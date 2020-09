Bastidores de Messi no Barça estão em documentário da Netflix

Matchday: FC Barcelona mostra a temporada 2019 do time catalão e tem cenas do craque argentino descontraído, tomando vinho com Suárez (foto: Netflix/Divulgação)

O noticiário esportivo foi dominado nesta semana por uma notícia que parecia inimaginável para os fãs de futebol: o craque argentino Lionel Messi manifestou o desejo de deixar o Barcelona.





A história de 20 anos no clube catalão, onde se formou jogador e conquistou todas as glórias da carreira, tornando-se um dos maiores jogadores da história, se desgastou com fracassos recentes, especialmente a goleada de 8 a 2 ante o Bayern de Munique, nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa.





Messi nem sequer se reapresentou para o primeiro treino da nova temporada, iniciada na última segunda-feira (31). No entanto, ele anunciou ontem (4) que permanecerá no clube até 2021, encerrando a perspectiva de uma saída litigiosa.





O episódio é um lembrete de que a trajetória dos atletas mais consagrados também guarda aspectos dramáticos, conflituosos ou, no mínimo, curiosos. Em muitos casos, eles são objeto de interesse de cineastas e documentaristas.





Tropeços, intrigas, disputas, crises, com finais felizes ou não, já foram temas de filmes e séries, alguns deles disponíveis nos principais serviços de streaming.





Lançada neste ano, a série Matchday: FC Barcelona documenta os bastidores do time em oito episódios. A narrativa começa em uma grandiosa goleada sobre seu maior rival, o Real Madrid, e acompanha o dia a dia do clube durante a temporada 2019, na qual nem tudo dá certo.





Com cenas gravadas nos vestiários e no centro de treinamentos, é possível compreender melhor a dimensão da importância de Messi para o clube e como é sua relação com os companheiros.





Avesso a entrevistas, a ponto de ficar meses sem falar com a imprensa, na minissérie é possível ouvir depoimentos do craque e acompanhar conversas dele com os outros jogadores. Até cenas do craque comendo e bebendo vinho, bem descontraído, com o atacante uruguaio Luis Suárez, de quem é amigo, são registradas.





Se a genialidade futebolística de Messi chega perto da de seu compatriota mais grandioso no esporte (divinamente incomparável para muitos admiradores), fora de campo La Pulga é amplamente superado em polêmicas e desacertos por Diego Maradona.





Em 2019, a trajetória errática, mas cativante de El Diez foi tema de um documentário selecionado para o Festival de Cannes. A direção é do britânico Asif Kapadia, vencedor do Oscar de Melhor documentário em 2016, com Amy, sobre a cantora britânica Amy Winehouse (1983-2011). Ele também é responsável por Senna (2010), sobre o piloto brasileiro, disponível na Netflix.



El Diez pediu aos seus fãs que boicotassem o documentário Diego Maradona, depois que a campanha de divulgação do filme o chamou de %u201Cvigarista%u201D (foto: HBO/Divulgação)



FORA DE CAMPO No filme Diego Maradona são usadas imagens de arquivo de bastidores e cenas do jogador em campo para contar a conturbada vida de Diego fora dele. Embora resgate até mesmo a infância de Maradona, o foco principal é o período que vai do fim dos anos 1980 ao começo dos 1990, quando ele vai para a Itália jogar no Nápoli, onde se consagrou, mas foi pego pela primeira vez no exame antidoping por uso de cocaína.





O ex-jogador, que em sua autobiografia Yo soy el Diego de la gente (2006, Editora Planeta) classifica esse episódio específico como uma "armação", não deu depoimentos para o filme de Kapadia.





Na verdade, o ídolo argentino ficou insatisfeito com o cartaz que divulgava o longa em Cannes, no ano passado. A peça anunciava: "Diego Maradona – Rebelde, herói, vigarista e deus". Maradona não concordou com a palavra "vigarista".





"Se eles querem atrair o público assim, estão equivocados. O título não me agrada, e se o título não me agrada, o filme não me agradará. Não vão vê-lo", disse Maradona à rede Univision, pedindo um boicote dos fãs ao filme. No Brasil, o documentário está disponível no serviço sob demanda Sky Play.





O eterno camisa 10 também é tema de uma série documental da Netflix. Maradona no México, lançada em janeiro deste ano, mostra em sete episódios a trajetória de Diego como treinador do modesto Dorados, da Segunda Divisão mexicana, entre 2018 e 2019.





A produção acompanha a rotina do craque, desde sua chegada a Culiacán, coração do temido cartel de drogas de Sinaloa, disposto a reerguer a própria carreira de técnico e também a colocar o time na elite do futebol do país.





O roteiro toca em pontos delicados, como a internação de Maradona numa clínica em Buenos Aires, deixando o time à própria sorte, exibida no quinto episódio. Sua história como jogador também é recontada, já que foi no México que ele atingiu seu auge, vencendo a Copa do Mundo de 1986.





O esporte mais popular do mundo não é o único a render boas histórias aos documentaristas. O primeiro Oscar para uma produção original da Netflix foi de Melhor documentário, em 2018, com Ícaro, dirigido pelo ciclista amador e cineasta Bryan Fogel.





No filme, ele se infiltra em um laboratório dedicado à melhora de desempenho esportivo por meio de medicamentos proibidos, junto com o cientista russo Grigory Rodchenkov, e acaba revelando um escândalo de doping que envolve figuras políticas importantes, como o presidente russo, Vladimir Putin, e o então presidente do Comitê Olímpico Internacional Thomas Bach.





Ícaro está disponível na plataforma de streaming, assim como A atleta. Lançado em junho deste ano, o longa de Bonni Cohen e Jon Shenk acompanha as ginastas norte-americanas que denunciaram o médico Larry Nassar, da equipe olímpica de ginástica dos EUA, por abusos cometidos ao longo de anos.



A atleta aborda os abusos sofridos ao longo de anos por ginastas americanas pelo médico da equipe olímpica Larry Nassar (foto: Netflix/Divulgação)



FÓRMULA 1







Ícaro, que revela um esquema de doping no ciclismo, envolvendo empresas e políticos, venceu o Oscar de documentário em 2018 (foto: Netflix/Divulgação)

Essa temática pula para o basquete na minissérie Arremesso final, um dos lançamentos mais elogiados do ano no segmento. A produção gira em torno do último ano em que o Chicago Bulls foi liderado por Michael Jordan. Os episódios mostram a obsessão de Jordan pela vitória, a relação conturbada com alguns colegas de time e a importância do treinador Phil Jackson nesse contexto. Os episódios estão disponíveis na Netflix.

Bastidores menos polêmicos são mostrados em Drive to survive, também da Netflix, que tem duas temporadas disponíveis na plataforma. A série documental mostra como é a Fórmula 1 atual fora das pistas, detalhando disputas pessoais entre pilotos da mesma equipe e como é a relação dos competidores com os chefes delas. As cenas ajudam a entender o que motiva tantas trocas de times entre os automobilistas e como são as cobranças por resultados e a pressão à qual os pilotos são submetidos.