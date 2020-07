Cantora Julia Branco encarna papel de entrevistadora na quarentena

Cantora Julia Branco aproveita a quarentena para lançar uma série de entrevistas sobre assuntos de seu interesse. Na primeira edição, hoje, ela conversa sobre alimentação com a cozinheira Carol Dini (foto: Rafael Sandim/Divulgação )

Diante da agenda paralisada por conta da pandemia, a cantora e compositora mineira Julia Branco tem aproveitado a quarentena para colocar em prática algumas de suas aspirações que estavam adormecidas. Entre cozinhar, praticar violão e colocar a leitura em dia, surgiu o desejo de entrevistar convidados especiais sobre temas diversos.





E assim nasceu o Soltar a conversa, cujo nome deriva de seu ótimo disco de estreia, Soltar os cavalos (2018). No programa, que será disponibilizado nesta quinta-feira (16) e nas próximas três próximas, sempre às 15h, em seu canal no YouTube e no IGTV do Instagram, Julia propõe conversas sobre alimentação, autocuidado, astrologia e feminismo, além de discutir diferentes perspectivas sobre o momento atual.





“Sempre gostei muito de transitar por vários lugares. Sou formada em teatro e me expresso a partir de outras camadas de experiências artísticas”, afirma ela. “Como entrevistadora, já tinha atuado no Lugar de mulher, dedicado a compositoras e transmitido pela Rádio Inconfidência. A experiência de agora tem essa especificidade de abrir para outras pessoas que não necessariamente estão relacionadas à música.”





Gravadas pelo aplicativo Zoom e editadas conforme as necessidades das plataformas que as abrigarão, as entrevistas terão em torno de uma hora de duração. Na estreia, hoje, Julia Branco conversa com Carol Dini, cozinheira e criadora do blog Cebola na Manteiga.





“Ela é uma figura que admiro muito, principalmente pelo jeito que escreve. O bate-papo tem um ponto de partida, que neste caso é a comida, mas também acabou enveredando por temas como feminismo e como a gente se nutre de muitas coisas, de várias formas”, conta.





Na próxima quinta (23), Julia recebe a cantora, compositora e instrumentista Elisa de Sena para uma conversa sobre cura. “Ela é uma curandeira e traz para a conversa esse momento que estamos vivendo a partir dessa ótica”, adianta.





Na semana seguinte, no dia 30 de julho, a cantora conversa com o astrólogo e terapeuta Dimitri Camiloto. “Conversamos especialmente sobre esse trânsito que estamos vivendo. Segundo ele, 2020 já era considerado um ano em que algo grande iria acontecer, então Dimitri traz à tona a astrologia em tempos de revolução.”





Para finalizar essa primeira leva, a conversa com a filósofa e socióloga Jéssica Miranda vai ao ar no dia 6 de agosto. O bate-papo girou em torno do medo e como a pensadora compreende e analisa esse sentimento tão presente na sociedade contemporânea. “O medo é uma coisa tão forte. Vivemos numa cultura do medo. Enquanto mulher, então, isso está ainda mais presente”, afirma Julia.





formato Muito embora tenha realizado uma série de lives musicais em diferentes plataformas, Julia considera que o programa não funcionaria nesse formato. “É muito gostosa essa ideia de estar ao vivo, junto com as pessoas. Ao mesmo tempo, é uma situação muito dispersa por conta da quantidade e da rapidez dos comentários que chegam. Com esse projeto, meu objetivo foi promover conversas em que as pessoas pudessem mergulhar fundo no assunto, sejam os convidados ou quem está assistindo de casa.”





A impossibilidade de estar no palco, diante de seu público, devido à pandemia do novo coronavírus, é um situação angustiante para Julia. No entanto, ela se sente privilegiada por poder ficar em casa durante a quarentena, cumprindo as recomendações de isolamento social para deter a disseminação do vírus.





“Adoro estar no estúdio, mas sinto que me realizo mesmo quando estou no palco, então sinto muita falta dos shows ao vivo. Sem querer romantizar a quarentena, estou num lugar melhor do que muita gente e posso aproveitar esse momento para estudar e criar. Já estava em meus planos gravar meu segundo disco no ano que vem, então tenho aproveitado para tentar compor”, conta.





Ainda assim, ela garante que o ciclo de Soltar os cavalos ainda não se encerrou. Lançado como vídeo-álbum, o disco teve tradução em clipes para seis músicas. Agora, Julia Branco pretende lançar a segunda leva de vídeos, com as cinco canções restantes do trabalho, ou seja, Quero ser livre, Peixes, Presta atenção, Eu toco e Cheia de dobras.





“As gravações já começaram e estão sendo feitas de forma remota. Também estamos todos trabalhando juntos no roteiro, e a ideia é lançar o video-album completo até o final do ano. Será uma coisa meio 'soltar os cavalos em casa'”, brinca.





SOLTAR A CONVERSA

Bate-papo entre Julia Branco e a blogueira Carol Dini (Cebola na Manteiga), nesta quinta (16), às 15h, no IGTV do Instagram @juliabranco e no youtube.com/juliabranco. Próximas edições: 23/7 (Elisa de Sena); 30/7 (Dimitri Camiloto); 6/8 (Jéssica Miranda).