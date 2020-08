Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Terça-feira, 11/08/2020) para seu signo

Fogo interno ardente

Vesta entra hoje no signo de Leão. Nosso fogo interno aumenta e queima no sentido da conexão com nossa verdadeira essência espiritual. Também nossa fé no potencial criativo arde intenso. Nos romances estamos com maior fogo sexual para doar e trocar. Paixão e devoção por viver a vida intensamente.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu fogo interno arde agora em tudo que é criativo e apaixonante. Você também passará por uma depuração do seu senso de segurança da sua personalidade e espiritualidade. Criatividade, romance, expressão artística, tudo isso fortalecerá sua fé na própria capacidade e talento.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Seu fogo interno arde agora no sentido de encontrar um senso de lar e raízes. Trabalhar pela melhoria da sua casa e do senso de lar que se sente nela será muito importante. Também uma depuração emocional que envolve cura de velhos sentimentos e questões familiares se processa. Queima de padrões emocionais antigos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua mente passa agora pela chama depurativa. O momento agora é de transmutar velhos padrões mentais desgastados, abrindo espaço para linhas de pensamento mais otimistas e com mais fé. Verbalize sua fé e aquilo que você acredita de coração ser o melhor.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O fogo depurativo vestal passa pela sua áreas financeira e material, lhe pedindo renovação. Auxilie este processo renovando, reciclando e doando aquilo que está parado. Também uma renovação de valores pessoais, esteja aberto a viver a vida com mais aceitação e fé no futuro.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Vesta entra em seu signo solar (ou ascendente), lhe auxiliando a transformar sua vida profundamente. A conexão com seu lado mais devoto e divino se faz alta. Permita que essa mãe transformadora cure suas feridas e te livre do peso daquilo que já não cabe mais em sua vida. Acenda seu fogo interno.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Questões emocionais, espirituais e psíquicas passam agora pelo fogo purificador. Este período pode ser muito libertador, mas te pede entrega a forças maiores que si mesmo. Sua entrega ao místico poderá ser muito gratificante, te reconectando com partes perdidas de si próprio.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O fogo purificador passa pelo seu setor social e coletivo. Momento de rever amizades e grupos. Aqueles que são verdadeiros estarão fortalecidos pelo processo. Sua força para transformar o coletivo também está em alta, sua devoção a alguma causa superior também.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

O fogo depurativo passa pela sua área da carreira e autoridade. Você já é um catalisador e transmutador por natureza e essa qualidade se fará bem mais visível aos olhos das pessoas. A autoridade de sua visão espiritual se fará bem mais presente. Boas mudanças na área profissional também se processam.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O fogo da sua fé arderá mais do que o comum. Dedique-se de corpo e alma àquilo que acredita e sabe ser o certo. Sua crença num futuro melhor estará alta e te fará arriscar mais. Transformações na maneira como enxerga a vida, levando-o a uma visão mais otimista e amorosa.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O fogo depurativo passa pela sua área emocional profunda. Medos e receios afetivos e sexuais são transformados agora. Sua energia sexual está em alta, assim como sua vontade de se dedicar ao encontro profundo de almas. Sua fé para superar obstáculos e crises está altíssima, portanto faça bom uso.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O fogo depurativo passa pela área dos relacionamentos, te fazendo ter grande foco nesta área. Ser útil ao outro pode ser muito recompensador agora, já que a necessidade gregária fala mais alto. Também a necessidade de justiça e equidade te incita a agir e acreditar mais.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O fogo interno passa pela sua rotina, trabalho e saúde. Permita que esta centelha renovadora transforme seu trabalho e as relações estabelecidas nele. A fé na sua capacidade de servir e ser eficiente está em alta. Isso também vale para a saúde: grande força de cura se processa agora, sua capacidade de cura pela fé é incitada e reacesa.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com