Live de 'Pedro e o Lobo' abre a festa de 50 anos do Giramundo

Pedro e o lobo era umas das peças preferidas de Alvaro Apocalypse, criador do Giramundo (foto: Vinícius Ladeira/divulgação)

Se o mundo estivesse nos trilhos, a esta altura do campeonato os festejos dos 50 anos do Giramundo estariam animando a agenda cultural. Porém, a pandemia obrigou a companhia de teatro de bonecos a suspender a reabertura de seu museu e as temporadas de As aventuras de Pauleco e Sandreca no Planeta Água e O pirotécnico Zacarias, que estrearam em 2019.





A data só não passará em branco porque, há um mês e meio, o grupo fechou com o Cine Theatro Brasil Vallourec a mostra Giramundo 50 anos, com apresentação gratuita de quatro espetáculos infantis neste mês de agosto.





LIVE A partir desta terça-feira (4), as peças serão transmitidas no formato live no canal da casa no YouTube. Pedro e o lobo (1993) abre a temporada. Na sequência virão A bela adormecida (1971), primeiro espetáculo apresentado pela companhia, Doutor Botica (2017) e O aprendiz natural (2002).





Beatriz Apocalypse, diretora artística da companhia, conta que o repertório levou em consideração montagens de décadas diferentes que se adequassem a estes tempos de pandemia, com equipes enxutas em cena.





Mãe de Álvaro, de 6 anos, e avó de Bernardo, de 4, Beatriz buscou junto deles a inspiração para a adequação dos espetáculos. “Nossos vídeos não haviam sido feitos para exibição na televisão. Como os bonecos eram pequenos, havia uma dificuldade em observar detalhes”, pondera. “Às vezes, diante da televisão, os meninos ficavam em dúvida sobre o que estava sendo apresentado. Quando não compreendiam, ficavam inquietos”, relembra ela, que curte as lives de outros grupos destinadas à meninada, elogiando os grupos Palavra Cantada e Tiquequê.





Para garantir imagens com detalhes dos bonecos serão utilizadas três câmeras. A rotunda, pano que cobre o fundo do palco, será branca, e não preta, como habitualmente. A iluminação, mais clara, também foi pensada para deixar a imagem “viva”. Outro conselho das crianças: as cenas precisam de rapidez. “Muita falação só funciona mesmo em novela”, brinca Beatriz.





Pedro e o lobo sofrerá pequenas mudanças. O texto, que era dividido por três atores, terá a voz de apenas um. O tempo de encenação será reduzido de 50 para 45 minutos.





Beatriz conta que a live impõe desafios à trupe, formada por ela, Leo Campos e Deinha Baruque. O marido da diretora, Ricardo, assumirá a parte técnica. “Tudo será diferente. Em alguns momentos, vamos interagir, mas não ouviremos a plateia. Isso é bem diferente das apresentações com o público presente”, observa.





A “versão pandemia” é mais uma das histórias da longa trajetória de Pedro e o lobo, o espetáculo mais apresentado entre as 36 montagens criadas pelo Giramundo. Beatriz conta que o pai dela, Álvaro Apocalypse (1937-2003), fundador do grupo, era apaixonado por música clássica e queria levar esse repertório para as crianças. A escolha da obra de Sergei Prokofiev se deu porque explica pedagogicamente a sonoridade de instrumentos como flauta, oboé e fagote, por exemplo.





PRIMOR A criação e a produção de Pedro e o lobo foram totalmente diferentes do restante do repertório. “Não houve patrocínio para essa montagem, feita pelo interesse do papai. A criação dos bonecos se deu com muita calma, sem pressão de data de estreia. Os bonecos são um primor. Não que os outros não sejam, mas tivemos tempo, por exemplo, para escolher a madeira ideal”, relembra. “A única coisa que mudou foi o sapatinho do Pedro, que está em sua terceira versão”, adianta a diretora do Giramundo.





GIRAMUNDO 50 ANOS





HOJE (4/8)

Pedro e o lobo





11/8

A bela adormecida





18/8

As aventuras do Dr. Botica





25/8

O aprendiz natural/Miniteatro ecológico





>> Sempre às 19h, em youtube.com/CineTheatroBrasilVallourec