Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Sábado, 25/07/2020) para seu signo

Relações com desafios

A Lua Nova faz conjunção a Juno em Libra: nossa segurança emocional vem do compromisso assumido com nossas parcerias e no início destas novas parcerias. Aspectos tensos, porém, trazem desafios. A quadratura a Mercúrio nos faz questionar nossas opções a nível subjetivo, a oposição a Marte nos faz buscar individualidade e a quadratura a Pallas e Júpiter nos faz questionar motivações maiores do que a de relacionar. Vênus, porém, faz um aspecto muito facilitado, nos relembrando da importância do amor e da troca com o outro.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua motivação para ser independente está sendo mobilizada tanto quanto aquela de se relacionar e assumir compromissos. Aprenda a ser autêntico perante o outro, sabendo ceder naquilo que for justo. Suas emoções pedem contato humano, parceria e diplomacia. Isso casará bem com a sua forte individualidade. Relações honestas e sinceras são o ideal aqui.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua necessidade de se comprometer com alguma tarefa ou trabalho estão em alta. Parcerias de trabalho também podem surgir ou ser reafirmadas. Mas lembre-se de que deve expressar suas próprias ideias e crenças perante tal tarefa ou ambiente de trabalho. Sua espiritualidade e sentimentos também são aliados que devem somar nesta equação.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua necessidade de compromisso para consigo próprio, sua criatividade e capacidade de amar estão em alta. Além de Vênus no seu signo solar (ou ascendente) que lhe mobiliza ainda mais no lado romântico e na necessidade de se alimentar energeticamente da troca com os outros. Questões financeiras e emocionais podem lhe tirar de tal foco, mas é preciso conciliar todas estas facetas da vida.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Seu compromisso com a gestão do lar e da família estão muito mobilizados, assim como na tentativa de criar um ambiente mais pacífico e harmônico. Todavia, questões pessoais, profissionais ou conjungais podem lhe tirar deste foco, portanto aprenda a conciliar a vida doméstica com as demais demandas de sua vida. Um toque de amor transforma o seu lar.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua necessidade de trocar ideias com seus semelhantes está alta. Mas tenha em mente que não é obrigado a concordar com tudo. Seus ideiais, sua ética e crenças também devem ser expressos, mesmo que isso possa desagradar os outros. Mas lembre-se de fazer isso com a elegância e refinamento desta Lua em Libra.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu compromisso com seu sistema de valores e vida financeira está em alta. Novos começos nesta área. Pode ser que seja questionado pelx parceirx sobre decisões nesta área. Leve o que o outro tem a dizer em consideração, mas lembre-se de ter compromisso com sua visão de mundo e seus valores. Seu compromisso em ser quem você é também, é mobilizado, te relembrando que existem satisfações que vão além da vida material.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Lua e Juno no seu signo solar (ou ascendente) vem te relembrar que você precisa assumir um compromisso para consigo próprio antes de tudo. Se tratar como trataria dx parceirx, se amar, se cuidar. Demandas de outras pessoas podem lhe tirar um pouco deste foco, mas não deixe de fazer algo de bom por si mesmo hoje.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Seu compromisso com a espiritualidade e análise das próprias emoções é muito mobilizado e deve ser vivido. Mesmo que questões práticas te demandem muito hoje, lembre-se que é preciso tirar tempo para "recarrear as baterias" e se nutrir a nível espiritual, senão as tarefas mundanas serão somente stress e desgaste. Planeje bem seus horários e viva seu estado meditativo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua necessidade de socializar e estar com pessoas está em alta. Se permita, presencial ou virtual, estar em contato com grupos e pessoas que te dão um senso de pertencimento. Sua forte personalidade não deve lhe impedir de estar mais aberto ás relações, assim como possíveis demandas financeiras e emocionais. Contato humano lhe fará muito bem.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Seu comprometimento com suas metas de carreira, com a construção de bases sólidas para suas ambições e com as parcerias profissionais está em alta. Viver tudo isso com equilíbrio será gratificante e recompensador. Demandas domésticas e conjugais podem te demandar bastante, mas não perca o foco da realização. E não se diminua, mas mostre seu justo valor ao mundo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua necessidade de se comprometer com seus ideais e visões de mundo está em alta. Isso lhe trará segurança e expansão. Mesmo que ideias mil lhe perturbem a mente, sua fé e firmeza em seu eixo ético lhe darão o porto seguro que precisa. Questões relacionadas a trabalho ou espiritualidade podem também vir à tona, mas seu compromisso com sua visão te trará a resposta.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu compromisso com a troca emocional profunda e/ou sexual está em alta. Você tem o compromisso de se bancar, mas lembre-se que estar inteiro na comunhão com o outro é fundamental. Críticas sociais também podem ser um fator aqui, mas lembre-se que seu coração é que deve falar mais alto. Você sabe melhor do que ninguém quais as suas verdadeiras necessidades.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com