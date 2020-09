Academia Virtual leva música clássica além do mundo acadêmico

O percussionista Rafael Alberto, um dos organizadores do evento, durante aula on-line da Academia Virtual da Filarmônica (foto: Ana Kobayashi/Divulgação)

São quase 300 alunos de música erudita. Alguns ainda iniciantes, outros em estágio avançado da graduação. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais criou a Academia Virtual, que vem apresentando, desde junho, aulas remotas – individuais, coletivas e masterclasses – com seus instrumentistas a estudantes de 14 instituições.





O projeto continua em curso e já gerou um desdobramento. Tem início nesta segunda (21) o Festival Acadêmico Filarmônica, um intensivo de duas semanas com masterclasses, lives, mesas-redondas e concertos. O projeto prevê 60 atividades com 100 musicistas até 3 de outubro. Mais: vai além dos integrantes da Filarmônica, sendo gratuito e aberto ao público em geral, tanto músicos quanto leigos.





“Quando vimos que o modelo deu certo e conseguimos atender a uma boa quantidade de alunos, resolvemos ampliar o acesso ao país inteiro. Haverá aulas bastante técnicas para os instrumentos de uma orquestra, mas a proposta do festival é que também ofereçamos ao público uma ideia da profissão em um cenário pós-pandêmico, que será muito transformado”, afirma Rafael Alberto, percussionista principal da Filarmônica e um dos organizadores do evento virtual.





De acordo com ele, uma das intenções é mostrar como este universo não se restringe às apresentações das grandes formações. “O campo da música erudita é muito restrito. Tento me colocar no lugar de um estudante vendo que tudo parou, que não vai haver prova nem vaga em orquestras. Eu me veria em uma situação muito desanimadora. Por isso, acho fundamental o olhar de profissionais dando segurança de que a coisas vão continuar e que há outras possibilidades”, continua Rafael.





Como exemplo ele cita uma conversa com a violinista Jennifer Stumm, brasileira radicada em Viena, Áustria, que produz o Ilumina, festival de música de câmara que ocorre todo janeiro em São Paulo. “Já o pianista Cristian Budu, expoente da música brasileira e parceiro da Filarmônica, tem o projeto Pianosofia, com apresentação na casa das pessoas. São olhares para a música nada óbvios”, acrescenta Rafael.





Haverá encontros virtuais ainda com Fabio Mechetti, regente titular e diretor artístico da Filarmônica; com o violoncelista, maestro e compositor Jaques Morelenbaum; com o compositor e pianista André Mehmari; com o spalla da Osesp, Emanuelle Baldini.





Além disso, palestras sobre os bastidores da música. Rafael destaca uma conversa com o regente Leandro Oliveira, hoje responsável pelas transmissões on-line da Filarmônica, e com o oboísta Éder Menezes, agente de músicos solistas.

Detalhe de apresentação fechada da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais integrando a Maratona Beethoven (foto: Rafael Motta/Divulgação)



No início de agosto, os músicos da orquestra começaram, ainda que paulatinamente, a retornar à Sala Minas Gerais para apresentações para formações de câmara que são transmitidas pelo canal da Filarmônica no YouTube. Esta série de pequenos concertos irá até o fim de 2020. Três destas apresentações serão transmitidas durante o festival: dias 26 (sábado, às 18h) e 27 de setembro (domingo, às 11h) e 1º de outubro (quinta, às 20h30).





Sobre a Academia Virtual, Rafael afirma que o plano é continuar com o projeto. “A coisa mais bonita disso tudo é que ela veio por conta da pandemia, mas tudo indica que irá permanecer depois. Pode haver algumas adaptações, não sei se conseguiremos segurar o número de estudantes por conta das atividades de cada músico na Filarmônica. Antes, o que a gente tinha (de projetos voltados para alunos) eram monitores falando em escolas sobre o universo sinfônico. A pandemia, nesse sentido, foi um acelerador do projeto”, avalia.

"Haverá aulas bastante técnicas para os instrumentos de uma orquestra, mas a proposta do festival é que também ofereçamos ao público uma ideia da profissão em um cenário pós-pandêmico, que será muito transformado" Rafael Alberto, percussionista





FESTIVAL ACADÊMICO FILARMÔNICA

De 21 de setembro a 3 de outubro. As inscrições para as atividades, gratuitas, têm três modalidades. Aluno ouvinte (até domingo, 20 de setembro); participante ativo de masterclasses (até domingo, 20 de setembro, haverá seleção); amigos e assinantes da Filarmônica (até sexta, 2 de outubro). Programação completa e inscrições: http://fil.mg/festival. Os inscritos para masterclasses receberão por e-mail um link para acessar as atividades.





Alguns destaques da programação





21/9

•20h – Jovens regentes





22/9

•20h – Músicos nos bastidores





24/9

•20h – Projetos educacionais. O violinista da Filarmônica Tiago Ellwanger convida o pianista e diretor do Neojiba (BA), Ricardo Castro; o oboísta brasileiro vencedor do Grammy, Alex Klein, e o violinista, compositor e regente Arthur Barbosa



25/9

•20h – A música barroca e suas estruturas fundamentais



26/9

•18h – Concerto da Sala Minas Gerais da Maratona Beethoven



27/9

•11h – Concerto da Sala Minas Gerais da série Filarmônica em Câmara



30/9

•20h – Autogerenciamento do músico, com os contrabaixistas da Filarmônica Neto Belloto e Walace Mariano, o pianista e compositor André Mehmari, a comunicadora Carolina Salvo e a violinista Anna Murakawa





1/10

•16h30 – O uso dos recursos tecnológicos nas pesquisas em performance musical

•20h30 – Concerto da Sala Minas Gerais da Maratona Beethoven





2/10

•20h – Saúde do Músico