Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Quarta-feira, 05/08/2020) para seu signo

Pensamento criativo

Mercúrio entra hoje no signo de Leão. Nosso padrão mental tende a ser mais autocentrado; aqui tendemos a nos comunicar de um jeito muito próprio. Cuidado para não se fechar ás opiniões do outro completamente. Essa mente também vibra criatividade, alegria e diversão.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente se volta muito agora para a autoexpressão, especialmente se for pela palavra. Use a comunicação para expressar sua verdade. A relação com crianças está facilitada, pois você também está mais em contato com sua criança interna. Pensamentos mais audaciosos também lhe tomarão a mente.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente se volta para o passado, família e segurança emocional. Mas lembre-se de viver tal faceta com mais consciência e alegria. Comunicação intensa com parentes e pessoas familiares. Orgulho familiar em alta. Use este momento para fortalecer sua conexão com suas raízes e raciocinar mais quanto às próprias emoções.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua eloquência e capacidade de oratória estão no ápice. Seu regente, Mercúrio, entra no grandioso e expressivo signo de Leão e ainda na sua área da comunicação. Este é um momento de maior apropriação de si mesmo e de uso de seus dons comunicativos. Se expresse tal qual é, sendo fiel à sua essência.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente se volta agora com muita força para sua vida material, financeira e seus talentos e valores pessoais. Bom momento para reorganizar finanças, buscar mais estudos, informações e cursos nesta área. Sua mente também se volta ao desenvolvimento de seus talentos, especialmente os que envolvam criatividade e expressividade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Além do Sol, agora também Mercúrio entra no seu signo solar (ou ascendente). Isso lhe fortalecerá na sua capacidade de se comunicar criativamente, de verbalizar quem você é, quais seus sentimentos e desejos. O deus da comunicação também te pede mais bom humor e flexibilidade na vida.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu regente, Mercúrio, entra no expressivo Leão. Aqui, porém, ele está na sua área subconsciente, lhe pedindo exploração de motivações talvez até esquecidas, mas que lhe afetam presentemente. As águias espirituais também lhe chamarão, pedindo mais conexão com o lado invisível da vida. Comunique-se com Deus, com a vida, com as imagens que despertam sua fé. Permita-se não controlar e se entregar ao fluxo da vida.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua capacidade de se comunicar com amizades, grupos e com as massas está em alta. Mostre toda sua criatividade e carisma pessoal através de sua comunicação. Plataformas digitais serão um terreno fértil. Novas amizades em alta. Lembre-se, porém, que autenticidade e liderança aqui são fundamentais.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Sua mente se volta para suas obrigações, carreira e imagem social. Este é um excelente momento para divulgar seu trabalho com um bom tom de criatividade. Se tiver de falar publicamente, lembre-se de fazê-lo com o coração. Comunicação intensa também com figuras de autoridade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente será neste período sua ferramenta para viajar e expandir. Excelente momento para iniciar novos estudos e buscar novos conhecimentos. Sua mente intuitiva está fortíssima, esteja atento aos sinais. Se as viagens físicas estão impossibilitadas, sua mente será sua válvula de escape. Contato com a natureza será valioso. Comunicação honesta e direta também.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente lhe pede agora introspecção e busca interna. Sentimentos intensos precisam ser entendidos e possivelmente verbalizados. Velhos padrões mentais são questionados e transformados. Entender o que se opassa além da superfície será fundamental. O pensamento sobre partilha e sexualidade também.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este momento lhe pede comunicação com o outro. Fale honestamente e de maneira direta com o outro, diga-lhe seus anseios, desejos e ideias. Mas aqui também é fundamental ouvir. Saber ceder espaço para que o outro comunique suas ideias e ter empatia real. Considerações e escolhas sobre relacionamentos também serão uma tônica deste período.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua necessidade de fazer a vida prática funcionar está em alta. Tarefas e questões materiais terão essa sensação de urgência e importância. O cuidado criativo com a saúde e alimentação também. Viva sua vida material com consciência e alegria.

