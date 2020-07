Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Domingo, 19/07/2020) para seu signo

Depuração emocional e de relações

A conjunção da Lua com Vesta em Câncer nos impele a "queimar" emoções e hábitos velhos. A necessidade de deixar ir o que impede crescimento genuíno é alta. A oposição de Marte em Áries com Juno em Libra nos faz pesar e ponderar o quanto somos ou deixamos de ser nós mesmos dentro das parcerias. a motivação de ser autêntico e honesto perante o outro será uma grande motivação hoje.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua necessidade de se expressar individualmente está grande, pois seu regente, Marte, passa pelo seu signo solar (ou ascendente). Suas emoções estão fervendo com a posição lunar e estás a questionar seu papel social, parcerias, casamento e tudo aquilo que envolva outra pessoa. Você deve ser autêntico, mas não precisa ser agressivo com o outro. Tire um tempo para essa limpeza emocional, para aí sim se comunicar. Conquiste sua liberdade da maneira certa.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas raivas e repressões inconscientes te questionam seu lugar no mundo, sua ocupação e parcerias profissionais. Pode ser que tenha cedido demais e agora o momento lhe pede libertação. Ideias antigas são depuradas no cadinho mental, portanto se permita um desprendimento de pensamentos rígidos e velhas crenças. Aprenda a conciliar sua riqueza emocional com seu senso de compromisso e serviço.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A necessidade de viver a vida para além dos limites familiares e usuais fala alto, pois há uma necessidade de agir com inovação e em direção ao futuro. Seu compromisso com o lar, filhos e tudo que é familiar precisa de mais liberdade e objetividade. A questão financeira pode ser um forte fator motivacional aqui. Aproveite para limpar, doar e reciclar seus pertences. Sua contribuição para o mundo também pede respaldo prático.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você está depurando suas emoções fortemente hoje. Seu fogo interno te auxilia na transmutação de velhos padrões emocionais. Sua necessidade de ser mais independente, ter uma vida no mundo lá fora, autoridade e autonomia profissional estão muito motivadas, lhe fazendo questionar o quanto tem se dedicado à vida familiar, mas sem se dar o seu espaço pessoal. Um pouco mais de "nãos" nas relações pessoais podem lhe fazer muito bem, pois não pode viver somente para atender as demandas alheias.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua necessidade de se aventurar, buscar novas paragens e rumos fala muito alto hoje, questionando sua fidelidade extrema ao pensamento racional e ideias. Claro que devemos ser objetividade na vida, mas você sabe em especial o quanto é importante viver a vida de maneira audaciosa e corajosa. Sentimentos subconscientes e boas energias espirituais lhe motivam transformação, te mostrando que a vida vai além de ideias restritivas.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu compromisso com o mundo material e aquilo que está estabelecido é questionado por raivas inconscientes que lhe lembram que você pode ter se deixado de lado em prol de uma falsa segurança material. O questionamento da vivência sexual dentro do casamento também. Aprisionar suas vontades pessoais em prol de uma suposta segurança não lhe ajudarão. Ideias progressistas e apoio de amigos lhe auxiliam a trazer suas vontades à tona de maneira sadia. Se permita quebrar o status quo, caso seja essa sua necessidade real.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Seu compromisso consigo próprio tem sido bem importante, mas é preciso relembrar que seus compromissos de parceria e carreira também precisam ser levados em conta. Permitir espaço para que o outro seja ele próprio, para que a parceria seja um acolhimento do outro com seus defeitos e qualidades. Criar uma identidade com o outro também. Seus sentimentos relacionados a carreira e sua contribuição ao mundo também estão sendo trabalhados, te lembrando de sair um pouco mais de si e se doar na medida certa.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

O seu forte compromisso com o recolhimento, espiritualidade e análise emocional tem sido importantes, mas tudo isso deve servir para que sua vida prática tenha sentido e funcione. Seus sentimentos de fé estão fervorosos, porém você é relembrado que "a fé sem obras é inoperante". Tome iniciativa na sua vida prática, sendo útil e realizando boas obras aliadas ao seu senso espiritual.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Seu forte senso de compromisso social não deve sobrepujar sua criatividade e expressão única. Se permita ser dono do seu próprio território e fazer suas próprias escolhas. Cuidado com o tentar agradar demais, pois seus sentimentos intensos estão sendo mobilizados no sentido de ser autêntico. Lembre-se de ser quem você é (ou quer ser), independentemente das críticas e julgamentos que a vida social possa lhe trazer.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Seu natural compromisso com sua carreira e ambição tem sido ainda mais mobilizados neste período, todavia sua vida familiar, conjugal e social lhe pedem atenção. Saiba equilibrar o tempo do trabalho com o tempo pessoal, pois sua energia está mobilizada no setor pessoal. Você tem se dado tempo suficiente de descanso? Tem buscado realizar seus desejos pessoais? Suas relações sociais e de parceria tem sido muito mobilizadas emocionalmente para que você viva a partilha emocional verdadeira com outras pessoas.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Seu comprometimento com sua visão de vida e crenças tem sido mobilizados, porém o momento te pede mais flexibilidade no reino das ideias. Nem tudo será conforme o que você quer que seja, muitas vezes precisamos aprender a tomar caminhos alternativos. Não leve tudo a ferro e fogo, pois sua vida material te pede serviço amoroso e não ficar somente na posição de juiz. O momento é de escolha e ação prática, não somente idealizar um futuro melhor.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu comprometimento em vivenciar os valores conjuntos tem sido importante, porém a vida vem te relembrar que você precisa se bancar. Agir e decidir mais conforme os seus valores e crenças pessoais, ter ações mais práticas e objetivas. Como o outro nos percebe é uma questão do outro. Seus sentimentos criativos estão sendo muito mobilizados, seu fogo interno arde no sentido de sua expressão genuína, portanto aproveite este momento para se libertar.

Horóscopo pra 20/07/20

Lua Nova, novos começos

Começamos hoje um novo ciclo de lunação. A Lua Nova em Câncer traz a possibilidade de novos começos na área afetiva, lar, família, uso do magnetismo, emocional, etc. Plante sua semente de afetividade hoje, se permita expressão autêntica do que lhe é mais íntimo. Ocorre, porém, uma oposição exata a Saturno em Capricórnio. Todos esses desejos emocionais são confrontados pelo lado da disciplina, limites e responsabilidade. Não deixe de expressar seu afeto, mesmo quando recebido com frieza ou desprezo pelo outro. Ou mesmo que a vida lhe desafie em seus sonhos, lembre-se da sua persistência e tenacidade para conseguir atingir suas metas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu novo ciclo está ligado aos seus sonhos mais pessoais. Talvez seja ter seu próprio lar, contituir uma família ou somente ter seu próprio espaço. Foque nestes sonhos, pois este momento lhe permite uma mobilização energética forte neste sentido. Sua vida profissional tem sido desafiadora e exigente, portanto continue firme nesta área. Novas possibilidades de mais autoridade no trabalho podem ser uma boa base para a realização destes sonhos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Novos começos ligados à mente estão mobilizados. Buscar novos conhecimentos e ideias. Também aprender a se relacionar mais com quem está próximo: vizinhos, colegas, irmãos, aquele desconhecido que tem um bom papo. Busque essa amorosidade rotineira. ovas áreas de estudo e boas leituras serão gratificantes. Não se prensa a metas rígidas para seu futuro, mas lembre-se de usar sua força de trabalho para conquistar seus objetivos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Novos começos na área financeira e material. Quer ganhar dinheiro? Este é um excelente momento para o plantio. Nutra mais seu senso de valor próprio, cuide do que tem de valor para oferecer. Se valorize e se ame muito. Se o outro não te reconhece ou valoriza, não se prenda ao juízo de valor alheio. Você é quem deve se nutrir antes de tudo. Seu potencial material está em alta e deve ser canalizado. Mobilize sua vida material.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua Nova no seu signo te mobiliza muito, trazendo energia renovada para que você seja essa pessoa única e especial que é. Todas as qualidades do seu signo, como a expressão de seu afeto, ganham força. Sua sensibilidade e empatia são força. Se o outro não aceita o seu afeto, isso não te diminui, já que é uma questão do outro. Continue doando amor, pois é dando que se recebe. Se baseie mais nos seus sentimentos e instintos e menos nas opiniões alheias.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua necessidade de recolhimento, meditação e conexão divina estão em alta. Tem horas que precisamos de "recarregar as baterias" e este é um momento muito bom para isso, já que suas questões psíquicas e espirituais pedem atenção. Novas visões ligadas ao mundo sutil podem lhe auxiliar muito na renovação da vida material. Não se prensa a restrições da vida material, mas lembre-se de buscar a fonte de inspiração que precisa para dar conta de viver uma vida material mais abundante e feliz.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Novos começos ligados à vida social, intelectual e progressista estão em alta. Novas amizades, novos grupos, tudo isso pode surgir neste novo ciclo de lunação. Principalmente novas formas de enxergar a vida, de maneira mais livre e alternativa. Não se prenda a uma velha autoimagem, pois você descobrirá que é muito mais múltiplo do que a vida que tem estabelecida. Se permita caminhar mais rumo ao desconhecido e aproveite as oportunidades.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Novos começos de carreira estão mobilizados. Plante aquilo que deseja para o seu futuro profissional. Trace metas e planos de ação. Mas também faça uso de sua sensibilidade e magnetismo para alcançar o que deseja. A vida espera proatividade de sua parte e não ficar esperando cair do céu. Seu compromisso emocional te auxiliará a amadurecer e seguir rumo á realização. Não permita que sentimentos negativos te atrapalhem. Sua contribuição para a sociedade é fundamental e necessária.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Novos começos para a sua fé e senso de expansão. Se permita a busca de conhecimentos superiores, acadêmicos e filosóficos. Busque inspiração em outras culturas e maneiras de enxergar a vida. Uma nova semente de fé e esperança muito amorosa é plantada hoje. Não permita que padrões de pensamento negativos e sabotadores atrapalhem o processo. Abra sua mente para as verdades superiores e flua mais com a vida.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Novos começos relacionados à sexualidade, valores conjuntos, transformações e emoções profundas são mobilizados. Sua necessidade de troca afetivo-sexual normalmente carece de muita afetividade e acolhimento e agora essa energia é mobilizada para que você partilhe mais verdadeiramente com o outro. Cuide bem dos seus sentimentos e se abra para acolher quem precisa. Não se restrinja por questões financeiras ou por apego à ordem estabelecida. Seu potencial de comunhão está mobilizado para que você auxilie o outro tanto quanto a si próprio.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Novos começos relacionados às parcerias. Este ciclo pode ser excelente para te ajudar a encontrar seu par ou então fortalecer os laços para quem já tenha uma relação satisfatória. A questão aqui é que você está aprendendo a sair da própria dureza e limitações para aprender a vivenciar a troca e parceria num nível bem emocional. Demonstrar um pouco mais do seu afeto será maravilhoso nesta fase, aproveite.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Novos começos relacionados ao trabalho, saúde e vida material. Novas possibilidades de prestação de serviço podem aparecer. Lembre-se de estar sempre disposto ao trabalho. Ás vezes lavar a louça (ou cuidar da sua casa) pode ser o caminho para te abrir as portas da energia de trabalho. Planeje, organize e trace metas. Também lembre-se de sair um pouco da esfera mental e cuidar mais de seu corpo e saúde. Não permita que sentimentos inconscientes o impeçam, mas faça análises sérias de sua esfera emocional. Abrace o mundo material com amor e disposição.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Novos começos para que você seja mais autêntico, alegre e corajoso. Suas forças pessoais e criativas são muito mobilizadas agora. Busque projetos e hobbies criativos. Novos romances também podem bater na sua porta, esteja receptivo. Novas relações com crianças, assim como um contato maior com sua criança interior. Não se limite por críticas sociais e de grupos, pois nenhum deles vive sua vida, somente você mesmo.