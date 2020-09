Karol Conka participa do Diversidade Periférica em BH

(foto: MEMORIAL VALE/DIVULGAÇÃO)

A rapper Karol Conka (foto), reconhecida por exaltar a força da mulher na sociedade, em especial da mulher negra, falará sobre sua trajetória artística em vídeo gravado exclusivamente para o Memorial Vale. A exibição será neste sábdo (5), às 15h, nos canais do #MemorialValeEmCasa. O evento faz parte do programa Diversidade periférica, que, com a curadoria de Patrícia Alencar, apresenta conteúdos que mergulham na trajetória ancestral que atravessa os becos e as vielas de favelas e comunidades de periferia de Belo Horizonte e vizinhanças. Desde 2013, Karol Conka vem conquistando fãs com seu trabalho. Em 2014, a revista Rolling Stone, em sua edição norte-americana, indicou a brasileira como uma das artistas que o mundo precisa ouvir. Entre seus vários sucessos, destaque para É o poder e Tombei.





OPERAÇÃO MILITAR

BIN LADEN





O filme O homem mais procurado do mundo será exibido neste sábado (5), às 21h20, no A&E. Na trama, a CIA realiza uma operação conjunta com os Seals, as forças especiais do Exército norte-americano, que estão no Paquistão. O grupo está atrás de pistas da localização do inimigo número um dos Estados Unidos: Osama Bin Laden, considerado o mentor dos atentados terroristas ocorridos em território estadunidense em 11 de setembro de 2001.





O INSULTO

FILME LIBANÊS





O Canal Brasil exibirá neste domingo (6), às 23h15, o filme O insulto. No longa, o cristão libanês Toni e o refugiado palestino Yasser são vizinhos em Beirute. Um dia, ao regar as plantas de sua varanda, Toni acaba molhando Yasser. Assim começa um intenso desacordo que evolui para julgamento com ampla cobertura midiática e toma dimensão nacional. Esse é o primeiro título libanês a ser indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro e também rendeu a Kamel El Basha o título de melhor ator no Festival de Veneza de 2017.





AMAZÔNIA ETERNA

DOCUMENTÁRIO









• • • O documentário brasileiro Amazônia eterna, dirigido por Belisário Franca, será exibido neste sábado (5), data em que se comemora o Dia da Amazônia, às 22h30, no Curta!. O filme mostra como nove projetos, com propostas para o uso da floresta de maneira sustentável, podem beneficiar diretamente a população local e promover parcerias economicamente vantajosas. A produção ainda apresenta imagens impressionantes da floresta para exibir uma nova visão sobre as possibilidades de convivência harmônica entre a exploração da economia verde e a manutenção do ecossistema amazônico.



(foto: Gabriela Otati/divulgação)

LIVES

LAMPARINA E A PRIMAVERA





Lamparina e a Primavera (foto) vem de um caldeirão de influências que vão de Lenine e Nação Zumbi a Djavan e Parangolé. Tendo a cultura popular brasileira como norte e limites fluidos, o grupo mistura funk, forró, brega e maracatu. Os músicos fazem live neste sábado, às 21h, diretamente do Teatro do Sesc Palladium, com transmissão pelo YouTube do Sesc Minas e no site da 15ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto (www.cineop.com.br).





ZÉ GERALDO









• • • O cantor mineiro Zé Geraldo é o próximo convidado da série de lives #ARteSalva, que será realizada neste sábado (5), às 19h30, com transmissão na Rede Minas. No repertório, Como diria Dylan, Bicho grilo e Senhorita. Luma Schiavon dividirá o palco com o artista durante a intepretação de Janeiro, composição autoral da cantora.



(foto: FLORA PIMENTEL/DIVULGAÇÃO)



DEBATE FILOSÓFICO

LENINE E MARILENA CHAUÍ





Na série Filosofia e música, artistas brasileiros relacionam composições próprias com a filosofia, sob o comando do filósofo Francisco Bosco e da historiadora Heloísa Starling. O episódio desta semana recebe o cantor e compositor Lenine (foto) e entrevista Marilena Chauí em um debate sobre o medo. O programa vai ao ar neste sábado (5), às 14h, no Arte 1.



(foto: EUGÊNIO SÁVIO/DIVULGAÇÃO)



MARATONA BEETHOVEN

FILARMÔNICA DE MINAS





A Maratona Beethoven da Filarmônica de Minas Gerais passa a ser exibida pela Rede Minas neste sábado (5), às 18h, no programa Harmonia, apresentado por Clóvis Ribeiro e que comemora 15 anos no ar. O projeto também será transmitido no canal da orquestra no YouTube. Os concertos fazem parte das comemorações da Filarmônica dedicadas aos 250 anos de nascimento do compositor alemão. Para a estreia hoje, a programação é especial. São 14 musicistas que assumem o palco e trazem as obras Quarteto de cordas nº 11 em fá menor, op. 95, Serioso; Variações sobre um tema de Dittersdorf, op. 44; e Septeto em mi bemol maior, op. 20, compostas em diferentes momentos da vida de Ludwig van Beethoven.





AVENTURA NO SOFÁ

O CHAMADO DA FLORESTA





O filme O chamado da floresta será exibido neste domingo (6), às 20h, no Telecine Pipoca. No longa, Buck é um cachorro doméstico que é sequestrado e levado para o Alasca, onde se torna um cão de trenó. Sob condições adversas, ele precisará se superar para se tornar tão bom quanto outros da matilha. Estão no elenco Harrison Ford, Omar Sy e Dan Stevens.



(foto: HISTORY/DIVULGAÇÃO)



PIONEIROS DO VELHO OESTE

PRODUZIDA POR DICAPRIO





Pioneiros do Velho Oeste (foto), minissérie com produção-executiva de Leonardo DiCaprio, estreia em toda a América Latina neste sábado (5), às 22h30, no History. Em formato de documentário, e com imagens de GoPro e drones, apresenta as histórias dos pioneiros icônicos que viviam na grande fronteira, na época anterior à Guerra Civil dos Estados Unidos, enquanto avançavam por terras inexploradas. Em quatro episódios, a produção aborda um período importante da história norte-americana, que apresenta os primeiros 75 anos dos EUA, da revolução à corrida do ouro na Califórnia