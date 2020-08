Será lançada na sexta-feira (7) a plataforma de streaming The Live Comedy, primeira iniciativa do gênero no país voltada exclusivamente para o humor. A estreia, às 20h, será com o espetáculo Coisa de pai, em que os comediantes Maurício Meirelles (foto) e Nil Agra – pais de meninos – e Diogo Portugal e Victor Sarro – pais de meninas – contam suas visões sobre a paternidade durante a quarentena. A plataforma vai oferecer catálogo de shows humorísticos com formatos e temas variados. Outros nomes da The Live Comedy são Whindersson Nunes e Tirullipa. Ingressos para Coisa de pai custam R$ 7,90 e estão à venda em thelivecomedy.com e no app da plataforma.