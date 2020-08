Orquestra Ouro Preto celebra 20 anos com Beatles e Alceu Valença

(foto: Íris Zanetti/DIVULGAÇÃO)

A Orquestra Ouro Preto completa 20 anos e para celebrar a data fará live nesta sexta-feira (21), às 20h30, diretamente do palco do Sesc Palladium, com transmissão pelo canal do YouTube. Será a primeira apresentação da formação orquestral mineira após o início da pandemia. A comemoração também inclui concertos inéditos nas plataformas digitais e aulas on-line. A pedido do público, o repertório será uma mistura inusitada dos concertos que marcaram a história da orquestra: o rock orquestrado dos Beatles, a beleza da obra de Fernando Brant e Milton Nascimento, os sucessos de Valencianas, clássicos do cinema e muito mais.





• • •





Durante o concerto beneficente, o público poderá contribuir com o Mesa Brasil Sesc, projeto de combate à fome e ao desperdício. "Vamos fazer um passeio pela nossa discografia. Será a primeira vez que vamos apresentar no mesmo concerto um programa que abrange vários projetos da nossa trajetória de duas décadas. É uma live para celebrar e mostrar a versatilidade do nosso repertório", destaca o maestro Rodrigo Toffolo. A apresentação de orquestra seguirá as normas sanitárias da Organização Mundial de Saúde (OMS). Informações e programação completa em www.orquestraouropreto.com.br.





(foto: globo filmes/divulgação)



OS NORMAIS





Há 17 anos, estreava nos cinemas brasileiras Os normais – O filme, primeiro longa inspirado na série homônima de sucesso contando a hilária rotina do casal Rui e Vani, interpretados por Luiz Fernando Guimarães e Fernanda Torres (foto). O longa ganhará novamente a tela grande nos drive-ins Go Dream, a partir de sexta-feira (21). Para relembrar o filme e contar histórias dos bastidores, os protagonistas e o diretor José Alvarenga Junior participam de live nesta quinta-feira (20), às 18h, no Instagram da Globo Filmes.



(foto: Daryan Dornelles/Divulgação)



DIOGO NOGUEIRA, MARIA RITA E RAEL





Diogo Nogueira, Maria Rita (foto) e Rael vão embalar a noite de sexta-feira (21) em show diretamente do Estúdio Musik, em São Paulo, com transmissão no Multishow. Das 20h30 às 22h, os fãs de samba, MPB e rap vão curtir o show ao vivo na TV. A live também estará disponível no YouTube da Ford Brasil e dos artistas.



(foto: Cristiano Quintino/DIVULGAÇÃO)



CELSO ADOLFO





Celso Adolfo (foto) faz live nesta quinta-feira (20), às 20h, com transmissão pelo canal oficial do artista no YouTube e no Facebook. No repertório, canções do álbum Anjo torto, de 1990, gravado de forma independente.





O MENINO GRAPIÚNA

NARRAÇÃO DE GILBERTO GIL





O filme O menino grapiúna, baseado no livro autobiográfico de Jorge Amado, vai ser exibido nesta sexta-feira (21), às 23h30, na TV Cultura. O longa retrata a trajetória do escritor baiano – considerado um dos maiores nomes da literatura brasileira –, a partir das histórias contadas em sua obra. Com interlocução de Gilberto Gil, o filme ainda traz entrevistas com escritores, cineastas e amigos do autor. Nascido em Itabuna, na Bahia, Jorge Amado completaria 108 anos em agosto.





SECRETO LX

WEBSÉRIE





A websérie Secreto LX, produzida de forma independente por Patrick D’Orlando e Mariana Marques, estreia nesta quinta-feira (20), no YouTube. Com temática LGBTQ+, a produção vai abordar temas como HIV, identidade de gênero, a diferença entre transexual e drag queen, descobertas pessoais sobre a sexualidade, amores e ex-amores gays e amor lésbico.



(foto: Rodrigo Rocha/Divulgação)



FABRÍCIO CARPINEJAR

REFLEXÕES SOBRE ISOLAMENTO





Fabrício Carpinejar (foto) é o convidado de Afonso Borges para falar sobre o seu mais recente livro, Colo, por favor! – Reflexões em tempos de isolamento (Editora Planeta). O encontro será nesta quinta-feira (20), às 18h, na edição virtual do Sempre um Papo, com transmissão ao vivo no YouTube, Instagram e Facebook do projeto. “Só o colo acalma a saudade” – esse aforismo, que deu origem ao título do livro, remete a seu objetivo: ser um apoio emocional, quase um remédio para a saúde mental nestes dias de pandemia.





CASO REABERTO

HOMICÍDIOS





Na série Cold case, o público acompanha o trabalho da Divisão de Homicídios da Filadélfia. No episódio desta semana, intitulado Ameaça tripla, Nádia era uma cantora de ópera russa que, após uma apresentação, junto com o pai e o irmão, foi a uma delegacia e pediu asilo político, em agosto de 1989, na Filadélfia. Quatro meses depois, ela foi encontrada morta. Quando sua bolsa é achada, o caso é reaberto com uma nova suspeita. O programa vai ao ar nesta quinta-feira (20), às 22h, no A&E.





OLHARES COMPARTILHADOS

SELEÇÃO DE VÍDEOS





Termina nesta quinta-feira (20) o prazo para que moradores de espaços populares de Belo Horizonte enviem vídeos curtos do que veem de suas janelas para o grupo de pesquisa PRAXIS-EA/UFMG, da Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. As gravações recebidas farão parte do trabalho Janelas afora, portas adentro: qual é a história que você mostraria para a cidade?, que integrará a Mostra universidade e cidade, no Espaço do Conhecimento da UFMG. Os trabalhos recebidos serão exibidos em fachadas de edifícios de Belo Horizonte e no Festival de Inverno da universidade. O vídeo tem de ser gravado no celular, na posição horizontal, com até um minuto, e sem filmar pessoas. Deve ser enviado pelo WhatsApp (31) 98409-5156. Informações: praxis.arq.ufmg.br/janelas.





ANTIVIOLÊNCIA

LITERATURA





A Academia Mineira de Letras apresenta a palestra "A antiviolência da literatura", com Ivete Walty. O conteúdo estará disponível no YouTube da AML, a partir desta quinta-feira (20), às 11h. A professora explica que, retomando o texto "Rubem Fonseca não escrevia sobre violência, mas sob violência”, escrito por Marcelino Freire em homenagem a Rubem Fonseca na ocasião de sua morte, desenvolve-se uma reflexão sobre a relação entre literatura e violência. Na palestra, ela analisa algumas narrativas do autor do texto em pauta, em diálogo com outros escritores brasileiros, sob o ponto de vista do teórico francês Jacques Rancière, que, contrapondo polícia à política, vê essa última como o lugar da dissidência e do conflito.