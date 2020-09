Cantora Jane Duboc conta histórias para as crianças

Em setembro e outubro, Jane Duboc se dedicará a projeto destinado ao público infantil (foto: Murilo Alvesso/Divulgação) "As crianças são sinceras, verdadeiras, livres. Sabem de tudo o que está acontecendo ao redor" Jane Duboc, cantora e escritora

Mergulhar musicalmente no universo infantil sempre foi um sonho da cantora Jane Duboc, que já escreveu livros para a garotada. Dando sequência a esse trabalho, ela prepara o projeto Ilustre criança, com direção de Fernando Cardoso. Serão quatro lives com histórias da artista gravadas em sua casa, no Rio de Janeiro.





O macaco baterista e Ele infante vão estrear em 19 de setembro. Destinados a crianças de 7 a 10 anos, os espetáculos integram a retomada das atividades do Teatro Porto Seguro, com programação digital e interativa. Serão transmitidos pelo aplicativo Zoom.





“As histórias são inéditas e ricas nos aspectos da preservação ambiental e da inclusão social, imprescindíveis para a formação da criança na primeira infância”, afirma a cantora.





Avó de Taylor, de 10 anos, Jane diz que sempre gostou de escrever para crianças. “Ao longo de minha vida, fui apurando e desenvolvendo a sensibilidade para tratar o tema. Já publiquei em algumas revistas, também fiz musicais infantis e peças”, conta.





Orgulhosa, diz que o neto adora ouvir suas histórias. “Taylor também está cantando algumas músicas desse projeto. É superafinado.”





As crianças são fonte de inspiração para ela. “Observo muito o mundo infantil, a relação da garotada com a verdade e com as diferenças. Para eles, diferenças não existem. E também têm relação especial com os animais e o planeta.”





Fantasia

Por meio dos bichos, ela dialoga com o público infantil. “Nesse reino da fantasia, a criança acredita em tudo que falamos”, comenta. Muito jovem, Jane atraía plateias mirins à sua casa para ouvi-la. “Até hoje, aqui no prédio, elas vêm me pedir para contar histórias. As crianças são sinceras, verdadeiras, falam o que vem à cabeça, são livres. Sabem de tudo o que está acontecendo ao redor.”





Em 10 de setembro, Jane Duboc vai fazer um outro show, esse a convite do projeto Sesc em Casa. “Eles virão até aqui, onde moro, para gravar a live. Meu último show foi em Niterói, com a Dóris Monteiro, em 11 de março. Quase foi cancelado por causa da pandemia. Até julho, estava com a agenda cheia, porém as apresentações foram canceladas por causa da quarentena”, conta.





A cantora, compositora e escritora explica que Ilustre criança conta com outras histórias inéditas desenvolvidas por ela, como Jeguelhinho, Bia e Buze, Urso marrom, Bravo, A banda do panda, Gigi, a girafa linda e Berenice hip-hop.





TRAJETÓRIA

Com cerca de 30 discos lançados no Brasil e no exterior, a relação de Jane com o universo infantil começou em 1978, quando gravou Acalantos brasileiros, com canções de ninar. Em 1979, participou do LP Sítio do Pica-pau Amarelo.





Nos anos 1980, a cantora se apresentou com a Turma do Balão Mágico e fez parte do álbum infantil Arca de Noé, de Vinicius de Moraes e Toquinho, cantando O girassol. Em Pirlimpimpim, atração infantil da TV Globo, ela interpretou Rapunzel ao lado de Fábio Jr. Também se apresentou no programa Rá-Tim- Bum, na TV Cultura.





ILUSTRE CRIANÇA

Com Jane Duboc. Lives em 19 e 27 de setembro e 4 e 12 de outubro, às 16h. Ingressos: R$ 20 (www.tudus.com.br).