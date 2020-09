Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Domingo, 13/09/2020) para seu signo

Revisão do amor e troca

A Lua Minguante em Leão faz conjunção a Vênus e Vesta. É preciso rever nossas expectativas no amor e finanças, aprendendo a ter uma visão mais desapegada e de um amor mais incondicional. Já a quadratura de Mercúrio com Pallas nos desafia a pensar nas parcerias com mais sabedoria, limites e imparcialidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua necessidade de romance, aventura e autoexpressão está alta, porém a Lua vem lhe pedir um pouco mais de sabedoria em tal área. Viva o amor com mais maturidade. Sua mente busca as parcerias, porém é preciso um discernimento para poder se relacionar respeitando os limites seus e do outro.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua relação com seu lar e família está forte, porém tente ter um olhar de mais amor e menos ego. Permita que seus sentimentos sejam trabalhados e purificados no cadinho interno. Use da sabedoria de ser quem é para não projetar nos familiares expectativas em excesso.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Suas ideias estão a pleno vapor e sua mente fervilhando. Todavia, hoje a Lua lhe pede mais descanso mental. Necessidade de esvaziar um pouco a mente; busque técnicas de relaxamento ou meditação. Comunique-se na medida certa, sabendo a hora de se desconectar. Comunicação com discernimento.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, segue minguando, lhe pedindo mais calma, serenidade, deixar ir. Em especial na relação com o mundo material, posses e finanças. Busque mais tranquilidade e regeneração. O contato com a terra e plantas será muito benéfico para a sua transformação.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua Minguante entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe pedindo mais calma, serenidade e interiorização. Ótimo momento para estar em paz consigo mesmo, reavaliar seu valor próprio e deixar ir aquilo que lhe pesa. Comunique aquilo que for justo, mas lembrando de tirar um tempo para si mesmo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua necessidade de recolhimento, espiritualidade e se sentir conectado a algo maior está em alta. Se permita tempo para se escutar. Um pouco de tempo a sós será muito útil para resgatar sua criatividade, força e coragem. Este é um período que pede equilíbrio, discernimento e interiorização.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas relações sociais estão em alta e muito vivas, porém hoje você precisa de um olhar mais maduro, desapegado e imparcial. Saiba a hora de se retirar e a hora de intervir. Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz boa capacidade comunicativa, mas será preciso contato com as próprias emoções para que seja eficaz.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Seu foco na carreira e autoridade está a pleno vapor. Todavia, hoje a Lua lhe pede mais amorosidade, abnegação e calma. Bom momento para reavaliar sua valorização profissional. Exerça sua autoridade com amor, pois sua sensibilidade será uma força.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua necessidade de expansão, aventura e buscar novos horizontes está altíssima, porém a Lua hoje lhe pede um pouco mais de interiorização e sensibilidade. Pode ser que alguns planos precisem ser revisados sob esta ótica mais feminina. Tenha mais fluidez com a vida.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas emoções profundas devem ser mais apaziguadas hoje. Tente não se identificar tanto com aquilo que sente. Aprenda a deixar ir velhos hábitos e emoções que lhe façam mal. A sexualidade pode ser uma fonte de cura, contanto que vivida de maneira sábia e com entrega emocional real.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Suas relações tem sido muito motivadas nos últimos tempos. Hoje, porém, você é convidado a ter um olhar tanto amoroso quanto objetivo e maduro. O outro tem suas falhas e imperfeições, assim como você mesmo. Amadurecimento de parcerias. Use de discernimento ao se relacionar.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe pede um ritmo mais desacelerado quanto a rotinas e trabalho. Cumpra suas tarefas com sabedoria, calma e discernimento. Também é preciso escutar o próprio corpo e seus sinais. Aprenda a "conversar" com os sinais que o organismo dá. Apazigue a vida material.

