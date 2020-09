Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Quinta-Feira, 10/09/2020) para seu signo

Acalmando o emocional

A Lua entra na fase Minguante no signo de Gêmeos. Nossas emoções precisam ser racionalizadas e acalmadas. Comunicar aquilo que é essencial e com sabedoria. Comunicação não verbal também em alta. A conjunção ao Nodo Norte nos pede busca consciente desta faceta.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Busque hoje acalmar sua mente, permitindo que padrões mentais não saudáveis sejam purificados. Qualquer forma de relaxamento ou meditação serão muito úteis. Comunique o essencial, verbalize suas emoções, mas sem se identificar tanto com elas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje te pede mais desapego do mundo material e seus problemas. Tente enxergar isso sob um ponto de vista mais calmo e racional. Aproveite o que suas posses podem lhe oferecer de melhor em termos de relaxamento e prazer. Comunicação corporal e física em alta.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua minguando no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede que se apazigue mais hoje. Aprenda a utilizar seus dons comunicativos na hora e da maneira certa. Sua conexão com seu subconsciente está alta, lhe permitindo expresssar suas emoções com mais clareza.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua regente, a Lua, lhe traz uma suave conexão com seu lado espiritual e místico. Tire um tempo para fazer conexão com o sublime, o invisível e o universal. Será normal hoje que esteja mais aéreo, sonhador e imaginativo, mas lembre-se que tudo isso também deve ter respaldo prático.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje traz uma necessidade de viver as emoções de grupo e amizade, mas com sabedoria e discernimento. utilize esta sabedoria para discernir o que deve ser compartilhado e com quem. Sua emoções e instintos lhe traduzirão em forma de pensamentos aquilo que é o melhor em termos sociais.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua sabedoria e instinto comunicativo lhe serão muito úteis em seu trabalho e na sua carreira. Seu tino comercial, de relações públicas e marketing está aguçado. Use essa conexão interna para exibir com sabedoria seus talentos e proposições de trabalho. Também pede desidentificação e calma para lidar com problemas de trabalho.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua necessidade de relaxar através de uma aventura a céu aberto ou algo que lhe traga paz de espírito será grande. Se permita atividades que lhe tirem da rotina aprisionante. Sua conexão e comunhão com o divino estão em alta, em especial com o lado materno da divindade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Sua sabedoria para comunicar e lidar com as profundezas emocionais está grande. Veja esta faceta com mais racionalidade e frieza. Sabedoria feminina, intuição e conexão com o oculto em alta. Também na vivência sexual se permita seletividade, prazer mais tranquilo e flúido.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Se permita mais sabedoria e clareza emocional para lidar com o outro. Escute, seja receptivo, acolha. Mas lembre-se de não se misturar com as questões do outro. Use do dom das palavras para auxiliar na medida certa. Sua intuição lhe auxiliará a dizer coisa certa.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas emoções lhe pedem que seja útil e de serviço, mas use da sabedoria para saber o quanto e como fazê-lo. A qualidade é mais importante que a quantidade aqui. Se permita também descanso, relaxamento e cuidado para com seu corpo. Meditações e técnicas de relaxamento lhe auxiliarão muito.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Suas emoções lhe pedem hoje fidelidade a si próprio. Utilize da serenidade de ser quem você é e da conexão com a sua essência antes de tomar qualquer decisão. Expresse sua amorosidade com calma e uma dose de racionalidade. Expressão criativa a partir da conexão interna.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe pede conexão serena e racional com as próprias emoções. Viva com suavidade e calma, respeitando seu ritmo interno. Olhe para o passado com leveza. Converse o necessário e essencial com familiares e pessoas próximas. Busque sua sabedoria interior.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com