swerts, Ana Zivkovic, Roberta Arruda, Flávia Motta e Emília Neves.





FERNANDA PORTO

PARA BITUCA

(foto: Diogo Faria/divulgação)



A multi-instrumentista, compositora e cantora Fernanda Porto (foto) manda para as plataformas, na sexta (2) o disco Corpo elétrico e alma acústica. Conhecida por suas experimentações na eletrônica, ela mistura bossa nova, MPB, hip-hop, baião, reggae, pop e xaxado. O repertório traz homenagem a Milton Nascimento, a canção Alma acústica, cuja letra diz assim: “Sou da América do Sul, sigo nesse trem azul/ Mais do que Três Pontas, eu não sou daqui/ Não sou de nenhum lugar/ Sou do Rio de Janeiro, de alma mineiro/ Sou Bituca, sou caçador de mim”.





ILESSI

ORAÇÃO PRO GIL





A cantora e compositora carioca Ilessi lança o single Oração pro Gil, na sexta-feira (2). Homenagem ao mestre baiano, a canção foi composta em 2016, quando o músico enfrentou grave problema de saúde. O single faz parte de Dama de espadas, primeiro disco autoral de Ilessi, que será lançado no dia 9.





ARAQUÉM ALCÂNTARA

OLHO DE ONÇA

(foto: Araquém Alcântara/divulgação)



O programa Metrópolis, da TV Cultura, exibirá na sexta (2), às 19h40, o Dossiê #OlhosDeOnça, voltado para a simbologia e os encantos da onça-pintada. Os apresentadores Adriana Couto e Cunha Jr. conversarão com Araquém Alcântara, importante fotógrafo de natureza do Brasil, que dedica especial atenção a esse animal. Araquém vai mostrar algumas de suas imagens (foto) e contar causos por trás de suas fotos. O pesquisador Erich Nogueira vai falar sobre o significado da onça nos contos indígenas.





LIVRO

AMIGAS NA HISTÓRIA





A escritora Angélica Kalil e a ilustradora Mariamma Fonseca lançam o livro Amigas que se encontram na história, que marca o ingresso da editora mineira Quintal Edições no segmento infantojuvenil. A dupla aborda a relação de mulheres que influenciaram o mundo, como Frida Kahlo e Chavela Vargas, Nise da Silveira e Ivone Lara, Ella Fitzgerald e Marilyn Monroe, Emma Watson e Malala Yousafzai. O livro custa R$ 60 e está disponível no site da editora.





CINEMA

É TUDO VERDADE

(foto: Daza filmes/divulgação)



Na sexta-feira (2), Fico te devendo uma carta sobre o Brasil (foto), primeiro longa dirigido por Carol Benjamin, será exibido às 21h, no É Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários, com reprise no sábado, às 15h. Também no sábado, debate vai reunir, às 17h, João Moreira Salles e Leandra Leal, coprodutores do filme, e a montadora Marília Moraes. Carol conta a história de sua família, marcada pela ditadura militar. O pai da diretora, César Benjamin, foi preso ilegalmente em 1971 e passou cinco anos e meio na cadeia. A Anistia Internacional o considerou “prisioneiro da consciência” e pressionou o governo brasileiro a exilá-lo na Suécia. Informações: www.etudoverdade.com.br.





LIVES





QUARENTEMAS

Luxúria, quarto episódio da websérie #Quarentemas, vai ao ar nesta quinta-feira (1º), às 20h, no Instagram (@teatroemmovimento) e no canal do projeto Teatro em Movimento no YouTube. Escrito e protagonizado pelo ator Amauri Reis (foto), conta a história de um voyeur que insiste em vigiar as pessoas, embora não possa sair de casa por causa da pandemia. A direção é de Inês Peixoto.





KAIO CARMONA

O escritor e professor Kaio Carmona lança a novela A casa comum, nesta quinta-feira (1º), a partir das 20h, em live transmitida pelo canal da QuixoteDo Editoras Associadas no YouTube. Com 76 páginas, o livro custa R$ 49,90. Carmona escreveu também Um lírico dos tempos, Compêndios de amor e Para quando.





CIA. NEGRA E JULIA RIBAS

(foto: Paulo Marques/divulgação)



O Viva! Festival Sesc de Cultura Virtual recebe a Cia. Negra de Teatro e a cantora Julia Ribas (foto). A companhia apresenta a peça A partir daqui, de Felipe Oládélè, “um chamado para o aquilombamento”, de acordo com ele. Julia fará show em homenagem ao pai, o cantor, compositor e percussionista Marku Ribas (1947-2013). Em cartaz nesta quinta (1º), às 20h, na página do Sesc Minas no YouTube.





HAMLET

O projeto Teatro #EmCasaComSesc programou para sexta-feira (2), às 21h30, a peça Hamlet cancelado. O ator Vinícius Piedade interpreta o figurante que decide adaptar uma tragédia de Shakespeare depois de sua companhia suspender as apresentações. Informações: youtube.com/sescsp e instagram.com/sescaovivo.





GRUPONTAPÉ

Eduardo Moreira, ator, dramaturgo e diretor do Grupo Galpão, será o convidado de sexta-feira (2) do projeto Grupontapé Convida, transmitido às 20h pelo canal da trupe de Uberlândia no YouTube. Ele falará sobre sua carreira e a parceria com a companhia nas peças #Preciosas e Por de dentro. O bate-papo contará com a presença de Katia Lou, diretora do Grupontapé.