João Machala homenageia Raul de Souza

Raul de Souza gravou o single Mestre Raul com o mineiro João Machala (foto: Wiver Machado/divulgação)

Está disponível nas plataformas digitais o single Mestre Raul, do mineiro João Machala, em homenagem ao instrumentista Raul de Souza, que completou 86 anos no domingo (23) e é considerado o trombonista mais importante do país.





O single se inspira no álbum Bossa eterna (2008). “Tem um pouco da levada desse disco, do qual gosto muito. Ao escrever a música, já pensei no Raul tocando”, afirma o mineiro Machala, de 30 anos.





Trombonista, arranjador e compositor, o belo-horizontino já tocou com Edu Lobo, Toninho Horta e Leila Pinheiro. O projeto do single teve início em 2018, depois que ele ganhou o Prêmio BDMG Instrumental.





“Como premiação, tive o direito de convidar um grande músico brasileiro para participar do meu show no BDMG Instrumental. Chamei o Raul de Souza”, relembra, contando que compôs uma música em homenagem ao “mestre”. “Fiquei muito emocionado de ele poder vir gravá-la. Só de ter a presença dele já foi incrível”, conta.





João Machala diz que é fã de Raul de Souza desde criança. “Ele é referência para todos os trombonistas do Brasil. Quando comecei a tocar, aos 12, 13 anos, já tinha contato com a sua música. Eu me apaixonei por aquele som, passei a adolescência toda escutando o Raul.”





minas Machala lembra que o trombonista gravou com Maria Bethânia, João Donato e Gilberto Gil, entre outros destaques da música brasileira. “Raul é muito importante para Minas, ele foi o cara que gravou os primeiros discos do Toninho Horta e do Milton Nascimento”, afirma.





Há três anos, Raul gravou o single com João Machala. “Ele é uma pessoa muito generosa e ficou superfeliz com a música.” A performance pode ser vista no vídeo publicado no canal do mineiro no YouTube.





Agora, João Machala desenvolve dissertação de mestrado sobre o tema “A articulação de Raul de Souza no trombone” na Faculdade de Música da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).