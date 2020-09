10 curiosidades sobre How To Get Away With Murder

O terceiro episódio do “Uai, Indica Essa” no canal do YouTube do Portal Uai trouxe dicas de cinco séries ficcionais que mais poderiam ser reais. Sabe quando você está em dúvida sobre o que assistir, já que as possibilidades são imensas? Então, vem com a gente para, quem sabe, se viciar em um novo seriado.





How To Get Away With Murder, que na tradução seria Como Se Livrar de um Assassinato. A série é de suspense e o enredo apresenta cinco estudantes de direito que são contratados como estagiários da super advogada Annalise Keating e, após uma série de eventos, se envolvem em um assassinato. A série está disponível no catálogo da Netflix.





1- A estreia do programa foi assistida por 14 milhões de pessoas

Estreou em 25 de setembro de 2014, no canal ABC, e teve seu último episódio veiculado pelo mesmo canal em 14 de maio de 2020. A estreia foi assistida por mais de 14 milhões de espectadores nos Estados Unidos e o episódio final da primeira temporada, “It’s All My Fault”, foi visto por 9 milhões de pessoas.



Cena da quarta temporada da série How to Get Away with Murder, da Netflix (foto: Netflix/Divulgação)





2 - A ideia da série surgiu depois do roteirista se perguntar: “O que aconteceria se eu matasse alguém?”

Peter Nowalk, o criador de How To Get Away With Murder, teve a ideia para o seriado a partir desse questionamento. Daí surgiram os alunos de direito que se envolveram em um assassinato.





3 - A cena icônica de Annalise tirando a maquiagem foi ideia de Viola

Viola Davis, além de interpretar Annalise, foi responsável por auxiliar na construção da personagem. A atriz sugeriu uma das cenas mais emocionantes do seriado, em que Keating tira a peruca e a maquiagem. Em uma entrevista, Viola disse que não faria sentido e não passaria verdade na cena caso ela ficasse na cama toda maquiada. Pela atuação, Davis ganhou um Emmy de Melhor Atriz em Série de Drama.





Alfred Enoch é meio brasileiro, isso porque, apesar de ter nascido em Londres, a mãe do ator é carioca e ele inclusive morou um tempinho em Salvador. Enoch foi em um programa de TV americano ensinar a fazer bobó de camarão. É mole? Além de bom ator, ele mostrou que sabe cozinhar.





Os cinco se reuniram na Filadélfia uma semana antes da gravação do piloto para se conhecer melhor e criar uma ligação. E não é que a estratégia deu certo? Nas redes sociais dos pupilos de Annalise você pode bem observar o entrosamento dentro e fora dos sets de filmagem.





6- Você sabia que cada título dos episódios é uma das falas dos personagens?

É isso mesmo: cada episódio das seis temporadas pode ser encontrado na fala de um dos personagens da série. E essa ideia da relação do título com o episódio é uma coisa comum na produtora de seriados norte-americana ShondaLand. Em Grey’s Anatomy, série que tem Shonda Rhimes como produtora-executiva, cada episódio tem o título de uma música.





7- Viola Davis se machucou na gravação de uma cena de sexo

A Atriz Viola Davis, que ganhou um Emmy de Melhor Atriz em Série de Drama pela série (foto: Mark Davis/Getty Images/AFP - 20/09/2015) Durante a gravação de uma cena mais quente com Billy Brown, que interpreta o detetive Nate Lahey, Viola foi jogada na parede e machucou o quadril e as costas. O resultado? A atriz ficou mancando por duas semanas.





8 - Mãe e filha nas telas já tinham contracenado antes

Cicely Tyson, que interpreta a mãe de Annalise Keating, e Viola Davis já trabalharam juntas antes. O encontro ocorreu no filme Histórias Cruzadas, de 2011. Cicely foi indicada ao Critics Choice Television Award como Melhor Atriz Convidada em Série Dramática pela participação em How To Get Away.





9 - O roteiro é uma surpresa até para os atores

A série estreou em 25 de setembro de 2014 e teve seu último episódio veiculado em 14 de maio de 2020 (foto: Mitch Haaseth/Sony/Divulgação) Se você já se surpreendeu com alguma coisa dessa série, saiba que não é o único. O próprio elenco não lê os roteiros com muita antecedência, inclusive, muitos dos atores recebem apenas seus diálogos do dia de gravação e mais nada. Alfred Enoch contou que ele não tinha a menor ideia que seu personagem sofreria uma das maiores reviravoltas da série até a leitura com todo o elenco. Segundo o próprio roteirista Pete Nowalk, a intenção é justamente de preservar a emoção natural dos atores. Quanto menos ensaiados os atores estiverem, mais autêntica seria a performance em cena.

Karla Souza, atriz nascida na Cidade do México, tinha feito inicialmente o teste para o papel de Michaela Pratt (interpretada por Aja Naomi King) e, em seguida, para Rebecca Sutter (interpretada por Katie Findlay). Só depois Pete Nowalk pediu para que ela fizesse um teste para ser Laurel Castillo, para o qual acabou sendo escalada.

