Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Sexta-feira, 28/08/2020) para seu signo

Trabalho e espiritualidade

O Sol em Virgem em oposição a Ceres em Peixes nos relembra que nosso esforço material precisa do respaldo espiritual para fazer sentido. Trabalho espiritual em alta. A conjunção da Lua com vários planetas em Capricórnio mostra que precisamos focar no trabalho a ser feito, menos manha e mais maturação emocional e disposição ao serviço.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A consciência da necessidade de servir e ser útil será recorrente agora, mas hoje, em especial, isso lhe relembra da necessidade de servir a um propósito maior, de trabalhar pelo bem de todas as pessoas. Suas emoções lhe trazem ainda maior força, resiliência e capacidade de trabalho.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você está muito consciente de quem é neste período. Essa consciência lhe incita a fazer algo de útil pelo coletivo, por causas maiores que você mesmo. A segurança firme na sua fé lhe fortalece para que possa auxiliar ainda mais. Seja autêntico e trabalhe para fazer deste um mundo melhor.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A consciência de suas emoções lhe incita a usar disto como combustível para trabalhar e realizar no mundo. Busque dentro de si o que ama e aplique isso no mundo exterior. Sua amorosidade se refletindo na sua carreira. A Lua lhe traz aterramento emocional para que não ignores este lado da vida.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Ideias claras lhe auxiliam a se conectar com o trabalho da fé e do divino no mundo. Use seu brilho para acolher os necessitados, aqueles que precisam de um pão ou de uma palavra amiga. Suas emoções lhe conectam firmemente com o social e a necessidade de se trabalhar pela justiça e equidade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A consciência de seus valores pessoais lhe incita a partilhar um pouco mais com o outro. Auxiliar o outro no trabalho de entender as próprias motivações e problemas emocionais será algo benéfico também a si próprio. A alimentação energética que vem da troca afetiva e/ou sexual também lhe será importante. Suas emoções lhe relembram de trabalhar e ser útil.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você está muito consciente de si mesmo e é relembrado de ter uma rotina com o outro. Não deve deixar de ser a si mesmo, mas pode estar mais aberto ao concurso fraterno, afetivo e social. A Lua lhe relembra de sua força pessoal, de que deve ser autêntico e fiel a si mesmo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A consciência de suas emoções e de sua espiritualidade lhe incitam a trabalhar e fazer algo útil no mundo. Não adianta apenas se maravilhar com a conexão divina e não fazer nenhuma obra. Suas emoções profundas lhe incitam a trabalhar e fazer algo de significativo para o mundo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

A consciência de que precisa ter seu brilho único perante o coletivo lhe leva a trabalhar na melhoria de si mesmo. Depure e seja uma versão melhorada de si mesmo, assim poderá contribuir de uma melhor maneira com a coletividade. Mostre o que tem para oferecer ao mundo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A consciência de autoresponsabilidade lhe faz trabalhar na lapidação das próprias emoções. Ser dono de si mesmo é, antes de tudo, ter autodomínio, entender as próprias motivações e assumir responsabilidade pelos próprios atos. A Lua traz aterramento e conexão com um senso de valor próprio.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A consciência de sua fé e abstração lhe fazer lapidar as próprias ideias e conceitos. O dia de hoje lhe oferece uma visão mais ampla. Use-a para refinar ideias e fazer algo no momento presente. A conexão consigo próprio está forte e lhe permitirá o devido senso crítico.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A consciência de suas emoções profundas lhe trará mais força de trabalho para mudar sua realidade material. Seu potencial para ganhar dinheiro e recursos através da sensibilidade é grande e deve ser trabalhado agora. A Lua reforça a conexão espiritual e emocional. Siga o fluxo da vida.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

As relações lhe trazer consciência de suas próprias atitudes e daquilo que precisa ser lapidado e melhorado em si mesmo. Sua força de trabalho está aumentada e lhe permite trazer mais luz e sabedoria às pessoas. Seu senso de responsabilidade coletiva é reforçado pela posição lunar.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com