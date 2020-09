Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Sexta-feira, 25/09/2020) para seu signo

Buscando equilíbrio

Mercúrio em Libra faz oposição a Marte/Lilith em Áries. Estamos oscilando entre uma mentalidade diplomática e uma atitude impulsiva. Pode acontecer de nas interações cada uma das partes tomar um destes lados como sua atitude. Aqui é preciso que um complemente o outro. Diplomacia libriana com ação ariana. Veracidade, mas se colocando no lugar do outro. Ponderação, mas com iniciativa.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua impulsividade encontra a ponderação no outro. Aprenda a escutar as proposições do outro, pois pode estar enxergando algo que seja um ponto cego para você. Se, por outro lado, estiver com pessoas muito indecisas, sua força pode ser um estímulo para que o outro saia de cima do muro. Equilíbrio eu-outro se faz necessário hoje.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Seus impulsos emocionais e espirituais estão fervilhando e lhe pedem ação material. Mas também será preciso o uso de muita ponderação para tomar as decisões certas no trabalho, na rotina e na saúde. Cuidado em especial com as relações de trabalho. Seja autêntico, mas também diplomático.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

As questões de grupos e amizades, que estão muito intensas neste período para você, carecem hoje de seu bom senso e ponderação. Seu regente, Mercúrio, lhe pede um tom mais conciliatório e imparcial no signo de Libra. Expresse o que há de melhor nos seus dons racionais para equilibrar os impulsos.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

As questões de trabalho e autoridade estão lhe demandando muito neste período, mas hoje o seu bom senso emocional e de sua sensibilidade auxiliarão muito no encontrar um caminho do meio mais pacífico. Use de sua sensibilidade para falar com um senso de amor justo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

As questões de crença, fé, políticas, sociais e afins podem estar muito intensas neste período. Hoje sua fala conciliatória e diplomática será um equilíbrio perfeito para acalmar os ânimos. Tenha uma cabeça aberta para ouvir o outro nas suas necessidades e dificuldades. Pondere com o outro, pois poderá contribuir muito no processo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

As questões emocionais, tanto suas quanto dos outros, lhe demandam neste período. Todavia, Mercúrio, seu regente, se encontra numa posição que é tanto racional quanto pragmática. Use de lógica, bom senso e paz para lidar com emoções difíceis. Sua capacidade de entendimento e acolhimento será uma aliada agora.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

As relações e parcerias tem lhe demandado muito nos últimos tempos. O dia de hoje lhe traz maior capacidade analítica e de verbalização, já que Mercúrio se encontra no seu signo (solar ou ascendente). Verbalize com equilíbrio, imparcialidade e calma tudo aquilo que precisa ser resolvido para apaziguar de maneira real os conflitos de relação.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Suas atividades no mundo material, trabalho, rotina e saúde tem lhe demandado muito com Marte retrógrado. O dia de hoje lhe traz a boa comunicação com suas emoções, com o espiritual e subjetivo. Isso lhe auxiliará a ter um olhar mais frio e desapegado do material, facilitando a resolução de possíveis problemas e demandas.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua ação pessoal, autoexpressão e direcionamento de vida tem sido um desafio neste período. A ponderação de amigos pode lhe ser muito útil para que se enxergue com mais objetividade. Ideias inovadoras também facilitam o processo. Tente enxergar tudo sob um prisma mais amplo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas emoções pessoais e familiares tem passado por um intenso processo. Sua mente se volta hoje para o trabalho, para seu senso de autoridade e limites e tudo isso será um excelente equilíbrio para o que se passa por dentro. Busque um olhar mais desidentificado da própria subjetividade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente tem fervilhado com intensidade e ideias, todavia hoje uma visão mais espiritual, religiosa, filosófica ou ampla pode lhe ser muito útil para pacificar este processo. Busque ver as situações sob um prisma mais amplo. Aplique seus ideais em sua vida cotidiana e à sua volta.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Questões do mundo material podem estar lhe demandando muito nos últimos tempos. Um mergulho em suas profundezas emocionais pode lhe auxiliar a entender quais as transformações você precisa neste momento. Analise com calma qualquer demanda material. Conecte-se com sua sensibilidade para encontrar respostas.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com