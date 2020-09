Nobat lança 'Cárcere', canção sobre o sufoco do confinamento

Nobat conta que o novo single se inspira na %u201Cprisão vertical%u201D em que os apartamentos se transformaram (foto: JP Sofranz/divulgação) “Eu aqui trancado em meu apartamento/ Esquecido entre os esgotos, os desgostos/ As mazelas e os maus gostos”, diz uma estrofe do single Cárcere, do cantor e compositor mineiro Nobat. Lançada recentemente, a música dialoga com a realidade do distanciamento social imposto pela pandemia da COVID-19, mas nasceu num cenário diferente do atual, há 12 anos.





“Quando foi escrita, ela se referia à asfixia causada pela aceleração do tempo na vida contemporânea, que transforma os apartamentos em grandes prisões verticais nos centros urbanos”, explica o músico, que divide a autoria da letra com o amigo e poeta Marcelo Diniz.

"Como se fosse um sinal, Cárcere inaugura o que virá no meu trabalho novo, mas não deve estar nele" Nobat, cantor e compositor





GAVETA

Declamada e com batidas eletrônicas, a composição ficou tanto tempo na gaveta por não conversar com o universo que Nobat construiu nos álbuns Estação cidade baixa (2018) e O novato (2015) e no EP Insônia (2014).





“Essa música nunca coube no repertório. Meus trabalhos sempre experimentaram um rumo mais melódico. Sempre tentei fazer um esforço para ela entrar, mas nunca fez sentido”, conta.





A agenda paralisada trouxe o impulso necessário para trabalhar na antiga composição. Antes disso, Nobat experimentava um momento movimentado na carreira. No final de 2019, apresentou um elogiado show na Semana Internacional da Música (SIM), em São Paulo, e, já no início deste ano, estava escalado para abrir o show de Lô Borges no Sesc Palladium, posteriormente cancelado.





“Bateu um bode, uma deprê, ainda mais para mim, artista independente. Foi quando a Luli, minha companheira, deu um toque para trabalhar Cárcere, música que fala sobre o que estamos vivendo agora. Liguei para o (produtor) Barral Lima e ele, isolado no Rio de Janeiro, topou a tarefa. Então, foi uma produção remota”, conta.





Quem também participou, a distância e de forma inusitada, foi o baiano Giovani Cidreira, com quem Nobat divide os vocais. “A proposta inicial era ele gravar a voz em estúdio, em Salvador. Para testar, ele me enviou um áudio pelo WhatsApp, mas gostei tanto da textura que acabamos usando o arquivo na versão final. De certa forma, esse modo de produção reitera a analogia com o momento atual que a música faz.”





RAP

Sombria, a canção transporta o trabalho do mineiro para um novo universo. Com beats e versos falados, ela não chega a ser rap, mas se aproxima do spoken word, ainda que refrão seja melódico. O arranjo imprime à música a urgência e a angústia dos dias atuais.





Trabalhada como single de transição, Cárcere não deve estar no próximo álbum de estúdio do cantor, cuja produção foi interrompida por conta da pandemia.





“É como se fosse um sinal. Cárcere inaugura o que virá no meu trabalho novo, mas não deve estar nele. Em novembro, a gente lança o primeiro single. Até o disco sair, vamos lançar mais uns seis singles. Por ora, estamos prevendo o disco para julho de 2021”, adianta.





Lançado com a música, o clipe de Cárcere, dirigido por Tiago Tereza, está disponível no canal de Nobat no YouTube.





CÁRCERE

Single de Nobat

Participação: Giovani Cidreira

Independente

Disponível nas plataformas digitais