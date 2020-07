Comédias assustadoras para enfrentar a quarentena

(foto: Sony Pictures/divulgação) (foto). A programação, que está disponível em julho no streaming da HBO (HBO Go), exibe as seguintes produções: O especial Mortos de rir reúne filmes e séries que mesclam terror com humor. Nas obras selecionadas, boas atuações capazes de provocar sustos e risos, como em Zumbilândia: Atire duas vezes). A programação, que está disponível em julho no streaming da HBO (HBO Go), exibe as seguintes produções:

>> ZUMBILÂNDIA

Nesta história sobre um mundo dominado por zumbis, um cowboy que curte assassinar mortos-vivos terá que unir forças com três jovens que colocarão sua paciência à prova. Tallahassee perceberá que, além de combater zumbis, terá que confiar e conviver com desconhecidos.

>> ZUMBILÂNDIA: ATIRE DUAS VEZES

Na sequência de Zumbilândia, Tallahassee vai com seu grupo de caçadores de zumbis à Casa Branca, onde terão que se defender de novos tipos de mortos-vivos. Enquanto tentam salvar o mundo, os membros da gangue também terão que aprender a conviver em grupo.

>> ESCOLA DA MORTE

Um prestigioso internato de elite se transforma em uma arena infernal quando uma misteriosa cratera libera criaturas subterrâneas agressivas. Em meio ao caos que destrói os antigos códigos e rituais da instituição, alunos e professores enfrentam uma luta sangrenta pela sobrevivência.

>> ACADEMIA DE VAMPIROS – O BEIJO DAS SOMBRAS

Rose é a guardiã vampira (cruzamento de vampiro e humano) de Lissa, uma princesa vampira da realeza Moroi, que é a primeira na linha de sucessão ao trono. Quando elas voltam à academia, uma série de ataques colocará Lissa em perigo, enquanto enfrentam a presença de vampiros imortais.

>> INATIVIDADE PARANORMAL 2

Depois de perder sua amada Kisha em um acidente de carro, Malcolm recomeça a vida casando com Megan, que tem dois filhos. As crianças e a casa passam a ser alvo de atividades paranormais. As coisas se tornam ainda mais complicadas quando Kisha ressuscita e se muda para o bairro.

>> SOMBRAS DA NOITE

Barnabas Collins, um vampiro preso numa tumba durante dois séculos por Angelique Bouchard, uma bruxa despeitada, é liberado acidentalmente em 1972. Agora, além de se adaptar ao mundo moderno e ajudar a sua família decadente, ele também terá que lidar com os ataques de Angelique, que continua obcecada por ele.

>> GOOSEBUMPS 2

Ao explorar uma casa abandonada, às vésperas do Halloween, Sonny e Sam encontram um manuscrito incompleto, escrito pelo famoso autor de contos de terror R. L. Stine. Mal sabem que ao abri-lo estarão prestes a trazer as criaturas mais tenebrosas para o mundo real.

>> MARTE ATACA

Discos voadores vindos de Marte chegam à Terra, mas os alienígenas não são amigáveis. Enquanto as autoridades tentam detê-los, eles explodem tudo o que encontram. A solução pode estar com o estranho Richie e sua lunática avô Norris.

>> LOS SPOOKYS

Esta série foi criada pelos comediantes do Saturday night live Fred Armisen e Lorne Michaels. Falada principalmente em espanhol, Los Spookys segue um grupo de amigos que transforma seu amor por terror em um negócio peculiar, cujo objetivo é proporcionar medo aos clientes que o demandam.

>> GREMLINS

Neste clássico de 1984, o pai de Billy leva para casa um pequeno animal que não pode ser exposto à luz ou à água e nem ser alimentado após a meia-noite. Quando Billy desobedece as regras, toda a cidade se vê ameaçada pela mais travessa e perigosa das criaturas.





THIAGO LACERDA E ANTONIO PRATA

SEMPRE UM PAPO VIRTUAL

O ator Thiago Lacerda (foto) e o escritor Antonio Prata são os convidados de Afonso Borges na edição virtual do Sempre um Papo, nesta terça-feira (21), às 18h, com transmissão ao vivo no YouTube e Facebook do projeto. Na transmissão, Lacerda fará também uma leitura. O ator ganhou seu primeiro papel expressivo na minissérie Hilda Furacão, em 1998, com o qual recebeu o prêmio de ator revelação. No cinema, atuou em diversas produções, incluindo Irmãs de fé e O tempo e o vento. No teatro são diversos espetáculos, incluindo os clássicos Hamlet e Macbeth. Já Antonio Prata assina as coletâneas de crônicas Trinta e poucos e Nu de botas. Em 2012, foi incluído na edição brasileira da revista Granta como um dos 20 melhores escritores do país com menos de 40 anos. Mais informações: www.sempreumpapo.com.br.





AMOR NA QUARENTENA

CARENTENERS





A série Carenteners fala sobre relacionamentos durante a pandemia do novo coronavírus. Na história, Cecília e Marcos se apaixonaram uma semana antes de a quarentena começar. Em um piscar de olhos, ela se viu presa na casa da mãe controladora; e ele, tendo que fechar o seu recém-inaugurado boteco. Mas é em meio a flertes virtuais, chamadas travadas e surtos coletivos que os dois personagens encontram o amor. A produção vai ao ar nesta terça-feira (21), às 21h40, na Warner.





DIOGO PORTUGAL

A CULPA É DO CABRAL

No episódio inédito de A culpa é do Cabral, que vai ao ar nesta terça-feira (21), às 23h, no Comedy Central, Fabiano Cambota, Nando Viana, Rafael Portugal, Rodrigo Marques e Thiago Ventura recebem Diogo Portugal. Uma das referências no stand up comedy nacional e um dos responsáveis pelo sucesso do formato no Brasil, Portugal e os companheiros lembram histórias hilárias do grupo.





LARGADOS E PELADOS

SEXTA TEMPORADA

A sexta temporada de Largados e pelados (foto), sucesso de audiência, desembarca nesta terça-feira (21), às 22h, no Discovery. A nova safra de episódios traz mudanças na formação das equipes: elas podem ser compostas por pessoas da mesma família e, eventualmente, serão trios e quartetos. A série documenta o confronto dos participantes enquanto encaram o desafio de sobrevivência: sem roupas, eles se propõem a passar 21 dias na natureza selvagem, munidos de mapa e utensílios elementares, como facas e panelas. Em cada episódio, a aventura acontece em uma região diferente. Nesta edição, as águas repletas de tubarões do Triângulo das Bermudas, a aridez da savana na África do Sul, as selvas dominadas por serpentes nas Filipinas e as altitudes congelantes no continente americano estão no roteiro do programa.





Lives do dia





RODRIGO PAZZINATTO

Rodrigo Pazzinatto, autor de Deslaços de família, é o convidado desta terça-feira (21), às 21h, na live da editora Quixote+DO. O libro provoca uma reflexão sobre o que é ser “normal” nos dias atuais. A conversa vai reunir literatura, psicologia, arte e inclusão. A transmissão, também em libras, será pelo YouTube e Facebook da Quixote.

PATRICIA BASTOS E DANTE OZZETTI

Patricia Bastos e Dante Ozzetti (foto) apresentam o show Amazônia live, às 19h, no Instagram Sesc Ao Vivo e no YouTube Sesc São Paulo. Parceiros de longa data, a artista amapaense e o músico, compositor e arranjador paulistano cantam repertório dos Zulusa (2013) e Batom bacaba (2016), que têm como temática os sons amazônicos. Também entoarão músicas de autoria de Dante Ozzetti em parceria com Luiz Tatit e de outros compositores, como Zeca Baleiro e Joãozinho Gomes.