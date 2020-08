Djamila Ribeiro e Drauzio Varella participam do Sempre um Papo

(foto: Fábio Setmio/DIVULGAÇÃO )

Debatendo o tema “A vida como ela é/será”, a filósofa Djamila Ribeiro (foto) e o médico Drauzio Varella são os convidados de Afonso Borges nesta terça-feira (4), às 18h, em mais uma edição virtual do Sempre um Papo, com transmissão ao vivo no YouTube, Facebook e Instagram do projeto. Djamila Ribeiro é autora de livros best-sellers, como Lugar de fala, Quem tem medo do feminismo negro? e Pequeno manual antirracista.É considerada pela BBC uma das 100 mulheres mais influentes do mundo. Com longa carreira, Drauzio foi um dos pioneiros no tratamento da Aids no Brasil. Em 1989, iniciou um trabalho de pesquisa sobre a prevalência do vírus HIV na população carcerária da Casa de Detenção do Carandiru. Desse ano até a desativação do presídio, em setembro de 2002, trabalhou como médico voluntário. Atualmente, faz o mesmo trabalho na penitenciária feminina de São Paulo. É autor, entre outros, de Estação Carandiru, livro que inspirou o filme Carandiru, de Héctor Babenco.





CHAVES CANCELADO

AMÉRICA LATINA

(foto: SBT/divulgação)



Produção de enorme sucesso, o seriado Chaves (foto), criado por Roberto Bolaños (1929-2014), teve sua exibição cancelada no Brasil e em todos os canais em que era exibido na América Latina. Segundo informações da imprensa mexicana, a família de Bolaños e o canal Televisa não chegaram a um acordo sobre os direitos da série. A atração foi ao ar pela primeira vez em 20 de junho de 1971. No Brasil, estreou em 1984, no SBT, e logo se transformou em um trunfo do canal, arregimentando um público cativo. Mas não é apenas Chaves que pertence ao imaginário dessa grande legião de fãs: os outros personagens do seriado também cativaram o público. Cada um com sua característica, como Dona Florinda (Florinda Meza), a Bruxa do 71 (Angelines Fernández), Seu Madruga (Ramón Valdés), Chiquinha (María Antonieta de las Nieves) e Quico (Carlos Villagrán Eslava). Entre as frases imortalizadas pelo protagonista estão “Foi sem querer querendo” e "Ninguém tem paciência comigo".





LIVES do dia

(foto: Eduardo Gontijo/divulgação )

CELSO ADOLFO





O compositor, violonista e cantor mineiro Celso Adolfo (foto), em repertório autoral construído ao longo de quase 40 anos de carreira, faz live nesta terça-feira (4), às 19h, com transmissão no Instagram (@sescaovivo) e YouTube (@sescsp). Seu primeiro disco, o LP Coração brasileiro, foi produzido por Milton Nascimento, que também gravou a música homônima. Nessa trajetória, o músico, natural de São Domingos do Prata, teve suas composições gravadas ou arranjadas por importantes nomes da música popular brasileira, como Elba Ramalho e Cesar Camargo Mariano. Neste show solo voz e violão, Celso Adolfo fará uma mescla de músicas de seu primeiro trabalho e de seu CD mais recente, Remanso de Rio Largo, lançado em 2019, inspirado nas histórias de Sagarana, primeiro livro de Guimarães Rosa.





LANDAU





O cantor e compositor Landau, um dos destaques da música independente no Brasil, que já dividiu microfones com Zeca Baleiro, Roberta Campos e Zé Geraldo, faz live nesta terça-feira (4), às 20h, acompanhado de sua banda e da atriz Gabi Roncatti, sua noiva. O show on-line será transmitido pelo YouTube oficial do músico diretamente de Alfenas, sua cidade natal. Canções autorais e inéditas estarão no repertório, entre elas El drágon, composta exclusivamente para a série homônima mexicana da Netflix, além de releituras de composições de Vitor Ramil e Alceu Valença.



VALENTÕES DO CINEMA

ESPECIAL

(foto: FX Brasil/divulgação)



Com programação dedicada ao Dia dos Pais, comemorado no domingo (9), o FX Brasil exibe o Especial valentões do cinema. Filmes com muita adrenalina serão exibidos até sexta (7), sempre na faixa das 20h. Jason Statham, Mark Wahlberg, Bradley Cooper, Liam Neeson e Jean-Claude van Damme são nomes que estarão presentes no canal. Os longas selecionados são: Atirador (nesta terça, foto); Esquadrão classe A (quarta, 5); 6 balas (quinta, 6); Carga explosiva 2 (sexta, 7).





PARA A CRIANÇADA

FILME COM LUCCAS NETO





O filme Luccas Neto em: O Hotel Mágico entra no catálogo da Netflix nesta terça-feira (4). No longa, Luccas Neto e a irmã Gi se hospedam no hotel, mas precisam se livrar dos elfos que conheceram no Polo Norte e estão em busca de vingança. Além do youtuber, estão no elenco os atores Giovanna Alparone, Roberta Piragibe, Cleber Salgado e Leandro Siqueira.





TOM NAS ESCOLAS

NO YOUTUBE

(foto: Acervo IACJ/DIVULGAÇÃO )



O primeiro vídeo do projeto Tom nas Escolas já está disponível no YouTube, com a música Garota de Ipanema (https://youtu.be/NQw4ucWEPT0). Lançado pelo Instituto Antonio Carlos Jobim, através do Programa Orquestra nas Escolas, que beneficia 600 mil alunos da rede pública carioca de ensino, a iniciativa visa mostrar para as novas gerações a importância da obra do maestro Tom Jobim (foto). Será apresentada pelos jovens músicos uma série de oito vídeos. Além de Garota de Ipanema, os estudos pedagógicos desenvolvidos foram para as músicas Samba de uma nota só, Corcovado, Águas de março, Chega de saudade e O morro não tem vez. Informações: www.jobim.org.





CHRISTIAN DUNKER

VIDA PÓS-PANDEMIA





Nesta terça-feira (4), às 17h, com transmissão pelo YouTube do Memorial Minas Gerais Vale, o psicanalista Christian Dunker, professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP), participa do webinário Conversas sobre perguntas. Com o tema “Os novos desafios do eu – Psicanálise e vida pós-pandemia”, o pensador comenta alguns dos principais dilemas e possibilidades do indivíduo em meio à reconstrução das formas de convívio. Em seu mais recente e-book, A arte da quarentena para principiantes (Boitempo), Dunker revela que o Brasil é um dos últimos países no ranking de percepção da própria realidade. Como forma de enfrentar tal problema, defende o investimento em educação política, com ênfase nas humanidades.





SÉRGIO MALLANDRO

A CULPA É DO CABRAL

(foto: Comedy Central/DIVULGAÇÃO)



Sérgio Mallandro é o convidado de A culpa é do Cabral desta terça-feira (4), às 23h, no Comedy Central. Fabiano Cambota, Nando Viana, Rafael Portugal, Rodrigo Marques e Thiago Ventura recebem o apresentador (foto) que se eternizou com o jargão “Glu-glu, ié-ié” e já foi príncipe da Xuxa.





Arrasta Móveis

ESTREIA





Nesta terça-feira (4), às 21h30, Matheus Ilt estreia o programa Arrasta móveis, no GNT. Com estilo makeover, a atração vai ajudar os participantes a transformar o ambiente do lar com soluções simples. A cada episódio, Matheus faz um tour virtual pelas casas e, por meio de videomensagens e conferências, dá dicas que vão exigir criatividade e mão na massa dos moradores. Com tudo o que já existe na casa, promete criar ambientes

funcionais e mais acolhedores.