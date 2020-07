Patrick Stewart e Katie Holmes estrelam 'A última nota'

(foto: SYNAPSE/DIVULGAÇÃO)

Coda (do italiano; cauda em português) é a seção com que se termina uma música ou trecho musical. É esse o título original do drama romântico A última nota, que estreia na sexta-feira (31) nas plataformas de streaming. Primeiro filme dirigido pelo roteirista canadense Claude Lalonde, é protagonizado por Patrick Stewart e Katie Holmes (foto).





Volta e meia o cinema se debruça em uma narrativa outonal. Aqui, acompanha um artista idoso que é revigorado, profissional e pessoalmente, pela chegada de uma mulher mais jovem. O popular Capitão Picard de Star Trek agora é o pianista britânico Henry Cole, o mais célebre do século 20, que depois de anos de reclusão retorna para uma temporada de recitais.





Estressado, Cole começa a desenvolver medo de palco. Em um encontro com a imprensa, conhece Helen Morrison (Holmes), jornalista da The New Yorker que insiste em fazer um perfil dele. De cara ele diz não, mas ao ser salvo por Helen durante uma apresentação em uma loja da Steinway, acaba se rendendo a ela.





O drama é filmado discreta e lentamente. As intenções de Helen são apresentadas de forma dúbia. Estaria interessada apenas na entrevista, já que Cole reluta em falar sobre si mesmo, ou teria sido convocada pelo agente do pianista para resolver as questões emocionais do músico?





O filme caminha para uma solução previsível. Como pontos fortes, há locações de encher os olhos – da sala de concertos do Lincoln Center, em Nova York, aos Alpes suíços – e uma trilha sonora com clássicos ao piano – Bach, Beethoven e Schumann. Colaboram também as interpretações da dupla de protagonistas: Stewart com honestidade e contenção e Holmes carregando na ambiguidade.





Tais pontos valem o filme, ainda que ele fique apenas na superfície de temas densos como envelhecimento, depressão, amor e renascimento.





A ÚLTIMA NOTA

Estreia na sexta-feira (31), nas plataformas Now, Vivo Play, iTunes, Apple TV, Google Play, YouTube Filmes, Claro Vídeo e Sky Play.