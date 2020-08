Quer ouvir música na quarentena? Veja opções de delivery de seresta

Com o aparecimento da pandemia do novo coronavírus, a classe artística teve de se reinventar em busca de algum outro tipo de renda para seu sustento. Como o mercado musical está praticamente parado e sem shows presenciais, muitas novidades e adaptações foram surgindo, como é o caso das serenatas, que hoje são feitas nos formatos virtual e delivery.





A cantora, atriz e preparadora vocal Bruna Caram criou um novo tipo de apresentação musical que vai além das lives: a serenata virtual. “É um produto meu, que pode ser adquirido através do site www.brunacaram.com.br/loja. Lá, a pessoa coloca a seresta na cesta e faz a compra. Posteriormente, lhe mando um e-mail, perguntando quem será o homenageado, qual a ocasião e qual a canção do meu repertório que ela quer que eu cante”, detalha.





Bruna ressalta que, caso a pessoa queira uma música que não esteja em seu repertório, ela verá a possibilidade de cantá-la. “Escolhida a música, gravo um vídeo no qual, além da canção, terá um texto me apresentando e informando quem mandou a serenata. Muitos ainda pedem um poema do meu livro Pequena poesia passional (PPP) para ser declamado junto. Em geral, quem me contrata conta alguma história de amizade ou de amor, e aí falo um pouco sobre isso também durante a serenata.”





Depois que o vídeo ficar pronto, a artista manda um link com o arquivo para a pessoa baixar. Bruna lembra que a serenata virtual foi inicialmente criada para o Dia dos Namorados para compensar a distância na quarentena. “Logo na primeira semana fiz 10 serenatas. Cantar para cada pessoa me coloca como porta-voz de alguém que a ama”, diz a cantora.





Fundado nos anos 1990, o grupo Trovadores Urbanos (www.trovadoresurbanosloja.com) não pode reclamar da quarentena, pois está fazendo serestas on-line até para o exterior. Em tempos de pandemia, os músicos se reinventaram e estão distribuindo afetos pelas plataformas digitais. “O nosso trabalho virtual vem produzindo diversas serenatas. Para se ter uma ideia, foram 100 no Dia das Mães e 70 no Dia dos Namorados. Isso mostra que o amor pode ser cantado em verso e prosa, mesmo sem ser presencial”, ressalta Maída Novaes.





As serenatas virtuais são oferecidas através de lives ou gravações de áudio e vídeo pelo WhatsApp. “Elas abriram um novo caminho de mercado para o grupo. Chegam a todo o Brasil e também às comunidades brasileiras em outros países,” conta Maída. Atualmente, além da artista, o grupo paulista tem na sua formação Eduardo Santhana, Juca Novaes e Valéria Caram.





O Trovadores oferece três formatos de serestas para o on-line. Ao vivo, utilizando alguma plataforma. Por meio de gravação enviada ao homenageado via WhatsApp, sendo que esse formato fica arquivado no privado do YouTube, que somente o contratante poderá ver. O terceiro formato é áudio. “Atendemos qualquer tipo de pedido musical, principalmente no tocante à música popular brasileira. Temos feito lives de 15, 30 minutos e até de 1h”, detalha Maída.





NO BOTECO

Conhecido por tocar em diversos bares nas noites de BH, Serginho Olly (olly.musica@gmail.com) conta que apresenta a serenata virtual e o show Música de buteco. “Ambos podem ser presenciais também, só que, nesse caso, fico do lado de fora da residência. Faço uma chamada ao vivo no WhatsApp e me apresento para a pessoa. Antes, mando o cardápio musical com mais de 700 músicas para que ela escolha suas preferidas. Tenho um pacote com cinco canções, com 10 e outro que com uma hora de show.”





Serginho se apresenta com voz e violão ou acompanhado da percussionista Luciana Barros. “Também tenho feito a chamada festinha virtual, que é feita pelos aplicativos Meet ou pela plataforma Zoom. Entre uma música e outra, quem quiser pode falar alguma coisa. Quando é somente uma pessoa, faço pelo WhatsApp, porém fico me interagindo com ela.”





Há 45 no mercado musical, o cantor e violonista Carlim Olliveira (carlimolliveira@gmail.com), também teve suas apresentações canceladas por causa da pandemia e o jeito foi aderir à serenata virtual. “Mas também faço a presencial, só que permaneço do lado de fora do local, muitas vezes no passeio, em frente à casa ou no hall dos apartamentos”, explica.





Ele conta que, no caso da seresta virtual, conversa antes com o interessado sobre o repertório. “A pessoa pode optar também pela live ou mesmo pela gravação, seja áudio ou vídeo. Mas confesso que a preferência tem sido pela seresta delivery, na qual levo meu equipamento e me apresento no local, porém obedecendo todas as normas de segurança.”





Para a atriz e cantora Suellen Ogando, o jeito foi aderir as apresentações on-line. “Não tive alternativa, uma vez que tanto o teatro quanto os shows estão parados. Normalmente me apresento cantando, acompanhada por minha mãe, Kátia Ogando. Também sou produtora da banda Piquenique (@bandapiquenique) com a qual me apresento e que atende a temática infantil. Mas, com a pandemia, resolvemos ampliar o nosso leque, aderindo às serestas on-line, principalmente para as pessoas da terceira idade. Fazemos em minha casa e nos apresentamos por videochamada.”





PALHACINHAS

Suellen ressalta que tanto ela quanto a sua mãe se apresentam vestidas de palhacinhas. “Além das crianças, as vovós adoram que nos apresentemos assim. Também fazemos no formato cara limpa, isso vai de acordo com o desejo de cada um. O repertório fica a critério de quem contrata, podendo escolher músicas ou cantores preferidos.”





A cantora explica que o tempo da live é variável. “Às vezes, são 15 minutos de música e mais um poema ou 30 minutos. Outro dia fizemos uma serenata pela plataforma Zoom que durou cerca de 1h. Mas também temos aderido à seresta delivery e nos apresentamos com toda a segurança. Vamos até a casa ou apartamento da pessoa e lá fazemos a nossa apresentação do jeito recomendado por ela.”





ALGUMAS OPÇÕES





. Bruna Caram

www.brunacaram.com.br/loja





. Trovadores Urbanos

www.trovadoresurbanosloja.com





. Serginho Olly

olly.musica@gmail.com





. Carlim Olliveira

carlimolliveira@gmail.com





. Suellen Ogando

@bandapiquenique